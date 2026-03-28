A magyar válogatott a csereként beállt Schön Szabolcs góljával 1-0-ra nyert a szlovénok ellen szombat este, így győzelemmel kezdte a 2026-os évet. Szoboszlai Dominik ezúttal is csapatkapitányként vezette ki a pályára az együttest, a Liverpool sztárja 87 percet játszott, Marco Rossi a hajrában pihentetés céljából lecserélte.

Szoboszlai Dominik ezúttal is remekül futballozott

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik megajándékozott egy kisfiút

A mérkőzés után a 25 éves középpályás odaadta a mezét az egyik fiatal szurkolónak. A csapatkapitány által viselt 10-es számú dresszre természetesen sokan pályáztak, Szoboszlai azonban az egyik legkisebb fiúcskának adta a szerelését, hatalmas örömöt szerezve neki ezzel.

A Szoboszlai vezette magyar válogatott hamarosan újra pályára lép, a nemzeti együttes kedden 19 órától fogadja Görögországot a Puskás Arénában. Marco Rossi együttesének júniusban is lesz két felkészülési mérkőzése, előbb Finnország, majd Kazahsztán lesz az ellenfél.