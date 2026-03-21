Rendkívüli

Putyin váratlan ajánlatot tett Trumpnak – erre senki sem számított

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

Az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában a Liverpool 2-1-re kikapott a Brightontól az Amex Stadionban. A Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt, utóbbi ráadásul megszerezte szezonbeli második gólját, a meccset viszont sérülés miatt nem tudta befejezni, így kérdéses, hogy hazatérhet-e a válogatott szünetben.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttes hét közben 4-0-ra legyőzte a török Galatasaray csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ezzel 4-1-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé, ahol a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik majd. 

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott a Galatasaray ellen
Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

A hétközi találkozó mindkét magyar futballistának remekül sikerült: Szoboszlai lőtt egy gólt, kiharcolt egy tizenegyest a mérkőzés után pedig megkapta a meccs embere díjat az UEFA-tól. Kerkez is kiemelkedő osztályzatokat kapott, több liverpooli portál is a mérkőzés legjobbjának titulálta. 

Szoboszlai Dominik tüzelt, Kerkez Milos másodszor talált be

A Galatasaray elleni remeklés után Szoboszlai elmondta, hogy a Liverpoolnak minden meccsen ehhez hasonló teljesítménnyel kellene előrukkolnia. 

Tudom, hogy nehéz, mert a Bajnokok Ligája estéken az Anfield fényben úszik, jó az idő, szép a pálya, aztán legközelebb 12:30-kor Brightonban játszunk, ami nem ugyanaz. De ugyanaz az energia kell az egész csapattól, akkor is, ha két nap múlva kell játszani” 

mondta a magyar középpályás, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólban vállalt szerepet. 

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a Premier League-ben, két ponttal lemaradva a negyedik Aston Villától. A Mersey-parti csapatnak kulcsfontosságú volt a Brighton elleni találkozó a Bajnokok Ligája szereplésért vívott harcban, mert bár az előző szezonban az angol bajnokság ötödik helyezettje is BL-helyet ért, idén erre egyelőre nincs garancia. 

Szoboszlaiék nem számíthattak könnyű meccsre, a Brighton ugyanis a legutóbbi négy bajnokijából hármat megnyert, csak a listavezető Arsenaltól kapott ki. 

Huge Ekitiké kiesése komoly érvágás a Liverpoolnak
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A Liverpool együttesében Kerkez és Szoboszlai is a kezdőcsapatban kapott helyet, Arne Slotnak viszont már a találkozó elején bele kellett nyúlnia az együttesébe, ugyanis a nyolcadik percben le kellett a francia Hugo Ekitikét, aki kapott egy nagy rúgást a combjára. 

A találkozó elején a többet volt a labda a Liverpoolnál, Szoboszlainak volt egy félpályás próbálkozása és egy 16 méteres lecsúszott lövése is, láthatóan nagy kedvvel játszott a magyar középpályás. A 14. percben viszont hidegzuhanyt kapott a vendégcsapat, ugyanis a Brighton az első helyzetéből megszerezte a vezetést. Egy beívelés után a hosszún érkező Diego Gomez fejelte vissza a labdát a túloldalra, ahol érkezett a 35 éves Danny Welbeck, aki Ibrahima Koneté mellől könnyű gólt fejelt (1-0).

Danny Welbeck szezonbeli 11. gólját lőtte
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A bekapott gól után támadásba lendült a Liverpool és a 22. percben majdnem egyenlíteni is tudott. Szoboszlai jobb oldali beadására Alexis Mac Allister robbant be, az argentin középpályás nyolc méterről fejelhetett, de a bal alsóba tartó labdáját a holland Bart Verbruggen bravúrral védeni tudta. Egy perccel később Szoboszlai előtt adódott ígéretes helyzet szabadrúgásból, de a 19 méteres lövés végén a labda elkerülte a jobb felső sarkot. 

