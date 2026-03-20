Amikor Szoboszlai Dominik 2023 nyarán besétált az AXA Training Centre-be, és rámutatott a 8-as mezre, sokan azt hitték, a magyar fiú túl nagy kabátot vett magára. Közel három évvel később, a Galatasaray elleni 4–0-s BL-gála után már egészen más a hangulat: Szoboszlai Dominik nemcsak viseli a mezt, hanem egyre inkább tartalommal is megtölti. Liverpoolban ez a szám nem egyszerű mez, hanem egy örökség – Steven Gerrard öröksége.

A magyar középpályás teljesítménye mögött ezúttal személyes motiváció is volt. „A legutóbbi meccs után, miközben interjút adtam, hallottam, hogy ünnepelnek a törökök. Én pedig ezt egy kicsit a szívemre vettem. Adott egy extra lökést, és az első másodperctől kezdve mindent beleadtunk” – mondta Szoboszlai Dominik a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntős visszavágó után, amelyet az isztambuli 1–0-s vereséget követően 4–0-ra megnyert a Liverpool.

Talán nem túlzás, hogy Szoboszlai Dominik idén a legendás Kop első számú kedvencévé vált
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ez a mentalitás az, ami miatt egyre többen látják benne azt a karaktert, amely Liverpoolban különösen nagy érték.

Szoboszlai Dominik vs Gerrard: 100 meccses összevetés

Szoboszlai március 11-én lejátszotta a 100. mérkőzését a Liverpool színeiben, és az alapmutatók valóban figyelemre méltók:

  • Szoboszlai: 16 gól, 16 gólpassz (32 G+A)
  • Gerrard: 10 gól, 13 gólpassz (23 G+A)

Ez meccsre lebontva azt jelenti, hogy Szoboszlai átlagosan 0,32 gólhoz járul hozzá mérkőzésenként, míg Gerrardnál pályafutása elején ez a mutató 0,21 volt.

A különbség látványos, de a kép ennél árnyaltabb. Gerrard saját nevelésként, fiatalon, gyakran mélyebb szerepkörben épült be a csapatba az első 100 meccs során, míg Szoboszlai már készebb, támadóbb profilú játékosként érkezett az Anfieldre. Ami viszont így is egyértelmű: a magyar középpályás rendkívül gyorsan vált kulcsemberré.

Gerrard üzent a Liverpool edzőjének

A Liverpool legendája a TNT Sports stúdiójában egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

A saját posztján tegyék csapatba! Hagyják őt kiteljesedni!

Gerrard szerint Szoboszlai a támadóbb szerepkörben tud igazán kibontakozni. A 114-szeres angol válogatott szerint a Galatasaray ellen akár mesterhármasig is juthatott volna Szoboszlai. Ahogyan fogalmazott: „A lövései valóságos rémálmot jelentenek a kapusok számára”. A Premier League ki is adott a minap egy összefoglalót Szoboszlai idei szabadrúgásairól, de nemcsak a gólokról – érdemes megnézni.

A 25 éves középpályásról azt is mondta, hogy a potenciális csapatkapitányt látja Szoboszlaiban, és ha Gerrard így fogalmaz, annak óriási súlya van Liverpoolban.

Szoboszlai nem Gerrard akar lenni, de érzi a súlyát az összehasonlításoknak

Szoboszlai korábban kimondta, hogy nem az „új Gerrard” akar lenni, hanem a saját történetét szeretné megírni Liverpoolban. Közben azonban ő maga is világossá tette, mekkora hatással van rá a klubikon öröksége. Erről Gerrard jelenlétében kérdezték a szerdai BL-meccs után.

Nyilván nagy dicséret ez nekem. Gyerekként őt néztem játszani, most pedig én viselem a nyolcas mezt, ami hihetetlen érzés

 – mondta Gerrardról, akit egyszerűen csak klublegendának nevezett.

