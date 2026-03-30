A Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar labdarúgó-válogatott a szlovénok elleni sikert követően kedden Görögországot is szeretné legyőzni.

Szoboszlai Dominik elképesztő formában van

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai bármilyen labdával tud varázsolni?

Jó hír lehet, hogy magyar és a görög labdarúgó-válogatott korábbi budapesti összecsapásainak mérlege hazai fölényt mutat: ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott a magyar fővárosban a két fél, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született.

A magyar csapat tagjai tehát jó hangulatban készülhetnek a találkozóra. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik pedig közben azt is bebizonyította, hogy a jó hangulat mellett lábbal tényleg bármire képes. A nemzeti tizenegy tagjai ugyanis rendhagyó módon egy kis kosárlabdázással ütötték el ez időt, ez az MLSZ 24 óráig elérhető Instagram-sztorijából derült ki.

Szoboszlai Dominik viszont úgy volt vele, ha már focisták, akkor próbálkozzanak a kéz helyett lábbal, ez pedig annyira jól sikerült – természetesen kosár lett a lövéséből –, hogy a szövetség külön videóban kiposztolta a nem mindennapi megmozdulást.

A rajongók természetesen megőrültek Szoboszlai újabb varázslatától, több mint tízezren kedvelték már és többek között a híres rapper, Curtis sem hagyta szó nélkül: az újpesti celeb tüzes emojikkal jelezte, hogy bizony nagyon tetszett neki a produkció.