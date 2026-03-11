Live
A Liverpool 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaray otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán. A mérkőzés után Szoboszlai Dominik nem kertelt, a magyar válogatott focista elismerte, hogy gyengén futballoztak Isztambulban.

A Galatasaray-Liverpool meccs már a 7. percben eldőlt, Mario Lemina fejesével az isztambuli csapat nyerte a rangadót, így előnyből várhatja a visszavágót az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominikék előtt több lehetőség is adódott, ám egyikkel sem tudtak élni, egy ízben pedig a VAR fosztotta meg őket góltól, miután Ibrahima Konaté kezezését követően kötött ki a labda a török kapuban. A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó után nem kertelt, elismerte, hogy kedd este gyenge produkciót nyújtottak Törökországban.

Dominik Szoboszlai of Liverpool FC and Victor Osimhen of Galatasaray A.S. look on during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Galatasaray A.S. and Liverpool FC at Ali Sami Yen Spor Kompleksi in Istanbul, Turkey, on March 10, 2026. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto) (Photo by Yagiz Gurtug / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik nem kertelt a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő után
Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Mit mondott Szoboszlai a Galatasaray elleni BL-rangadó után?

„Ők nagyon jó meccset játszottak, mi viszont szerintem nem. 

Az én véleményem szerint gyengén játszottunk.

Gratulálunk nekik, de ez még csak az első félidő” – mondta a TNT Sports México csatornának adott interjújában Szoboszlai, aki jelezte, hogy a Galatasaray elleni párharc még messze nincs lefutva.

A magyar focistától azt is kérdezték, mit kell tennie a Liverpoolnak a visszavágón a fordítás érdekében. A 25 éves középpályás konkrét részleteket nem árult el, de a szurkolóktól fontos dolgot kért. 

Nem fogom elmondani, hogy mit kell tennünk. De szerintem mindenki tudja, mire van szükség: szintet kell lépnünk, 

meg kell mutatnunk a karakterünket, és szükségünk lesz az egész Anfieldre. Aztán majd meglátjuk” – idézte a Magyar Nemzet a Liverpool klasszisát.

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Galatasaray’s Ismail Jakobs (R) competes against Liverpool’s Dominik Szoboszlai (8) during the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik szerint az egész Anfieldre szükség lesz a visszavágón
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Szoboszlai szerint hosszú út áll a Liverpool előtt

A Liverpool szezonbeli trófeaszerzési esélyeiről a következőket mondta Szoboszlai: 

Hosszú út áll még előttünk. Ahogy valószínűleg láttátok, az FA-kupában idegenben játszunk a City ellen, az sem lesz könnyű meccs. 

A BL-ben most először meg kell várnunk, hogy a Galatasaray eljöjjön az Anfieldre, és remélhetőleg jó eredményt érjünk el”.

A Premier League címvédője az angol bajnokságban csak a hatodik helyen áll, de az FA-kupában és a BL-ben még lehet esélye trófeaszerzésre a szezon végén. Szoboszlaiékra azonban mindkét sorozatban nehéz feladat vár, hiszen előbbiben a Manchester City lesz az ellenfelük a negyeddöntőben, utóbbiban pedig a Galata elleni párharcot kell megfordítaniuk jövő héten.

