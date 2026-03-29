Marco Rossi szövetségi kapitány együttese 1-0-s győzelmet aratott a Szlovénia ellen, a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A találkozóról természetesen a szlovén sajtó is beszámolt, szóba került Willi Orbán, Tóth Balázs és Szoboszlai Dominik is, utóbbiról váratlan kijelentést tettek.

A magyar labdarúgó-válogatott győzelemmel indította a 2026-os évet, miután 1-0-s sikert aratott Szlovénia ellen a Puskás Arénában. Ahogyan arra számítani lehetett, Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, s 63. válogatottságával lehagyta Détári Lajost, a gólt azonban nem ő, hanem a csereként pályára lépő Schön Szabolcs szerezte.

Szoboszlai Dominik kap taktikai utasítást Marco Rossitól
Szoboszlai Dominik, mint a magyar David Beckham

A szlovén sportklub.n1info.si című lap a magyar válogatott csapatkapitányával foglalkozott a mérkőzés előtti cikkében, és természetesen téma volt a Liverpool középpályásának új, 100 millió eurós piaci értéke is. Mint írták, „Szoboszlai a magyar playboy”, majd különös összehasonlítást tettek.

Latin külseje miatt, a hosszú hajával igazi sláger a lányok körében is, hazájában igazi „szexszimbólummá” vált, a magyarok a híres angol David Beckhammel állítják párhuzamba”

− idézte a Magyar Nemzet a szlovén lapot, amely feltette a kérdést, „Szoboszlai tényleg ennyire jó?”

A válasszal Jaka Bijol készült, aki a Premier League-ből már jól ismerte a Liverpool középpályását.

„Nagyon jó játékos, a fizikai adottságai valóban hihetetlenek. Meg az is, ahogyan eltalálja a labdát”− fogalmazott a 27 éves védő.

Telki, 2026. március 24. Kerkez Milos (j) és Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. március 24-én. A magyar válogatott Szlovéniával játszik felkészülési mérkőzést március 28-án a Puskás Arénában.
Willi Orbán és Tóth Balázs került főszerepbe

A Delo.si már címben kiemelte, hogy az RB Leipzig magyar válogatott védője szenvedett, ezt azzal magyarázta, hogy a 60. percben Andraz Sporar helyzetet alakított ki vele szemben. 

„Orbán is megszenvedett vele, de Sporar lövését Tóth zseniális bravúrral védte” – tették hozzá.

Marco Rossi csapata, amelyet újabb sérülések értek, március 31-én játssza újabb felkészülési mérkőzését, ezúttal Görögország ellen a Puskás Arénában.

