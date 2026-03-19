Mint ismert, a Liverpool FC hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóján, ezzel továbbjutott. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet: előbbi nemcsak gólt szerzett, hanem egyenesen kiemelkedett a Liverpoolból.

Mindkét magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt, ahogyan a túloldalon Sallai Roland is. Először fordul elő, hogy három magyar is egyszerre volt pályán BL kieséses szakaszban adott mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik szó szerint szárnyalt a Galatasaray ellen
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Szoboszlai Dominik volt a meccs legjobbja?

Mint ismert, Szoboszlai a 25. percben egy szöglet után 15 méterről kapásból lőtt a hálóba, ezzel szerzett vezetést a házigazdáknak, majd egy büntetőt is kiharcolt, amit Mohamed Szalah végül kihagyott. Ez azonban semmit nem von le a magyar középpályás érdemeiből, aki a gólja mellett is fantasztikus teljesítményt nyújtott.

Szokták mondani, hogy a statisztika nem hazudik, ebből is látszik, Szoboszlai milyen elképesztő produktumot tett le az asztalra.

Szoboszlai Dominik gyakorlatilag mindenben kiemelkedőt nyújtott: a legtöbb labdaérintéssel és pontos passzal irányította a játékot, miközben támadásban is kulcsszerepet vállalt a góljával és a helyzetkialakításban. A védekezésben is hibátlan volt (3/3 szerelés), ami jól mutatja, mennyire komplett teljesítményt tett le a pályára. A 9,4-es értékelés is azt jelzi, hogy abszolút a mezőny legjobbja volt ezen a mérkőzésen.

Szoboszlai Dominik a Galatasaray ellen:

  • 93 labdaérintés 
  • 1 gól
  • 0,34 xG / 0,80 xA
  • 6 lövés / 2 kaput talált
  • 2 kulcspassz
  • 57/70 pontos passz 
  • 3/3 megnyert szerelés 
  • 7/10 megnyert párharc
  • 73,6 méter progresszív labdavezetés
  • 9,4-es Sofascore-értékelés

A Liverpool a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. 