A 30. percben magyar góllal egyenlített a Liverpool, ezúttal azonban nem Szoboszlai volt a hős. A grúz Giorgi Mamardasvili hatalmas kirúgása után a Brighton védelme beragadt, a mélységből induló Kerkez Milos viszont elkezdett sprintelni, ráadásul egy félresikerült csúsztatás formájában tökéletes ajándéklabdát kapott Lewis Dunktól, melyre lecsapva 11 méterről átpöckölte a labdát Verbruggen fölött (1-1). 

  • Kerkez a 28. bajnoki mérkőzésén a második gólját lőtte a Liverpool csapatában. Legutóbb a Brentford otthonában talált be a 9. fordulóban. 

A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, volt is pár ígéretes lehetősége a vendégcsapatnak, de a Brighton kapusának komoly védést már nem kellett bemutatni az első félidőben, így a csapatok döntetlennel vonulhattak a szünetre. 

A második félidőt veszélyesebben kezdte a Brighton, a hazai csapat az 52. percben ismét vezetést szerezhetett volna, de egy bal oldali beadás után a berobbanó Mats Wieffer hét méterről kapu mellé fejelt. 

Az 56. percben aztán ismét betalált a Brighton. 

A gambiai Yankuba Minteh bal oldali beadására Jack Hinshelwood érkezett a hosszú oldalon, a kapásból középre tett labdájára Welbeck érkezett, aki hárpm méterről az üres kapuba belsőzte a labdát (2-1). 

Danny Welbeck pályafutása egyik legjobb szezonját futja
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Ezt követően támadásba lendült a Liverpool, a 64. percben pedig egyenlíthetett volna, de az Ekitiké helyére beállt Curtis Jones 12 méteres lövését Verbruggen hatalmas bravúrral kiszedte a jobb alsó sarokból. Négy perccel később a Brighton is eldönthette volna a meccset. A bal szélen elfutó Minteh lépett ki ziccerben, a közeli lövésébe viszont Mamardasvili bele tudott vetődni, így a grúz kapus meccsben tartotta a Liverpoolt. 

A folytatásban a Liverpool görcsösen próbálkozott, Arne Slot minden támadójátékosát bedobta a kispadról, nagyobb helyzete viszont a Brightonnak voltak. A 76. percben ráadásul ismét cserélni kellett a Liverpool edzőjének, ugyanis Kerkez Milos kapott egy hatalmas rúgást, és nem tudta folytatni a játékot. 

Kerkez Milost sérülés miatt le kellett cserélni a mérkőzésen
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Ezt követően szinte azonnal meccslabdát hibáztak a Sirályok. A csereként beállt Mitoma Kaoru bolondot csinált a Liverpool teljes bal oldalából, majd középre tette a labdát, ahol az érkező Hinshelwoodnak hét méterről csak a kapuba kellett volna passzolnia, de az angol játékos lyukat rúgott hatalmas helyzetben. 

A hajrában a Liverpoolnak mennie kellett volna az egyenlítésért, azonban a rengeteg támadó behozatala után nem volt egyensúly a csapat védekezésében, így a végjátékban a Brighton sokkal veszélyesebb volt, és akár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna. 

A Brighton ezzel a legutóbbi öt meccséből négyet megnyert a Premier League-ben, a Liverpool pedig három bajnoki óta nyeretlen és továbbra is csak az ötödik helyen áll a tabellán. Arne Slot csapatának összességében ez volt a tizedik veresége, amely legutóbb a 2015/2016-os idényben fordult elő.

A Liverpool nem mellesleg már 42 bekapott gólnál jár a bajnokságban. Ez több mint amennyit a 2023/24-es és a 2024/25-ös szezonban együttvéve kapott. 

  • kapcsolódó cikkek:
Kerkez Milos gyönyörű gólt lőtt a Liverpoolban – videó
A Liverpool edzőjét Szoboszlairól kérdezték, dühösen válaszolt
Rátgéber László szerint megszületett a női Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik lett a meccs embere, majd Steven Gerrarddal állt a kamera elé
Szoboszlai óriási elismerést kapott, már a brazil sztárhoz hasonlítják

 

