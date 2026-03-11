Live
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Liverpool magyar középpályása. Szoboszlai Dominik a Transfermarkt legfrissebb piaci értékbecslése szerint immár 100 millió eurót ér, amivel belépett a futball legdrágább játékosainak elitklubjába. A frissítést a Transfermarkt hivatalos podcastjében, a Market Values-ban is részletesen elemezték – és a szakértők nem győzték dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát.

A beszélgetésben Stefan Bienkowski műsorvezető és Ben Littlemore, a Premier League piaci értékeiért felelős koordinátor beszélgetett Szoboszlai Dominik fejlődéséről. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a kilencjegyű érték nem túlzó becslés, hanem a jelenlegi angliai teljesítményének logikus következménye.

Szoboszlai Dominik értéke 85 millióról 100 millió euróra nőtt a Transfermarkt adatbázisában Fotó: MI NEWS / NurPhoto
Szoboszlai Dominik értéke 50 millióról 85-re, majd legutóbb 100 millió euróra nőtt a Transfermarkt adatbázisában
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

„Szoboszlai Dominik csatlakozott a 100 millió eurós klubhoz. Amióta elhagyta az RB Leipziget, nagyjából megduplázta a piaci értékét” – mondta Bienkowski, hozzátéve, hogy a magyar középpályás mára a Liverpool egyik legstabilabb játékosa lett.

Nyáron még sokan temették Szoboszlait

A szezon előtt azonban korántsem volt ennyire egyértelmű a helyzete. Ben Littlemore felidézte, hogy az átigazolási időszak után sokan úgy gondolták, Szoboszlai háttérbe szorul majd a sztárokkal teletűzelt keretben.

A nyáron rengetegen mondták nekem, hogy Szoboszlai nem fog játszani ebben a szezonban, miután Florian Wirtz megérkezett a csapathoz. Sokan arra számítottak, hogy inkább csereként lesz hatása a játékra.

A Liverpool bajnoki címét követő szezon ugyan nem alakul(t) zökkenőmentesen, de a szakértő szerint éppen ebben a hullámzó idényben vált igazán értékessé a magyar középpályás teljesítménye.

„A legnagyobb sztárok közül többen nem hozzák a várt szintet, miközben Szoboszlai hétről hétre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt” – fogalmazott Littlemore.

Minden poszton megoldja

A podcastban külön kiemelték Szoboszlai sokoldalúságát is. A magyar játékos több alkalommal a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnold korábbi szerepkörében, egy befelé húzódó jobb oldali védőként is pályára lépett, és ebben a pozícióban is meghatározó volt.

„A technikája mindenki számára nyilvánvalóan kiváló. Lenyűgöző munkát végzett Trent Alexander-Arnold pótlásában – legyen szó beadásokról, tizenhatoson kívüli lövésekről vagy helyzetteremtésről” – magyarázta Littlemore.

A szakember külön kiemelte a szabadrúgásait is: Szoboszlai ebben a szezonban négy gólt szerzett pontrúgásból, ami a modern futballban kifejezetten ritka teljesítménynek számít.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates with the Premier League trophy at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. Liverpool equalises 1 - 1 against Crystal Palace. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A bajnoki trófeával a kézben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Már a világ elitjében

A 25 éves magyar középpályás értéke a legutóbbi frissítésben 15 millió euróval nőtt, így érte el a 100 milliós határt. Ezzel a Transfermarkt listáján a Premier League hetedik legértékesebb játékosa, valamint a világ ötödik legdrágább középső középpályása lett.

A podcast készítői szerint Szoboszlai formája különösen látványos a csapattársak teljesítményének tükrében. Míg a tavalyi bajnoki menetelés során Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch volt a Liverpool középpályájának motorja, az idei szezonban a hangsúly egyre inkább a magyar játékosra helyeződött.

„Láttuk, ahogy az inga átlendült. Most már Szoboszlai az a játékos, akire a Liverpool szurkolói hétről hétre számítanak, hogy kihúzza őket a csávából” – fogalmazott Littlemore.

Bienkowski még tovább ment, kissé ironikusan így összegezte a helyzetet:

Szoboszlai lassan már egy egyszemélyes csapat. Egyik héten Trent Alexander-Arnoldot helyettesíti, máskor Mac Allistert a pálya közepén.

A számok nem hazudnak

A Transfermarkt frissítése szerint Szoboszlai piaci értéke ezzel 100 millió euróra nőtt, ami a magyar futball történetében példátlan nagyságrend. A szakértők szerint azonban a jelenlegi formáját látva ez a szám inkább realista, mint túlzó becslés.

Ha a fejlődése ilyen ütemben folytatódik, könnyen lehet, hogy a Liverpool középpályása még ennél is magasabb polcra kerül a következő években.

 

 

