A Liverpool-portál nekimentek Szoboszlai Dominiknek, aki szerintük túllőtt a célon a legutóbbi nyilatkozatával, amikor is élesen bírálta a szurkolókat.
Miért kritizálja Szoboszlait a liverpooli portál?
A portál szerint az az természetes, hogy Szoboszlai az idény egyik legjobb liverpooli játékosa, sokak szerint egyenesen a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja a csapatban. Csakhogy ez a mérce jelenleg meglehetősen alacsonyan van, hiszen a klub formája messze elmarad az elvárásoktól.
A lap hozzátette, hogy a magyar válogatott sztár teljesítménye is hullámzó:
bár időnként brillírozik, több alkalommal testesítette meg mindazt, ami nem működik a csapatnál. Pontatlan labdakezelés, túlzott magabiztosság és könnyű esések – ezek miatt sok kritika érte az idény során.
A vita akkor robbant ki igazán, amikor Szoboszlai a szurkolókat vette célba, amiért a vasárnapi, Liverpool-Tottenham Hotspur meccs 1–1-es döntetlenje során többen már a lefújás előtt távoztak a stadionból. A középpályás szerint ez árt a csapatnak – sok drukker viszont úgy érzi, éppen a játékosok teljesítménye váltotta ki ezt a reakciót.
Nem hiszem, hogy jót tesz nekünk, ha nyolcvan perc után az emberek hazamennek, ez egyáltalán nem segít nekünk. Maradjatok velünk! Ezt mindannyian látjuk a pályán, és amikor gólt kapunk, ismét többen távoznak. Megértem a frusztrációt, de szükségünk van rájuk, szükségünk van mindenkire
– mondta Szoboszlai, aki hozzátette, nem hallotta a füttyszót, de meg tudja érteni a szurkolókat. Viszont szerinte a szurkolóknak mögöttünk kellene állniuk.
A szurkolók türelme fogyóban van
Fontos kiemelni: az Anfield közönsége nem arról híres, hogy könnyen hátat fordít a csapatának. Még a legnehezebb időszakokban is kitartottak a játékosok és az edző, Arne Slot mellett. A súlyos vereségek – például a Nottingham Forest elleni 0–3 vagy a PSV Eindhoven elleni 1–4 – sem törték meg a támogatásukat.
A Tottenham elleni mérkőzésen is sokáig türelmesek voltak, ám a gyenge játék, a párharcok elvesztése és a hajrában kapott gól végül kiváltotta az elégedetlenséget. A lefújás utáni füttykoncert és a korai távozások sokak szerint inkább segélykiáltások voltak, mint árulás.
Slot megértőbb, Szoboszlai támadóbb hangnemet ütött meg
Míg Slot a mérkőzés után megértően nyilatkozott a szurkolók frusztrációjáról, addig Szoboszlai kijelentései inkább megosztották a közvéleményt. Bár ő is hangsúlyozta, hogy érti a csalódottságot, sokak szerint mégsem a megfelelő módon kezelte a helyzetet.
A kritikusok szerint a játékosok – köztük Szoboszlai – az utolsók, akiknek ki kellene oktatniuk a szurkolókat. A drukkerek pénzt és időt nem sajnálva támogatják a csapatot, és joggal várnak el jobb teljesítményt.
„Család vagyunk” – de meddig?
Szoboszlai a vita végén békülékenyebb hangot ütött meg: hangsúlyozta, hogy a csapat boldoggá akarja tenni a szurkolókat, és arra kérte őket, tartsanak ki mellettük, hiszen „egy családot alkotnak”.
A valóság azonban árnyaltabb. Egy családban is előfordulnak konfliktusok – és néha jobb, ha mindenki a saját dolgával foglalkozik. A szurkolók támogatnak, a játékosok pedig teljesítenek – legalábbis ideális esetben.
Liverpoolban most egyik sem működik tökéletesen. És amíg ez így van, addig az ilyen jellegű nyilatkozatok inkább olajat öntenek a tűzre, mintsem megoldást hoznának a szurkolók szerint.
