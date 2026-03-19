Szerdán este a Bajnokok Ligájában a Liverpool hazai pályán fogadta és verte meg a Galatasaray csapatát a nyolcaddöntő visszavágóján. Szoboszlai Dominik szerezte az első gólt a négyből, a magyar válogatott középpályás kiváló teljesítményét az UEFA is díjazta.

Arról már csütörtökön reggel beszámoltunk az Origón, hogy a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának a legszebb góljáért folyó vetélkedésben Szoboszlai Dominik is versenyben van, ugyanis az UEFA a magyar középpályás Galatasaray ellen szerzett okos gólját is jelölte a díjra. Ráadásul Szoboszlait emellett egy másik díjra is jelölte az európai szövetség, ugyanis Vinícius Júnior, Raphinha és Francisco Trincão mellett jelölt lett a hét játékosa címre is.

Szoboszlai Dominik gólja is jelölt az UEFA-nál a legszebb találat címre
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai a hét csapatába került

Három Sporting CP és két Liverpool-játékos került be az UEFA Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóiból válogatott All-Star 11 játékos közé, akiket az UEFA Technikai Megfigyelő Csoportja választott ki. Szoboszlai kapcsán azt írta az UEFA, hogy a Liverpool-Galatasaray mérkőzés domináns középpályása egy nagyszerűen kivitelezett rúgással nyitotta meg a gólok sorát, és részt vett a másik három gólban is, valamint összesen 12 labdaszerzést és szerelést produkált a mérkőzésen.

