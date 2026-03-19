Mindkét magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt, ahogyan a túloldalon Sallai Roland is. Először fordul elő, hogy három magyar is egyszerre volt pályán BL kieséses szakaszban adott mérkőzésen.
Szoboszlai Dominik volt a meccs legjobbja?
Mint ismert, Szoboszlai a 25. percben egy szöglet után 15 méterről kapásból lőtt a hálóba, ezzel szerzett vezetést a házigazdáknak, majd egy büntetőt is kiharcolt, amit Mohamed Szalah végül kihagyott. Ez azonban semmit nem von le a magyar középpályás érdemeiből, aki a gólja mellett is fantasztikus teljesítményt nyújtott.
Szokták mondani, hogy a statisztika nem hazudik, ebből is látszik, Szoboszlai milyen elképesztő produktumot tett le az asztalra.
Szoboszlai Dominik gyakorlatilag mindenben kiemelkedőt nyújtott: a legtöbb labdaérintéssel és pontos passzal irányította a játékot, miközben támadásban is kulcsszerepet vállalt a góljával és a helyzetkialakításban. A védekezésben is hibátlan volt (3/3 szerelés), ami jól mutatja, mennyire komplett teljesítményt tett le a pályára. A 9,4-es értékelés is azt jelzi, hogy abszolút a mezőny legjobbja volt ezen a mérkőzésen.
Szoboszlai Dominik a Galatasaray ellen:
- 93 labdaérintés
- 1 gól
- 0,34 xG / 0,80 xA
- 6 lövés / 2 kaput talált
- 2 kulcspassz
- 57/70 pontos passz
- 3/3 megnyert szerelés
- 7/10 megnyert párharc
- 73,6 méter progresszív labdavezetés
- 9,4-es Sofascore-értékelés
A Liverpool a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.