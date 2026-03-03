A Liverpool FC magyar válogatott középpályása az elmúlt időszakban hosszú hajjal játszott a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik csapata Wolverhampton elleni meccsén viszont úgy jelent meg, amit talán elképzelni sem tudtunk korábban.

Szoboszlai Dominik új divatot teremt?

A magyar válogatott csapatkapitánya mindig az aktuális divatnak megfelelően öltözködik. Ezúttal sem volt másképp csapata idegenbeli összecsapásán. Ahogy azonban megérkezett a stadionba, arra a szurkolók minden bizonnyal nem számítottak. Szoboszlai Dominik befont hajjal mutatkozott, mutatjuk:

Azt nem tudjuk, Szoboszlai mekkora divatot fog teremteni új frizurájával, az viszont biztos, hogy mindenkinek tátva marad a szája.

