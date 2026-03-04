Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 70 millió euróért igazolt az RB Leipzig csapatától a Liverpoolhoz. Az angol topklubban hamar meghatározó játékossá vált, a mostani idényben pedig már világklasszis szinten futballozik. A 25 éves középpályás értéke jelenleg 85 millió euró, de az elmúlt időszakban nyújtott remek teljesítménye alapján óriási változásra lehet számítani.

Szoboszlai Dominik élete szezonját futja

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mennyit ér Szoboszlai Dominik?

A Transfermarkt oldalán Szoboszlai értéke legutóbb decemberben frissült, azonban hétfőn kiderül, mennyit változik ez az összeg a korábbihoz képest. A játokosok piaci értékével foglalkozó szakmai oldal által megosztott bejegyzés mellett özönlöttek a kommentek, rengetegen hangsúlyozták, hogy jelenleg Szoboszlai a világ legjobbjai közé tartozik a posztján. A hozzászólók között többen is 100 millió euró fölötti értéket várnak, erre pedig bőven megvan a reális esély, hiszen

a magyar válogatott csapatkapitánya nemcsak középpályásként, hanem jobbhátvédként és jobbszélsőként is többször bizonyított már

a mostani idényben.

Ebben az árkategóriában a Premier League-ben jelenleg csak Erling Haaland, Bukayo Saka, Declan Rice, Cole Palmer, Alexander Isak, Moisés Caicedo és Florian Wirtz van, de rajtuk kívül is csak William Saliba, Ryan Gravenberch, és Enzo Fernández előzi meg Szoboszlait, aki a PL 11. lgdrágább játékosa.

Minden tétmérkőzést figyelembe véve a 2025/2026-os évadban Szoboszlai eddig 38 találkozón lépett pályára a Liverpoolban, ezeken 10 gólt szerzett és 8 gólpasszt adott.

