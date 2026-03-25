Szoboszlai Dominik ismét megadta a módját a hazatérésnek. Ahogy azt a Liverpool sztárjától már megszokhattuk, a magyar csapatkapitány nem egy kopottas kisautóval, hanem egy méregdrága, sötét Lamborghinivel gurult be a telki edzőközpontba, jelezve: a stílus nála nem opció, hanem alapfelszereltség. Mielőtt azonban megkezdte volna a munkát Marco Rossi együttesével, Dominik egy exkluzív fotósorozatban engedett betekintést az utazás kulisszái mögé.

A Real Madrid-szurkolók szeretnék minél hamarabb egy csapatban látni Mbappéval Szoboszlai Dominikot

Szoboszlai úton: gardróbszelfi és luxuskellékek

A fotók tanúsága szerint a magyar klasszis a legapróbb részletekre is ügyel, ha a megjelenéséről van szó. A sorozat egy stílusos gardróbszobai tükörszelfivel indul, ahol Dominik megmutatja a legfrissebb szettjét, de a szemfülesek a kiegészítőket is kiszúrták: a Bors információi szerint az utazáshoz egy darabot választott A$AP Rocky exkluzív szemüvegkollekciójából, a csuklóján pedig egy olyan aranyóra villant, amely önmagában is felér egy luxusautó árával.

A legnagyobb sikert azonban egyértelműen a család aratta: felesége, Buzsik Borka és kislánya is vele tartott a Budapest felé vezető úton. A pici, akit a rajongók csak „hajas babának” becéznek, láthatóan remekül bírta a repülést és az autózást is – a kommentelők szerint pedig egyértelműen az édesanyja szőke fürtjeit örökölte.

„Gyere Madridba!” – ostromállapot a kommentszekcióban

Azonban a meghitt családi pillanatok és a méregdrága kiegészítők mellett valami egészen elképesztő dolog történt Dominik közösségi oldalán. Valóságos madridi invázió indult: brutális mennyiségű, több száz spanyol nyelvű hozzászólás árasztotta el a posztot, amelyekben a Real Madrid szurkolói valósággal könyörögnek a magyarnak.

„Te vagy a Real Madrid szépsége!” „Várunk Madridban, te szörnyeteg!” „A helyed a Bernabéuban van, gyere a királyi gárdához!” – záporoznak az üzenetek a fehérmezes szívvel díszített kommentek között. Úgy tűnik, a spanyol drukkerek nem érik be a Liverpool sikereivel, ők már a világ tetején, a Real Madrid karmestereként látnák szívesen a magyar válogatott vezérét. A rajongói roham olyan mértékű, hogy szinte teljesen háttérbe szorította a szakmai gratulációkat.