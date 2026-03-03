Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fontos

Irán sokkoló üzenetet közölt – mindenki veszélyben

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool FC kedd este a Wolverhampton vendégeként lépett pályára a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik úgy jelent meg a találkozón, ahogyan még soha nem láttuk.

A Liverpool FC magyar válogatott középpályása az elmúlt időszakban hosszú hajjal játszott a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik csapata Wolverhampton elleni meccsén viszont úgy jelent meg, amit talán elképzelni sem tudtunk korábban.

Szoboszlai Dominik új divatot teremt?
Szoboszlai Dominik új divatot teremt?
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik új divatot teremt?

A magyar válogatott csapatkapitánya mindig az aktuális divatnak megfelelően öltözködik. Ezúttal sem volt másképp csapata idegenbeli összecsapásán. Ahogy azonban megérkezett a stadionba, arra a szurkolók minden bizonnyal nem számítottak. Szoboszlai Dominik befont hajjal mutatkozott, mutatjuk:

Azt nem tudjuk, Szoboszlai mekkora divatot fog teremteni új frizurájával, az viszont biztos, hogy mindenkinek tátva marad a szája.

További cikkek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!