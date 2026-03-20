A magyar középpályás teljesítménye mögött ezúttal személyes motiváció is volt. „A legutóbbi meccs után, miközben interjút adtam, hallottam, hogy ünnepelnek a törökök. Én pedig ezt egy kicsit a szívemre vettem. Adott egy extra lökést, és az első másodperctől kezdve mindent beleadtunk” – mondta Szoboszlai Dominik a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntős visszavágó után, amelyet az isztambuli 1–0-s vereséget követően 4–0-ra megnyert a Liverpool.
Ez a mentalitás az, ami miatt egyre többen látják benne azt a karaktert, amely Liverpoolban különösen nagy érték.
Szoboszlai Dominik vs Gerrard: 100 meccses összevetés
Szoboszlai március 11-én lejátszotta a 100. mérkőzését a Liverpool színeiben, és az alapmutatók valóban figyelemre méltók:
- Szoboszlai: 16 gól, 16 gólpassz (32 G+A)
- Gerrard: 10 gól, 13 gólpassz (23 G+A)
Ez meccsre lebontva azt jelenti, hogy Szoboszlai átlagosan 0,32 gólhoz járul hozzá mérkőzésenként, míg Gerrardnál pályafutása elején ez a mutató 0,21 volt.
A különbség látványos, de a kép ennél árnyaltabb. Gerrard saját nevelésként, fiatalon, gyakran mélyebb szerepkörben épült be a csapatba az első 100 meccs során, míg Szoboszlai már készebb, támadóbb profilú játékosként érkezett az Anfieldre. Ami viszont így is egyértelmű: a magyar középpályás rendkívül gyorsan vált kulcsemberré.
Gerrard üzent a Liverpool edzőjének
A Liverpool legendája a TNT Sports stúdiójában egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
A saját posztján tegyék csapatba! Hagyják őt kiteljesedni!
Gerrard szerint Szoboszlai a támadóbb szerepkörben tud igazán kibontakozni. A 114-szeres angol válogatott szerint a Galatasaray ellen akár mesterhármasig is juthatott volna Szoboszlai. Ahogyan fogalmazott: „A lövései valóságos rémálmot jelentenek a kapusok számára”. A Premier League ki is adott a minap egy összefoglalót Szoboszlai idei szabadrúgásairól, de nemcsak a gólokról – érdemes megnézni.
A 25 éves középpályásról azt is mondta, hogy a potenciális csapatkapitányt látja Szoboszlaiban, és ha Gerrard így fogalmaz, annak óriási súlya van Liverpoolban.
Szoboszlai nem Gerrard akar lenni, de érzi a súlyát az összehasonlításoknak
Szoboszlai korábban kimondta, hogy nem az „új Gerrard” akar lenni, hanem a saját történetét szeretné megírni Liverpoolban. Közben azonban ő maga is világossá tette, mekkora hatással van rá a klubikon öröksége. Erről Gerrard jelenlétében kérdezték a szerdai BL-meccs után.
Nyilván nagy dicséret ez nekem. Gyerekként őt néztem játszani, most pedig én viselem a nyolcas mezt, ami hihetetlen érzés
– mondta Gerrardról, akit egyszerűen csak klublegendának nevezett.
Ez az a pont, ahol az összehasonlítás már nemcsak külső narratíva: Szoboszlai nem menekül a 8-as mez súlya elől, inkább megpróbál felnőni hozzá. Ebbe jól illeszkedik a karján viselt hitvallás is – „a tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér” –, amely pontosan leírja ezt az utat.
A 25 éves mérce: Gerrard már Európa csúcsán volt
Szoboszlai most 25 éves – ugyanabban az életkorban, amikor Steven Gerrard pályafutása csúcsára ért.
A Liverpool ikonja a 2005/06-os idényben 23 gólig jutott, és ekkor már túl volt a klub történetének egyik legnagyobb sikerén: a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelmen. Az isztambuli csoda, így nevezik, amikor 3-0-s hátrányból - Gerrard góljának is köszönhetően - egyenlített, majd büntetőkkel nyert a Liverpool a Milan elleni fináléban.
Gerrard ugyanebben az évben szinte egymaga nyerte meg a csapatnak az FA-kupát a West Ham elleni legendás döntőben, amikor is a 91. percben bombagóllal egyenlített, majd bevágta a saját 11-esét. Gerrard ekkor már nemcsak egy tehetséges ígéret, hanem a világ egyik legjobb középpályása volt, az Aranylabda-választáson harmadik helyezett lett.
A 160 milliós lecke – Szoboszlai nem egy újabb Coutinho
Philippe Coutinho neve Liverpoolban egyszerre jelent zsenialitást és egy keserű emléket. A brazil varázsló szintén 25 évesen, a 2017/18-as idényben mutatta be élete formáját az Anfielden, mielőtt a Barcelona egy bónuszokkal együtt 160 millió eurós (kb. 63 milliárd forint) rekordösszeggel ki nem vásárolta a szerződéséből. A párhuzam Szoboszlaival ma már megkerülhetetlen, nemrég a klub ikonikus védője, Jamie Carragher is összevetette a két játékost a Sky Sports stúdiójában, hangsúlyozva azonban, hogy a hasonlóság itt véget is ér. Carragher elemzése szerint Szoboszlai szintet lépett a brazilhoz képest, hiszen míg Coutinho egy klasszikus, labdaügyes „luxusjátékos” volt, aki elöl parádézott, de a védekezésben és a letámadásban gyakran eltűnt, addig a magyar fiú a Premier League egyik legtöbbet futó „box-to-box” középpályása. Míg a brazilt szinte csak a góljaiért vitte el a Barca, Szoboszlai az az összetettebb profil, aki a szervezésben, a labdaszerzésben és a fizikai párharcokban is pótolhatatlan fundamentuma a csapatnak. Carragher szerint a Liverpool éppen azért építi Szoboszlai köré a jövőt, hogy elkerülje a Coutinho-sztori fájdalmas ismétlődését: Dominik ugyanis nem elhagyni akarja a süllyedő hajót a pénzért, hanem kormányozni azt a trófeák felé.
Szoboszlai számára tehát a léc itt van igazán magasan. Gerrard 25 évesen már egy BL-trófeával a vitrinjében és a kapitányi karszalaggal a karján volt a Liverpool „mindenese”. A magyar középpályás azonban jó úton halad: ha a jelenlegi gólérzékenységét fenntartja, és a PSG elleni negyeddöntőben is vezérszerepet vállal, megismételheti azt a tavaszi menetelést, ami Gerrardot halhatatlanná tette. A különbség egyelőre a trófeákban mérhető, de ahogy Gerrard maga is megjegyezte egy félmosollyal: „no pressure” – utalva arra, hogy Szoboszlainak hazai pályán, Budapesten adódhat esélye arra, hogy 25 évesen ő is felérjen Európa trónjára.