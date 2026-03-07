Péntek este Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool sikerrel vette a Wolves elleni FA-kupa mérkőzést, szombaton pedig valami olyasmit jelentett be, aminek minden liverpooli szurkoló örülni fog. A Vörösök ugyanis hivatalosan is megerősítették, hogy Ryan Gravenberch meghosszabbította a 2028-ban lejáró szerződését, és egy újabb, hosszabb távú megállapodást írt alá.

Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik lehet a következő?

A Premier League címvédője szombat délután jelentette be a nagy hírt, miszerint Ryan Gravenberch 2032-ig meghosszabbította szerződését a Mersey-parton, vagyis a 24-szeres holland válogatott középpályás távozására lecsökkent az esély. A 23 éves futballista még 2023-ban, a Transfermarkt adatai szerint 40 millió euróért igazolt a Liverpoolhoz, amely mezében azóta 123 tétmérkőzésen nyolc találatot és 12 gólpasszt jegyzett.

Rövid távon az a célom, hogy jól fejezzem be a szezont. Hosszú távon pedig az, hogy minél több trófeát szerezzek a csapattal

– fogalmazott a holland, aki jelenleg is Arne Slot alapemberének számít.

„Nagyon jó a kapcsolatom a szurkolókkal. Mindig, amikor valami jót teszek, akkor hallom, hogy a stadionban énekelnek nekem. Nagyon hálás vagyok nekik, mert nélkülük nem tartanánk ott, ahol most vagyunk. A jövőben sok trófeát szeretnék még itt szerezni, remélhetőleg ezt meg is tudjuk valósítani” – tette hozzá Gravenberch.

We're delighted to announce that Ryan Gravenberch has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌 — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2026

A bejelentés X-posztja alatt rengetegen fejezték ki örömüket, míg más szurkolók Szoboszlai Dominik képével válaszoltak, jelezve ezzel, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya legyen a következő. Szoboszlai szerződése szintén a 2027-2028-as szezon végéig szól a Liverpoolnál, a szurkolók minden bizonnyal elégedettek lennének azzal, ha a hollandhoz hasonlóan ő is legalább 2032-ig írna alá.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy minden jel arra mutat, hogy a Liverpool Szoboszlai köré építené csapatát, az átigazolási hírekben megbízható Fabrizio Romano pedig már több posztot is szentelt az ügynek. Akkor arról lehetett olvasni, hogy a felek dolgoznak a hosszabbításon, ezzel párhuzamosan pedig megjelentek az esetleges távozásáról szóló pletykák is.