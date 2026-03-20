A magyar középpályás teljesítménye mögött ezúttal személyes motiváció is volt. „A legutóbbi meccs után, miközben interjút adtam, hallottam, hogy ünnepelnek a törökök. Én pedig ezt egy kicsit a szívemre vettem. Adott egy extra lökést, és az első másodperctől kezdve mindent beleadtunk” – mondta Szoboszlai Dominik a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntős visszavágó után, amelyet az isztambuli 1–0-s vereséget követően 4–0-ra megnyert a Liverpool.

Talán nem túlzás, hogy Szoboszlai Dominik idén a legendás Kop első számú kedvencévé vált

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ez a mentalitás az, ami miatt egyre többen látják benne azt a karaktert, amely Liverpoolban különösen nagy érték.

Szoboszlai Dominik vs Gerrard: 100 meccses összevetés

Szoboszlai március 11-én lejátszotta a 100. mérkőzését a Liverpool színeiben, és az alapmutatók valóban figyelemre méltók:

Szoboszlai: 16 gól, 16 gólpassz (32 G+A)

Gerrard: 10 gól, 13 gólpassz (23 G+A)

Ez meccsre lebontva azt jelenti, hogy Szoboszlai átlagosan 0,32 gólhoz járul hozzá mérkőzésenként, míg Gerrardnál pályafutása elején ez a mutató 0,21 volt.

A különbség látványos, de a kép ennél árnyaltabb. Gerrard saját nevelésként, fiatalon, gyakran mélyebb szerepkörben épült be a csapatba az első 100 meccs során, míg Szoboszlai már készebb, támadóbb profilú játékosként érkezett az Anfieldre. Ami viszont így is egyértelmű: a magyar középpályás rendkívül gyorsan vált kulcsemberré.

Gerrard üzent a Liverpool edzőjének

A Liverpool legendája a TNT Sports stúdiójában egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

A saját posztján tegyék csapatba! Hagyják őt kiteljesedni!

Gerrard szerint Szoboszlai a támadóbb szerepkörben tud igazán kibontakozni. A 114-szeres angol válogatott szerint a Galatasaray ellen akár mesterhármasig is juthatott volna Szoboszlai. Ahogyan fogalmazott: „A lövései valóságos rémálmot jelentenek a kapusok számára”. A Premier League ki is adott a minap egy összefoglalót Szoboszlai idei szabadrúgásairól, de nemcsak a gólokról – érdemes megnézni.

A 25 éves középpályásról azt is mondta, hogy a potenciális csapatkapitányt látja Szoboszlaiban, és ha Gerrard így fogalmaz, annak óriási súlya van Liverpoolban.