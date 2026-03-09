Mint ismert, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool 3-1-es győzelmet aratott a Wolves ellen a labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjében, és sikerrel jutott be a következő körbe. A Vörösök mellett még az Arsenal, a Manchester City, a Chelsea, a Leeds United, a Southampton és Port Vale jutott tovább, a nyolcadik csapat pedig a West Ham United-Brentford találkozó győztese lesz.

Szoboszlai Dominik a Wolves ellen is kezdőként lépett pályára

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik újabb mérkőzést játszhat a City ellen

Az angol szövetség hétfő este, a West Ham United-Brentford nyolcaddöntő előtt készítette el a legjobb nyolc párosításait, a sorsolás után pedig kiderült, hogy a Liverpool fogja játszani a negyeddöntő rangadóját. Szoboszlaiék ugyanis a Manchester Cityt kapták az FA-kupában, vagyis február után ismét egymásnak feszülhet a két Premier League-óriás.

Mint ismeretes, azon a bizonyos bajnokin Szoboszlai szabadrúgásból vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, majd a hosszabbítás során a kiállították. Arne Slot együttese ősszel 3-0-s vereséget szenvedett az Etihad Stadionban, a visszatérés pontos időpontja még nincs meg, de annyi biztos, hogy április első hétvégéjén lesz a negyeddöntő.

The #EmiratesFACup quarter-final draw 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 9, 2026

Ami a többi párharcot illeti, az angol másodosztályú Southampton az Arsenalt fogadja, míg harmadvonalas Port Vale a Chelsea otthonába látogat, míg a Leeds United a hétfő esti nyolcaddöntő győztesével játszik a legjobb négybe kerülésért.