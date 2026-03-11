A beszélgetésben Stefan Bienkowski műsorvezető és Ben Littlemore, a Premier League piaci értékeiért felelős koordinátor beszélgetett Szoboszlai Dominik fejlődéséről. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a kilencjegyű érték nem túlzó becslés, hanem a jelenlegi angliai teljesítményének logikus következménye.

Szoboszlai Dominik értéke 50 millióról 85-re, majd legutóbb 100 millió euróra nőtt a Transfermarkt adatbázisában

„Szoboszlai Dominik csatlakozott a 100 millió eurós klubhoz. Amióta elhagyta az RB Leipziget, nagyjából megduplázta a piaci értékét” – mondta Bienkowski, hozzátéve, hogy a magyar középpályás mára a Liverpool egyik legstabilabb játékosa lett.

Nyáron még sokan temették Szoboszlait

A szezon előtt azonban korántsem volt ennyire egyértelmű a helyzete. Ben Littlemore felidézte, hogy az átigazolási időszak után sokan úgy gondolták, Szoboszlai háttérbe szorul majd a sztárokkal teletűzelt keretben.

A nyáron rengetegen mondták nekem, hogy Szoboszlai nem fog játszani ebben a szezonban, miután Florian Wirtz megérkezett a csapathoz. Sokan arra számítottak, hogy inkább csereként lesz hatása a játékra.

A Liverpool bajnoki címét követő szezon ugyan nem alakul(t) zökkenőmentesen, de a szakértő szerint éppen ebben a hullámzó idényben vált igazán értékessé a magyar középpályás teljesítménye.

„A legnagyobb sztárok közül többen nem hozzák a várt szintet, miközben Szoboszlai hétről hétre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt” – fogalmazott Littlemore.

Minden poszton megoldja

A podcastban külön kiemelték Szoboszlai sokoldalúságát is. A magyar játékos több alkalommal a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnold korábbi szerepkörében, egy befelé húzódó jobb oldali védőként is pályára lépett, és ebben a pozícióban is meghatározó volt.

„A technikája mindenki számára nyilvánvalóan kiváló. Lenyűgöző munkát végzett Trent Alexander-Arnold pótlásában – legyen szó beadásokról, tizenhatoson kívüli lövésekről vagy helyzetteremtésről” – magyarázta Littlemore.

A szakember külön kiemelte a szabadrúgásait is: Szoboszlai ebben a szezonban négy gólt szerzett pontrúgásból, ami a modern futballban kifejezetten ritka teljesítménynek számít.