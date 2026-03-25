Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa. A magyar válogatott középpályás a most futó idényben 12 találattal és nyolc gólpasszal már húsz gólban vállalt szerepet, ami azért is elképesztő, mert sokszor jobbhátvédként kell futballoznia.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legtöbbet melózó futballistája

A török Galatasaray elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntő után Graeme Souness, a Liverpool egykori legendás futballistája beszélt a TalkSportnak az együttes idei szerepléséről, és szót ejtett Szoboszlairól is.

Szoboszlai Dominik nem dolgozik eleget Liverpoolban?

A játékosként a Liverpoollal öt bajnoki címet, valamint három BEK-trófeát begyűjtő Souness méltatta Szoboszlai lövőtechnikáját, a letámadásában végzett munkáját azonban meglepő módon kemény kritikával illette.

Szoboszlai csodálatosan lövi meg a labdákat, nagyszerű a lövőtechnikája, de mi a helyzet a játék többi részével? Vajon védekezésben, középpályás letámadásban is hozzáteszi a magáét? Amikor arról beszélünk, hogy fel kell tolni a védelmi vonalat a félpályáig és magasan kell védekezni, ezt csak akkor lehet megtenni, ha az előtted lévő játékosok folyamatosan támadják a labdát, és nyomás alatt tartják a labdabirtoklót. A Liverpool ebben idén nem volt túl jó”

– mondta a TalkSPORT elemzőműsorában Souness, aki játékosként 359 meccsen lépett pályára a Liverpoolban 1978 és 1984 között.

Graeme Souness edzőként és szakértőként sem tartozik az elitbe

„Hányszor láttuk, hogy az ellenfél egyszerűen átjut a pálya középen? Nézzük csak a Tottenham elleni múlt hétvégi meccset. A labdát egyenesen a pálya középen vezették fel Joe Gomezre és Virgil van Dijkra. Szerintem probléma jelentős része abból fakad, hogy a középpálya nem támad le elég agresszívan, nem tartja nyomás alatt az ellenfelet, amikor náluk van a labda. Nem csak Szoboszlainak, de a Liverpool komplett középpályájának is az a legnagyobb problémája, hogy nem eléggé határozott és fegyelmezett a középpályás védekezése a csapatnak” – tette hozzá a 72 éves skót legenda.

A Liverpool játékosai az idei szezonban valóban gyorsabban elfogynak, azonban Szoboszlai Dominik adatai kiemelkedőek. A magyar középpályás elképesztő melót tesz bele a letámadásba és a csapatszintű védekezésbe, ez is az egyik oka annak, hogy az idei szezonban ő a Liverpool második legfoglalkoztatottabb játékosa.

Néhány hete Arne Slot, a Liverpool edzője nevezte meg a letámadást Szoboszlai legnagyobb erősségének, sőt a holland szakember azt is állította, hogy letámadásban talán ő a világ legjobbja.

Graeme Souness mögött páratlan játékospályafutás van, edzőként és szakértőként viszont korántsem tartozott soha az elitbe. 1986 és 2006 között dolgozott edzőként, a Liverpool csapatát 1991 és 1994 között irányította, ez idő alatt azonban csak egy FA-kupát tudott nyerni a csapattal.