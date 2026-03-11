A Galatasaray-Liverpool meccs már a 7. percben eldőlt, Mario Lemina fejesével az isztambuli csapat nyerte a rangadót, így előnyből várhatja a visszavágót az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominikék előtt több lehetőség is adódott, ám egyikkel sem tudtak élni, egy ízben pedig a VAR fosztotta meg őket góltól, miután Ibrahima Konaté kezezését követően kötött ki a labda a török kapuban. A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó után nem kertelt, elismerte, hogy kedd este gyenge produkciót nyújtottak Törökországban.

Szoboszlai Dominik nem kertelt a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő után

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Mit mondott Szoboszlai a Galatasaray elleni BL-rangadó után?

„Ők nagyon jó meccset játszottak, mi viszont szerintem nem.

Az én véleményem szerint gyengén játszottunk.

Gratulálunk nekik, de ez még csak az első félidő” – mondta a TNT Sports México csatornának adott interjújában Szoboszlai, aki jelezte, hogy a Galatasaray elleni párharc még messze nincs lefutva.

A magyar focistától azt is kérdezték, mit kell tennie a Liverpoolnak a visszavágón a fordítás érdekében. A 25 éves középpályás konkrét részleteket nem árult el, de a szurkolóktól fontos dolgot kért.

Nem fogom elmondani, hogy mit kell tennünk. De szerintem mindenki tudja, mire van szükség: szintet kell lépnünk,

meg kell mutatnunk a karakterünket, és szükségünk lesz az egész Anfieldre. Aztán majd meglátjuk” – idézte a Magyar Nemzet a Liverpool klasszisát.

Szoboszlai Dominik szerint az egész Anfieldre szükség lesz a visszavágón

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Szoboszlai szerint hosszú út áll a Liverpool előtt

A Liverpool szezonbeli trófeaszerzési esélyeiről a következőket mondta Szoboszlai:

Hosszú út áll még előttünk. Ahogy valószínűleg láttátok, az FA-kupában idegenben játszunk a City ellen, az sem lesz könnyű meccs.

A BL-ben most először meg kell várnunk, hogy a Galatasaray eljöjjön az Anfieldre, és remélhetőleg jó eredményt érjünk el”.

A Premier League címvédője az angol bajnokságban csak a hatodik helyen áll, de az FA-kupában és a BL-ben még lehet esélye trófeaszerzésre a szezon végén. Szoboszlaiékra azonban mindkét sorozatban nehéz feladat vár, hiszen előbbiben a Manchester City lesz az ellenfelük a negyeddöntőben, utóbbiban pedig a Galata elleni párharcot kell megfordítaniuk jövő héten.