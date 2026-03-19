Mindkét magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt, ahogyan a túloldalon Sallai Roland is. Először fordul elő, hogy három magyar is egyszerre volt pályán BL kieséses szakaszban adott mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik szó szerint szárnyalt a Galatasaray ellen

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Szoboszlai Dominik volt a meccs legjobbja?

Mint ismert, Szoboszlai a 25. percben egy szöglet után 15 méterről kapásból lőtt a hálóba, ezzel szerzett vezetést a házigazdáknak, majd egy büntetőt is kiharcolt, amit Mohamed Szalah végül kihagyott. Ez azonban semmit nem von le a magyar középpályás érdemeiből, aki a gólja mellett is fantasztikus teljesítményt nyújtott.

Szokták mondani, hogy a statisztika nem hazudik, ebből is látszik, Szoboszlai milyen elképesztő produktumot tett le az asztalra.

Szoboszlai Dominik gyakorlatilag mindenben kiemelkedőt nyújtott: a legtöbb labdaérintéssel és pontos passzal irányította a játékot, miközben támadásban is kulcsszerepet vállalt a góljával és a helyzetkialakításban. A védekezésben is hibátlan volt (3/3 szerelés), ami jól mutatja, mennyire komplett teljesítményt tett le a pályára. A 9,4-es értékelés is azt jelzi, hogy abszolút a mezőny legjobbja volt ezen a mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik a Galatasaray ellen:

93 labdaérintés

1 gól

0,34 xG / 0,80 xA

6 lövés / 2 kaput talált

2 kulcspassz

57/70 pontos passz

3/3 megnyert szerelés

7/10 megnyert párharc

73,6 méter progresszív labdavezetés

9,4-es Sofascore-értékelés

🇭🇺 | SzoBOSSzlai



Dominik Szoboszlai v Galatasaray:



👌 93 touches (🥇)

⚽️ 1 goal

📦 0.34 xG/0.80 xA

🎯 6 shots/2 on target

🔑 2 key passes

👟 57/70 accurate passes (🥇)

🦵 3/3 tackles won (=🥇)

⚔️ 7/10 duels won

🏃 73.6m progressive carrying distance

📈 9.4 Sofascore Rating… pic.twitter.com/iU9DPbvE6r — Sofascore Football (@Sofascore) March 18, 2026

A Liverpool a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.