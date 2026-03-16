A Liverpool magyar válogatott sztárja óriási gólt lőtt a Tottenham elleni bajnokin. Szoboszlai Dominik az idényben már az ötödik szabadrúgásgólját szerezte, ezzel előkelő helyre jött fel a vonatkozó listán, és a szezonnak még közel sincs vége.

Szoboszlai Dominik legnagyobb erősségei közé tartoznak a szabadrúgások, ebben az évadban már öt ilyen találatot szerzett. A Liverpool magyar válogatott sztárja a Premier League-ben az Arsenal, a Bournemouth, a Manchester City és a Tottenham, a Bajnokok Ligájában pedig az Olympique Marseille ellen talált be szabadrúgásból a 2025/2026-os idényben.

Ha Szoboszlai Dominik a labda mögé áll, retteghetnek az ellenfelek
Szoboszlai előkelő helyen áll a szabadrúgásgólok tekintetében

A magyar válogatott csapatkapitánya az idei Premier League-szezonban már négy szabadrúgásgólnál jár, ennél többet soha egyik Liverpool-játékos sem lőtt egy idény alatt. Az egész angol élvonalat tekintve is csak David Beckham, a Manchester United legendája szerzett ennél többet, ő a 2000/2001-es szezonban öt szabadrúgásgólt lőtt, akárcsak a francia Laurent Robert, aki a Newcastle United játékosaként szintén ötöt rúgott a 2001/2002-es idényben. 

Szezonbeli ötödik szabadrúgásgóljával óriásit lépett előre Szoboszlai a topligákban futballozó sztárokat figyelembe véve. 

A statisztikák szerint 2010 óta Hakan Calhanoglu szerezte a legtöbb gólt szabadrúgásból, 

a Leverkusen színeiben 9-et jegyzett a török válogatott középpályás a 2014/2015-ös évadban. Őt követi Lionel Messi, az argentin háromszor is megközelítette a rekordot (egyszer 8, kétszer 7 szabadrúgásgólt lőtt Barca-játékosként).

Lionel Messi is nagy szabadrúgás-specialistának számít
Szoboszlai világsztárok nyomában

Messi után az olasz Andrea Pirlo és Francesco Lodi, valamint a brazil Willian következik hat szabadrúgásgóllal, Szoboszlai pedig már ott van mögöttük. 

Az Újpestben is megfordult északmacedón Enisz Bardi a Levante színeiben 30 meccsen talált be 5-ször pontrúgásból a 2017/2018-as idényben, a Liverpool sztárja őt már beérte. 

A szezonból még sok mérkőzés van hátra, a PL-ben nyolc meccse lesz a címvédőnek, amely a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is versenyben van, így Szoboszlai növelheti szabadrúgásgóljai számát. A top 10-ben már így is ott van a magyar játékos, aki hamarosan Messit is utolérheti.

