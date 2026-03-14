Szoboszlai Dominik korábbi, az „Út a döntőig” nevű promócióban kapott lapjáról korábban már írtunk, azonban az EA Sports FC csapata most egy újabb kártyát adott ki a magyar válogatott csapatkapitányáról. Ezúttal a FUT Birthday biztosított egy új Szoboszlait a játékosoknak, akik egyértelműen elégedettek voltak a Liverpool magyar erősségének mutatóival.
Szoboszlai végre bekerült a „Gullit Gang”-be
A magyar válogatott középpályás mutatóit brutálisan megemelték az eddigiekhez képest, és most már minden egyes főértéke minimum 80-as, tehát Szoboszlai a 2026-os évad során is bekerült a „Gullit Gang”-be. Ami a számokat illeti, az új lap 87-es futással és kiemelkedő, 90-es lövéssel és passzolással rendelkezik, míg a cselezése elérte a 92-es értéket. Sokszínűségét pedig jól mutatja, hogy a 85-ös fizikuma mellett 80-as értéket kapott a védekezése is.
Mélyebbre ásva észrevehető, hogy maximális, ötcsillagos értéket kaptak a trükkmozdulatai, vagyis bármilyen cselt kivitelezni lehet vele, valamint a gyengébbik lába is öt csillagot kapott az ötből. Szoboszlai alapesetben támadó középpályást tud játszani a virtuális térben, de alternatív megoldásként egy sorral hátrébb, de még jobbhátvédként is bevethető lehet.
A promóció különlegessége, hogy ezek a lapok plusz képességek (PlayStyle) nélkül érkeznek, így a játékosok a saját belátásuk szerint építhetik fel a virtuális kártyákat. Például Szoboszlai esetében érdemes lehet az alap értékekhez képest még tovább növelni a távoli lövéséinek erejét, a beadásai pontosságát, valamint a játékos sebességét.
Mit kínál az EA FC a játékosoknak?
- Saját álomcsapat: Ebben a módban a játékosok nem egy kész klubot irányítanak, hanem maguk állítják össze a keretüket. A focisták digitális kártyákként jelennek meg, és a játékosok maguk állítják össze a csapatukat, és eldönthetik, kik kerüljenek a kezdőbe.
- Irányítás: Amikor Szoboszlai kártyája bekerül a csapatba, a felhasználók irányítják őt a pályán a kontroller segítségével. Minél jobb a kártyája (pl. a mostani 90-es), annál gyorsabban fut, és annál pontosabban lövi ki a felső sarkot a tévé képernyőjén.
