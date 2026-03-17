Valószínűleg nem ez a jó irány a PL-címvédőnél. Egyre nagyobb hullámokat vet a vita Szoboszlai Dominik és a Liverpool szurkolói között, miután a magyar középpályás kritizálta azokat a drukkereket, akik a legutóbbi bajnokin idő előtt elhagyták az Anfield lelátóit. Az esetet a liverpooli Rousing The Kop portál nem is hagyta szó nélkül.

A Liverpool-portál nekimentek Szoboszlai Dominiknek, aki szerintük túllőtt a célon a legutóbbi nyilatkozatával, amikor is élesen bírálta a szurkolókat.

Dominik Szoboszlai of Liverpool is seen during the Premier League match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield, Liverpool, on March 15, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto)
Szoboszlai Dominik nyilatkozata nem sült el jól
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért kritizálja Szoboszlait a liverpooli portál?

A portál szerint az az természetes, hogy Szoboszlai az idény egyik legjobb liverpooli játékosa, sokak szerint egyenesen a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja a csapatban. Csakhogy ez a mérce jelenleg meglehetősen alacsonyan van, hiszen a klub formája messze elmarad az elvárásoktól.

A lap hozzátette, hogy a magyar válogatott sztár teljesítménye is hullámzó: 

bár időnként brillírozik, több alkalommal testesítette meg mindazt, ami nem működik a csapatnál. Pontatlan labdakezelés, túlzott magabiztosság és könnyű esések – ezek miatt sok kritika érte az idény során.

A vita akkor robbant ki igazán, amikor Szoboszlai a szurkolókat vette célba, amiért a vasárnapi, Liverpool-Tottenham Hotspur meccs 1–1-es döntetlenje során többen már a lefújás előtt távoztak a stadionból. A középpályás szerint ez árt a csapatnak – sok drukker viszont úgy érzi, éppen a játékosok teljesítménye váltotta ki ezt a reakciót.

Nem hiszem, hogy jót tesz nekünk, ha nyolcvan perc után az emberek hazamennek, ez egyáltalán nem segít nekünk. Maradjatok velünk! Ezt mindannyian látjuk a pályán, és amikor gólt kapunk, ismét többen távoznak. Megértem a frusztrációt, de szükségünk van rájuk, szükségünk van mindenkire

 – mondta Szoboszlai, aki hozzátette, nem hallotta a füttyszót, de meg tudja érteni a szurkolókat. Viszont szerinte a szurkolóknak mögöttünk kellene állniuk. 

A szurkolók türelme fogyóban van

Fontos kiemelni: az Anfield közönsége nem arról híres, hogy könnyen hátat fordít a csapatának. Még a legnehezebb időszakokban is kitartottak a játékosok és az edző, Arne Slot mellett. A súlyos vereségek – például a Nottingham Forest elleni 0–3 vagy a PSV Eindhoven elleni 1–4 – sem törték meg a támogatásukat.

A Tottenham elleni mérkőzésen is sokáig türelmesek voltak, ám a gyenge játék, a párharcok elvesztése és a hajrában kapott gól végül kiváltotta az elégedetlenséget. A lefújás utáni füttykoncert és a korai távozások sokak szerint inkább segélykiáltások voltak, mint árulás.

Slot megértőbb, Szoboszlai támadóbb hangnemet ütött meg

Míg Slot a mérkőzés után megértően nyilatkozott a szurkolók frusztrációjáról, addig Szoboszlai kijelentései inkább megosztották a közvéleményt. Bár ő is hangsúlyozta, hogy érti a csalódottságot, sokak szerint mégsem a megfelelő módon kezelte a helyzetet.

A kritikusok szerint a játékosok – köztük Szoboszlai – az utolsók, akiknek ki kellene oktatniuk a szurkolókat. A drukkerek pénzt és időt nem sajnálva támogatják a csapatot, és joggal várnak el jobb teljesítményt.

„Család vagyunk” – de meddig?

Szoboszlai a vita végén békülékenyebb hangot ütött meg: hangsúlyozta, hogy a csapat boldoggá akarja tenni a szurkolókat, és arra kérte őket, tartsanak ki mellettük, hiszen „egy családot alkotnak”.

A valóság azonban árnyaltabb. Egy családban is előfordulnak konfliktusok – és néha jobb, ha mindenki a saját dolgával foglalkozik. A szurkolók támogatnak, a játékosok pedig teljesítenek – legalábbis ideális esetben.

Liverpoolban most egyik sem működik tökéletesen. És amíg ez így van, addig az ilyen jellegű nyilatkozatok inkább olajat öntenek a tűzre, mintsem megoldást hoznának a szurkolók szerint. 

  • Kapcsolódó cikkek:
Végre eljött az idő, hogy Marco Rossi és a magyar válogatott kísérletezzen?
A Sallaiék elleni sorsdöntő meccs előtt Szoboszlait elővették Liverpoolban
Szoboszlai két új becenevet kapott a káprázatos gólja után
Szoboszlai a szabadrúgások királya: Messit is üldözőbe vette


 

