Huszonöt fős listával állt elő a Sky Sports, amely megszavaztatta az újságíróival, hogy kik az angol Premier League jelenlegi legjobbjai. Az indokot a manchesteri legenda, Wayne Rooney szolgáltatta, aki korábban Bruno Fernandest jelölte meg a legjobbnak, ugyanakkor a Sky a szezon előtti listájával is összevetette a mostanit. Mohamed Szalah volt a rangsor egyik legnagyobb vesztese, míg Szoboszlai Dominik a legjobbak között kapott helyet.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja

Szoboszlai Dominik a lista élmezőnyében

A Sky Sports újságírói a 2025-2026-os idény előtt Mohamed Szalaht jelölte meg a Premier League legjobb játékosának, jelenleg viszont a szűkített listára sem került fel. Ez nem véletlen, hiszen Arne Slot együttese sokkal gyengébben teljesít, mint tavaly, címvédőként azt is sikernek kell majd elkönyvelni, hogy a Bajnokok Ligájában indulhatnak majd a Vörösök. A lista legjobb liverpooli játékosa Szoboszlai Dominik lett, akit mindössze négyen tudtak csak megelőzni.

A Liverpool kiemelkedő játékosa egy nehéz szezonban, Szoboszlai Dominik az ötödik helyen áll. Lenyűgöző szabadrúgásgóljai beragyogták a Premier League-et, és ez csak egy részét képezi annak a hatalmas, sokoldalú teljesítménynek, amelyet Arne Slot csapatában nyújtott − írta a Sky.

A Liverpooltól még a nyáron érkezett Hugo Ekitiké került fel a tabellára, a francia támadó a 16. helyre fért oda, és ennyi. Korábban Virgil van Dijk (5.), Alexander Isak (6.), Alisson (12.), Florian Wirtz (13.), Alexis Mac Allister (14.) és Ryan Gravencberch (17.) is a legjobbak között kapott helyet, ám ezúttal kicsúsztak a legjobb 25-ből.

Az újságírók toplistája, a legjobb 5:

Bruno Fernandes (Manchester United) Declan Rice (Arsenal) Gabriel Magalhaes (Arsenal) Erling Haaland (Manchester CIty) Szoboszlai Dominik (Liverpool)

A Sky meglátásán szombaton javíthatnak a Liverpool játékosai, akik az angol Premier League 31. fordulójában a Brighton otthonában lépnek pályára, hogy egy újabb lépést tegyenek a Bajnokok Ligája felé.