A címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Brighton otthonában a Premier League 31. fordulójában. A Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára, utóbbi ráadásul megszerezte szezonbeli második gólját. Kerkez azonban nem lehetett elégedett, ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni a második félidőben. A Liverpool szezonbeli tizedik vereségét szenvedte el, így egyre távolabb kerül a BL-szereplést érő negyedik helytől. A csapattal kiemelten foglalkozó portálok ezek után nem adtak kiemelkedő osztályzatokat a Liverpool játékosainak, azonban Kerkez és Szoboszlai így is kapott néhány rendkívül elismerő jelzőt.

A török Galatasaray elleni hétközi BL-nyolcaddöntő megnyerése után Szoboszlai Dominik elégedett volt csapata remek teljesítményével, azonban hangsúlyozta, hogy ezt a teljesítményt kötelező lenne átmenteni a Premier League-re is. 

Fotó: Paul Ellis/AFP

„Tudom, hogy nehéz, mert a Bajnokok Ligája estéken az Anfield fényben úszik, jó az idő, szép a pálya, aztán legközelebb 12:30-kor Brightonban játszunk, ami nem ugyanaz. De ugyanaz az energia kell az egész csapattól, akkor is, ha két nap múlva kell játszani” mondta a magyar középpályás, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólban vállalt szerepet.

Szoboszlai kívánsága nem teljesült, a Liverpool ugyanis rendkívül tompán futballozott a Brighton ellen, és akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna. 

Arne Slot csapatának összességében ez volt a tizedik veresége a bajnokságban, amelyre legutóbb a 2015/2016-os szezonban volt példa. Nem mellesleg a Liverpool már 42 bekapott gólnál jár a bajnokságban, ez több mint amennyit a 2023/24-es és a 2024/25-ös szezonban együttvéve kapott. 

A Liverpool a Brighton elleni kudarccal már három mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, így érhető, hogy a klubbal kiemelten foglalkozó portálok nem nagyon méltatták a csapat játékosait, ennek ellenére Kerkez és Szoboszlai is kapott elismerő jelzőket. 

A This is Anfield 8-as osztályzatot adott a gólszerző Kerkez Milosnak. Azt írják róla, hogy a mérkőzés kezdő sípszójától kezdve óriási tempóban futballozott, éber és aktív volt. Kiemelik, hogy egyre jobb teljesítményt nyújt Liverpoolban, a gólja pedig újabb bizonyíték arra, hogy magas futballintelligenciával rendelkezik. 

Szoboszlai Dominik 7-est kapott. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy ezúttal is magára vállalta a karmester szerepét a liverpooli zenekarban. Magabiztosan és lendületesen játszott, de a rögzített helyzeteknél ezúttal nem igazán tudott varázsolni. Kiemelik, hogy a második félidőben sokkal melósabb feladata volt.

A Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. Azt írják, remek volt a helyzetfelismerése az egyenlítő gólnál, a helyzetét pedig higgadtan oldotta meg. Védekezésben fegyelmezetten tette a dolgát, de a szünet után – sokakhoz hasonlóan – elfáradt.

A meccs hajrájában sárga lapot kapó Szoboszlairól (6) azt írják, hogy egy szabadrúgást fölé lőtt, és helyzetet alakított ki Alexis Mac Allister számára. Nagy munkabírással játszott, de a második félidőben perifériára szorult.

Kerkez Milos szezonbeli második gólját lőtte a Liverpoolban
Fotó: Liverpool FC/X

A liverpool.com portál a mérkőzés legjobbjai közé sorolta a két magyar játékost. Azt írják, hogy Kerkez (7) néhány nappal ezelőtt a legjobb meccsét játszotta a Galatasaray elleni 4–0-s győzelem során, így nem volt meglepő, hogy ismét a kezdőcsapatban kapott helyet. Ezúttal gólt is szerzett, és hátul is stabilnak tűnt. Szoboszlai (6) szintén jól teljesített, főként az első félidőben, ami nem meglepő, hiszen a középpályán játszott. Arne Slot feladata, hogy a jövőben is biztosítsa, hogy ez így is maradjon.

A goal.com angol nyelvű kiadása 6-ost adott Kerkeznek. Azt írják, hogy az egyenlítő gólja briliáns volt. A hosszú labdára rásprintelve kockáztatott, majd okosan fejezte be a helyzetét. Kiemelik, hogy amíg a pályán volt, rendkívül energikus volt, de a védekezése hagyott némi kívánnivalót maga után. Szoboszlai szintén 6-ost kapott. Róla azt írják, hogy folyamatosan benne volt a játékban, mindig előre akart játszani, de a szabadrúgásaiból ezúttal hiányzott a plusz. Kiemelik, hogy annak ellenére, hogy ez nem az ő napja volt, továbbra is ő a Liverpool legjobb játékosa, és így is többet alkotott, mint bármelyik másik középpályás a csapatban. 

A Liverpool legközelebb a válogatott szünet után lép pályára. Arne Slot együttese április 4-én a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében. 

