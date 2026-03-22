A török Galatasaray elleni hétközi BL-nyolcaddöntő megnyerése után Szoboszlai Dominik elégedett volt csapata remek teljesítményével, azonban hangsúlyozta, hogy ezt a teljesítményt kötelező lenne átmenteni a Premier League-re is.
„Tudom, hogy nehéz, mert a Bajnokok Ligája estéken az Anfield fényben úszik, jó az idő, szép a pálya, aztán legközelebb 12:30-kor Brightonban játszunk, ami nem ugyanaz. De ugyanaz az energia kell az egész csapattól, akkor is, ha két nap múlva kell játszani” – mondta a magyar középpályás, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólban vállalt szerepet.
Szoboszlai kívánsága nem teljesült, a Liverpool ugyanis rendkívül tompán futballozott a Brighton ellen, és akár nagyobb arányú vereséget is szenvedhetett volna.
Arne Slot csapatának összességében ez volt a tizedik veresége a bajnokságban, amelyre legutóbb a 2015/2016-os szezonban volt példa. Nem mellesleg a Liverpool már 42 bekapott gólnál jár a bajnokságban, ez több mint amennyit a 2023/24-es és a 2024/25-ös szezonban együttvéve kapott.
A Liverpool a Brighton elleni kudarccal már három mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, így érhető, hogy a klubbal kiemelten foglalkozó portálok nem nagyon méltatták a csapat játékosait, ennek ellenére Kerkez és Szoboszlai is kapott elismerő jelzőket.
A This is Anfield 8-as osztályzatot adott a gólszerző Kerkez Milosnak. Azt írják róla, hogy a mérkőzés kezdő sípszójától kezdve óriási tempóban futballozott, éber és aktív volt. Kiemelik, hogy egyre jobb teljesítményt nyújt Liverpoolban, a gólja pedig újabb bizonyíték arra, hogy magas futballintelligenciával rendelkezik.
Szoboszlai Dominik 7-est kapott. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy ezúttal is magára vállalta a karmester szerepét a liverpooli zenekarban. Magabiztosan és lendületesen játszott, de a rögzített helyzeteknél ezúttal nem igazán tudott varázsolni. Kiemelik, hogy a második félidőben sokkal melósabb feladata volt.
A Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Kerkeznek. Azt írják, remek volt a helyzetfelismerése az egyenlítő gólnál, a helyzetét pedig higgadtan oldotta meg. Védekezésben fegyelmezetten tette a dolgát, de a szünet után – sokakhoz hasonlóan – elfáradt.
A meccs hajrájában sárga lapot kapó Szoboszlairól (6) azt írják, hogy egy szabadrúgást fölé lőtt, és helyzetet alakított ki Alexis Mac Allister számára. Nagy munkabírással játszott, de a második félidőben perifériára szorult.
A liverpool.com portál a mérkőzés legjobbjai közé sorolta a két magyar játékost. Azt írják, hogy Kerkez (7) néhány nappal ezelőtt a legjobb meccsét játszotta a Galatasaray elleni 4–0-s győzelem során, így nem volt meglepő, hogy ismét a kezdőcsapatban kapott helyet. Ezúttal gólt is szerzett, és hátul is stabilnak tűnt. Szoboszlai (6) szintén jól teljesített, főként az első félidőben, ami nem meglepő, hiszen a középpályán játszott. Arne Slot feladata, hogy a jövőben is biztosítsa, hogy ez így is maradjon.
A goal.com angol nyelvű kiadása 6-ost adott Kerkeznek. Azt írják, hogy az egyenlítő gólja briliáns volt. A hosszú labdára rásprintelve kockáztatott, majd okosan fejezte be a helyzetét. Kiemelik, hogy amíg a pályán volt, rendkívül energikus volt, de a védekezése hagyott némi kívánnivalót maga után. Szoboszlai szintén 6-ost kapott. Róla azt írják, hogy folyamatosan benne volt a játékban, mindig előre akart játszani, de a szabadrúgásaiból ezúttal hiányzott a plusz. Kiemelik, hogy annak ellenére, hogy ez nem az ő napja volt, továbbra is ő a Liverpool legjobb játékosa, és így is többet alkotott, mint bármelyik másik középpályás a csapatban.
A Liverpool legközelebb a válogatott szünet után lép pályára. Arne Slot együttese április 4-én a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében.
