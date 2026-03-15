Az Origón is megírtuk, hogy a Liverpool vasárnap délután, magyar idő szerint 17.30-kor a szebb napokat is látott Tottenham ellen lép pályára a Premier League 30. fordulójában. Arne Slot együttese a nemzetközi kupaindulást jelentő 4-5. helyekért áll harcban (előbbi Bajnokok Ligája, utóbbi Európa-liga főtáblát ér), míg a londoniak érdekes módon a kiesés elől menekülnek. A mérkőzés előtt egy TikTok-videó tarolta le a netet, amelyben Szoboszlai Dominik érdekes dolgokat árult el magáról.

Szoboszlai Dominik sokat telefonozik

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A Borsonline számolt be róla, hogy a magyar válogatott középpályás őszintén bevallotta, hogy naponta 8-9 órát nyomkodja a készülékét – ami a jegygyűrűjén kívül az egyik legfontosabb tárgy a számára. Ezt egyébként az is alátámasztja, hogy nagyjából ugyanennyit alszik Szoboszlai éjjelente. A 8-9 óra extrém sok időnek számít, mert a 16‒35 éves magyar fiatalok átlagosan csaknem napi 4 órát töltöttek okostelefonjuk képernyője előtt (mondjuk ez nőhetett is akár, mert ez 2024 nyaráról származó adat). A képernyőidő 20 éves kor alatt átlagosan egy órával magasabb volt, mint a 20‒35 éves korosztályban.

Szoboszlai a rövid videóban még azt is elárulta, hogy a nutellás palacsintát gyakorlatilag élete végéig tudná enni, ha arról lenne szó.