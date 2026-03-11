A beszélgetésben Stefan Bienkowski műsorvezető és Ben Littlemore, a Premier League piaci értékeiért felelős koordinátor beszélgetett Szoboszlai Dominik fejlődéséről. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a kilencjegyű érték nem túlzó becslés, hanem a jelenlegi angliai teljesítményének logikus következménye.
„Szoboszlai Dominik csatlakozott a 100 millió eurós klubhoz. Amióta elhagyta az RB Leipziget, nagyjából megduplázta a piaci értékét” – mondta Bienkowski, hozzátéve, hogy a magyar középpályás mára a Liverpool egyik legstabilabb játékosa lett.
Nyáron még sokan temették Szoboszlait
A szezon előtt azonban korántsem volt ennyire egyértelmű a helyzete. Ben Littlemore felidézte, hogy az átigazolási időszak után sokan úgy gondolták, Szoboszlai háttérbe szorul majd a sztárokkal teletűzelt keretben.
A nyáron rengetegen mondták nekem, hogy Szoboszlai nem fog játszani ebben a szezonban, miután Florian Wirtz megérkezett a csapathoz. Sokan arra számítottak, hogy inkább csereként lesz hatása a játékra.
A Liverpool bajnoki címét követő szezon ugyan nem alakul(t) zökkenőmentesen, de a szakértő szerint éppen ebben a hullámzó idényben vált igazán értékessé a magyar középpályás teljesítménye.
„A legnagyobb sztárok közül többen nem hozzák a várt szintet, miközben Szoboszlai hétről hétre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt” – fogalmazott Littlemore.
Minden poszton megoldja
A podcastban külön kiemelték Szoboszlai sokoldalúságát is. A magyar játékos több alkalommal a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnold korábbi szerepkörében, egy befelé húzódó jobb oldali védőként is pályára lépett, és ebben a pozícióban is meghatározó volt.
„A technikája mindenki számára nyilvánvalóan kiváló. Lenyűgöző munkát végzett Trent Alexander-Arnold pótlásában – legyen szó beadásokról, tizenhatoson kívüli lövésekről vagy helyzetteremtésről” – magyarázta Littlemore.
A szakember külön kiemelte a szabadrúgásait is: Szoboszlai ebben a szezonban négy gólt szerzett pontrúgásból, ami a modern futballban kifejezetten ritka teljesítménynek számít.
Már a világ elitjében
A 25 éves magyar középpályás értéke a legutóbbi frissítésben 15 millió euróval nőtt, így érte el a 100 milliós határt. Ezzel a Transfermarkt listáján a Premier League hetedik legértékesebb játékosa, valamint a világ ötödik legdrágább középső középpályása lett.
A podcast készítői szerint Szoboszlai formája különösen látványos a csapattársak teljesítményének tükrében. Míg a tavalyi bajnoki menetelés során Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch volt a Liverpool középpályájának motorja, az idei szezonban a hangsúly egyre inkább a magyar játékosra helyeződött.
„Láttuk, ahogy az inga átlendült. Most már Szoboszlai az a játékos, akire a Liverpool szurkolói hétről hétre számítanak, hogy kihúzza őket a csávából” – fogalmazott Littlemore.
Bienkowski még tovább ment, kissé ironikusan így összegezte a helyzetet:
Szoboszlai lassan már egy egyszemélyes csapat. Egyik héten Trent Alexander-Arnoldot helyettesíti, máskor Mac Allistert a pálya közepén.
A számok nem hazudnak
A Transfermarkt frissítése szerint Szoboszlai piaci értéke ezzel 100 millió euróra nőtt, ami a magyar futball történetében példátlan nagyságrend. A szakértők szerint azonban a jelenlegi formáját látva ez a szám inkább realista, mint túlzó becslés.
Ha a fejlődése ilyen ütemben folytatódik, könnyen lehet, hogy a Liverpool középpályása még ennél is magasabb polcra kerül a következő években.