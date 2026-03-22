A török Galatasaray elleni hétközi BL-nyolcaddöntő megnyerése után Szoboszlai Dominik elégedett volt csapata remek teljesítményével, azonban hangsúlyozta, hogy ezt a teljesítményt kötelező lenne átmenteni a Premier League-re is.

Szoboszlai Dominik elképesztő meccset játszott a Galatasaray ellen

Fotó: Paul Ellis/AFP

„Tudom, hogy nehéz, mert a Bajnokok Ligája estéken az Anfield fényben úszik, jó az idő, szép a pálya, aztán legközelebb 12:30-kor Brightonban játszunk, ami nem ugyanaz. De ugyanaz az energia kell az egész csapattól, akkor is, ha két nap múlva kell játszani” – mondta a magyar középpályás, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólban vállalt szerepet.

Szoboszlai kívánsága nem teljesült, a Liverpool ugyanis rendkívül tompán futballozott a Brighton ellen, és akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna.

Arne Slot csapatának összességében ez volt a tizedik veresége a bajnokságban, amelyre legutóbb a 2015/2016-os szezonban volt példa. Nem mellesleg a Liverpool már 42 bekapott gólnál jár a bajnokságban, ez több mint amennyit a 2023/24-es és a 2024/25-ös szezonban együttvéve kapott.

A Liverpool a Brighton elleni kudarccal már három mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, így érhető, hogy a klubbal kiemelten foglalkozó portálok nem nagyon méltatták a csapat játékosait, ennek ellenére Kerkez és Szoboszlai is kapott elismerő jelzőket.

A This is Anfield 8-as osztályzatot adott a gólszerző Kerkez Milosnak. Azt írják róla, hogy a mérkőzés kezdő sípszójától kezdve óriási tempóban futballozott, éber és aktív volt. Kiemelik, hogy egyre jobb teljesítményt nyújt Liverpoolban, a gólja pedig újabb bizonyíték arra, hogy magas futballintelligenciával rendelkezik.

Szoboszlai Dominik 7-est kapott. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy ezúttal is magára vállalta a karmester szerepét a liverpooli zenekarban. Magabiztosan és lendületesen játszott, de a rögzített helyzeteknél ezúttal nem igazán tudott varázsolni. Kiemelik, hogy a második félidőben sokkal melósabb feladata volt.