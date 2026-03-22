A hétközi Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő megnyerése után Szoboszlai Dominik elégedett volt csapata remek teljesítményével, és hangsúlyozta, hogy ezt a teljesítményt kötelező lenne átmenteniük a Premier League-re is, ám a kívánsága nem teljesült. Annak ellenére, hogy a címvédő Liverpool a mostani idényben már kétszer is legyőzte a Brightont, szombaton 2-1-re kikapott, ezzel már a tizedik vereségét szenvedte el a bajnokságban.

Szoboszlai Dominik gratulált Kerkez Milosnak a Brighton elleni góljához

Szoboszlai ezúttal is magára vállalta a karmesteri szerepet, rengeteget dolgozott a mezőnyben, de ezúttal a szabadrúgásai nem találtak kaput, és összességében róla is elmondható, hogy nem volt kimagasló mérkőzése. Ez pedig tökéletes támadófelületet adott a török szurkolóknak, akikről régóta tudjuk, hogy nem kedvelik a magyar válogatott csapatkapitányát. Még a tavaly márciusi, Törökország elleni Nemzetek Ligája-meccsen Szoboszlai és a Real Madrid játékosa, Arda Güler összebalhéztak egymással, és azóta a törökök rendszeresen felbukkannak Szoboszlai Instagram-oldalán.

A török szurkolók ismét Szoboszlai Dominikot támadták

Szoboszlait most egy rosszul sikerült lövése miatt találták meg a törökök, akik a közösségi médiában gúnyolódtak a Liverpool magyar középpályásán – szúrta ki a Magyar Nemzet. Még az első félidőben történt, hogy a magyar középpályás a saját térfelén vette fel a labdát, és észrevette, hogy a Brighton kapusa, Bart Verbruggen kint állt. Az idényben már 11 gólos Szoboszlai önbizalomtól duzzadva mérte fel a helyzetet, a kezdőkörből elrúgta a labdát, ami azonban nem talált kaput, Verbruggen könnyedén lekapta a labdát.

Szoboszlai tried to score from the halfway line like Arda Guler but he couldn’t pull it off.



— 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) March 21, 2026

A károgóknak persze több sem kellett. A közösségi médiában a (főleg török) felhasználók egyből párhuzamba állították Arda Gülerrel – a Real Madrid játékosa majdnem hat hónapos gólcsendjét nemrég törte meg egy bombagóllal, amelyet a saját térfeléről szerzett.

