Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati barátságos mérkőzésen, kedden 19 órakor pedig már a a görögök elleni összecsapás következik. Szoboszlai Dominikék gőzerővel készülnek Telkiben erre a találkozóra is, méghozzá olykor rendhagyó módon.

Szoboszlai Dominik elképesztő formában van
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai bármilyen labdával tud varázsolni?

Jó hír lehet, hogy magyar és a görög labdarúgó-válogatott korábbi budapesti összecsapásainak mérlege hazai fölényt mutat: ezt megelőzően 12 alkalommal találkozott a magyar fővárosban a két fél, hat hazai és három vendég siker mellett három döntetlen született.

A magyar csapat tagjai tehát jó hangulatban készülhetnek a találkozóra. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik pedig közben azt is bebizonyította, hogy a jó hangulat mellett lábbal tényleg bármire képes. A nemzeti tizenegy tagjai ugyanis rendhagyó módon egy kis kosárlabdázással ütötték el ez időt, ez az MLSZ 24 óráig elérhető Instagram-sztorijából derült ki.

Szoboszlai Dominik viszont úgy volt vele, ha már focisták, akkor próbálkozzanak a kéz helyett lábbal, ez pedig annyira jól sikerült – természetesen kosár lett a lövéséből –, hogy a szövetség külön videóban kiposztolta a nem mindennapi megmozdulást.

A rajongók természetesen megőrültek Szoboszlai újabb varázslatától, több mint tízezren kedvelték már és többek között a híres rapper, Curtis sem hagyta szó nélkül: az újpesti celeb tüzes emojikkal jelezte, hogy bizony nagyon tetszett neki a produkció. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!