Ez az a pont, ahol az összehasonlítás már nemcsak külső narratíva: Szoboszlai nem menekül a 8-as mez súlya elől, inkább megpróbál felnőni hozzá. Ebbe jól illeszkedik a karján viselt hitvallás is – „a tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér” –, amely pontosan leírja ezt az utat.

Liverpool Legends' midfielder Steven Gerrard applauds the fans following during the Legends football match between Liverpool Legends and Ajax Legends at Anfield in Liverpool, north-west England on March 23, 2024. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Gerrard számai elképesztőek: a kapitány a Liverpoolban 710 meccsen 186 gólig és 145 gólpasszig jutott
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A 25 éves mérce: Gerrard már Európa csúcsán volt

Szoboszlai most 25 éves – ugyanabban az életkorban, amikor Steven Gerrard pályafutása csúcsára ért.

A Liverpool ikonja a 2005/06-os idényben 23 gólig jutott, és ekkor már túl volt a klub történetének egyik legnagyobb sikerén: a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelmen. Az isztambuli csoda, így nevezik, amikor 3-0-s hátrányból - Gerrard góljának is köszönhetően - egyenlített, majd büntetőkkel nyert a Liverpool a Milan elleni fináléban.

Gerrard ugyanebben az évben szinte egymaga nyerte meg a csapatnak az FA-kupát a West Ham elleni legendás döntőben, amikor is a 91. percben bombagóllal egyenlített, majd bevágta a saját 11-esét. Gerrard ekkor már nemcsak egy tehetséges ígéret, hanem a világ egyik legjobb középpályása volt, az Aranylabda-választáson harmadik helyezett lett.

A 160 milliós lecke – Szoboszlai nem egy újabb Coutinho
Philippe Coutinho neve Liverpoolban egyszerre jelent zsenialitást és egy keserű emléket. A brazil varázsló szintén 25 évesen, a 2017/18-as idényben mutatta be élete formáját az Anfielden, mielőtt a Barcelona egy bónuszokkal együtt 160 millió eurós (kb. 63 milliárd forint) rekordösszeggel ki nem vásárolta a szerződéséből. A párhuzam Szoboszlaival ma már megkerülhetetlen, nemrég a klub ikonikus védője, Jamie Carragher is összevetette a két játékost a Sky Sports stúdiójában, hangsúlyozva azonban, hogy a hasonlóság itt véget is ér. Carragher elemzése szerint Szoboszlai szintet lépett a brazilhoz képest, hiszen míg Coutinho egy klasszikus, labdaügyes „luxusjátékos” volt, aki elöl parádézott, de a védekezésben és a letámadásban gyakran eltűnt, addig a magyar fiú a Premier League egyik legtöbbet futó „box-to-box” középpályása. Míg a brazilt szinte csak a góljaiért vitte el a Barca, Szoboszlai az az összetettebb profil, aki a szervezésben, a labdaszerzésben és a fizikai párharcokban is pótolhatatlan fundamentuma a csapatnak. Carragher szerint a Liverpool éppen azért építi Szoboszlai köré a jövőt, hogy elkerülje a Coutinho-sztori fájdalmas ismétlődését: Dominik ugyanis nem elhagyni akarja a süllyedő hajót a pénzért, hanem kormányozni azt a trófeák felé.

Szoboszlai számára tehát a léc itt van igazán magasan. Gerrard 25 évesen már egy BL-trófeával a vitrinjében és a kapitányi karszalaggal a karján volt a Liverpool „mindenese”. A magyar középpályás azonban jó úton halad: ha a jelenlegi gólérzékenységét fenntartja, és a PSG elleni negyeddöntőben is vezérszerepet vállal, megismételheti azt a tavaszi menetelést, ami Gerrardot halhatatlanná tette. A különbség egyelőre a trófeákban mérhető, de ahogy Gerrard maga is megjegyezte egy félmosollyal: „no pressure” – utalva arra, hogy Szoboszlainak hazai pályán, Budapesten adódhat esélye arra, hogy 25 évesen ő is felérjen Európa trónjára.

Szoboszlai Dominik lett a meccs embere, majd Steven Gerrarddal állt a kamera elé

 

 

