Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttes hét közben 4-0-ra legyőzte a török Galatasaray csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ezzel 4-1-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé, ahol a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik majd.

Szoboszlai Dominik szenzációs meccset játszott a Galatasaray ellen

A hétközi találkozó mindkét magyar futballistának remekül sikerült: Szoboszlai lőtt egy gólt, kiharcolt egy tizenegyest a mérkőzés után pedig megkapta a meccs embere díjat az UEFA-tól. Kerkez is kiemelkedő osztályzatokat kapott, több liverpooli portál is a mérkőzés legjobbjának titulálta.

Szoboszlai Dominik tüzelt, Kerkez Milos másodszor talált be

A Galatasaray elleni remeklés után Szoboszlai elmondta, hogy a Liverpoolnak minden meccsen ehhez hasonló teljesítménnyel kellene előrukkolnia.

Tudom, hogy nehéz, mert a Bajnokok Ligája estéken az Anfield fényben úszik, jó az idő, szép a pálya, aztán legközelebb 12:30-kor Brightonban játszunk, ami nem ugyanaz. De ugyanaz az energia kell az egész csapattól, akkor is, ha két nap múlva kell játszani”

– mondta a magyar középpályás, aki az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólban vállalt szerepet.

A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll a Premier League-ben, két ponttal lemaradva a negyedik Aston Villától. A Mersey-parti csapatnak kulcsfontosságú volt a Brighton elleni találkozó a Bajnokok Ligája szereplésért vívott harcban, mert bár az előző szezonban az angol bajnokság ötödik helyezettje is BL-helyet ért, idén erre egyelőre nincs garancia.

Szoboszlaiék nem számíthattak könnyű meccsre, a Brighton ugyanis a legutóbbi négy bajnokijából hármat megnyert, csak a listavezető Arsenaltól kapott ki.

Huge Ekitiké kiesése komoly érvágás a Liverpoolnak

A Liverpool együttesében Kerkez és Szoboszlai is a kezdőcsapatban kapott helyet, Arne Slotnak viszont már a találkozó elején bele kellett nyúlnia az együttesébe, ugyanis a nyolcadik percben le kellett a francia Hugo Ekitikét, aki kapott egy nagy rúgást a combjára.

A találkozó elején a többet volt a labda a Liverpoolnál, Szoboszlainak volt egy félpályás próbálkozása és egy 16 méteres lecsúszott lövése is, láthatóan nagy kedvvel játszott a magyar középpályás. A 14. percben viszont hidegzuhanyt kapott a vendégcsapat, ugyanis a Brighton az első helyzetéből megszerezte a vezetést. Egy beívelés után a hosszún érkező Diego Gomez fejelte vissza a labdát a túloldalra, ahol érkezett a 35 éves Danny Welbeck, aki Ibrahima Koneté mellől könnyű gólt fejelt (1-0).