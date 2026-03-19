A magyar válogatott középpályás külön fejezetet érdemel: Szoboszlai Dominik szerezte a találkozó első gólját, amely kulcsfontosságú volt a fordítás szempontjából.

Szoboszlai Dominik hatalmas sztárrá nőtte ki magát Liverpoolban

Szoboszlai továbbra is sztárjátékos

Egy begyakorolt szögletvariáció után,

bal lábbal lőtt gyönyörű gólt, bizonyítva, hogy mindkét lábával veszélyes. Nem véletlen, hogy az idény során már többször is a csapat legjobbjának választották.

A This is Anfield a cikkében csak úgy jellemezte a magyar középpályásról szóló részt, hogy

Szoboszlai továbbra is sztárjátékos."

Nem meglepő, hogy már nem csak itthon, vagy éppen Angliában, de az egész világon hatalmas sztárként kezelik. Ki kell mondani, Szoboszlai világsztár lett.

A mérkőzés másik főszereplője Mohamed Szalah volt, aki ugyan kihagyott egy büntetőt – amit ugyancsak Szoboszlai harcolt ki –, de ezt gyorsan feledtette. Előbb gólpasszt adott Hugo Ekitike számára, majd szintén előkészített egy találatot Ryan Gravenberch-nek. Végül ő maga is betalált, méghozzá egy látványos lövéssel, amellyel elérte 50. Bajnokok Ligája-gólját – ezzel ő lett az első afrikai játékos, aki eljutott ehhez a mérföldkőhöz. Teljesítménye alapján egyértelműen a meccs legjobbjai közé tartozott.

Ami a meccset illeti, a kezdő sípszótól fogva érezhető volt, hogy az Anfield különleges estére készül. A szurkolók végig hatalmas energiát adtak a csapatnak, és ez látványosan visszaköszönt a pályán. A közönség, a játékosok és Arne Slot elképzelései ezúttal tökéletes összhangba kerültek, ami egy klasszikus európai kupahangulatot eredményezett. A holland szakember a meccs után ki is emelte: a játékosok odaadása és a szurkolók támogatása együtt hozta meg ezt a különleges élményt.

Slot munkáját a taktikai változtatások is dicsérik. A rendszer finomhangolásával sikerült közelebb vinni Szalah-t a kapuhoz, miközben a szélességet a szélső védők, Frimpong mellett Kerkez Milos biztosították. Florian Wirtz a bal oldali irányító szerepkörben sokkal aktívabb volt, míg Szoboszlai Dominik ismét kiemelkedett mezőnymunkájával és kreativitásával.

A kérdés most az, hogy ez a teljesítmény mennyire jelent valódi fordulópontot a Liverpool szezonjában. Az utóbbi hónapokban többször is úgy tűnt, hogy a csapat kilábal a hullámvölgyből, ám ezt rendre visszaesés követte. Ezúttal azonban nemcsak az eredmény volt meggyőző, hanem a játék képe is: energikus, direktebb és sokkal tudatosabb futballt láthattunk.