Szoboszlai Dominik korábbi, az „Út a döntőig” nevű promócióban kapott lapjáról korábban már írtunk, azonban az EA Sports FC csapata most egy újabb kártyát adott ki a magyar válogatott csapatkapitányáról. Ezúttal a FUT Birthday biztosított egy új Szoboszlait a játékosoknak, akik egyértelműen elégedettek voltak a Liverpool magyar erősségének mutatóival.

Szoboszlai újabb különleges kártyát kapott

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Szoboszlai végre bekerült a „Gullit Gang”-be

A magyar válogatott középpályás mutatóit brutálisan megemelték az eddigiekhez képest, és most már minden egyes főértéke minimum 80-as, tehát Szoboszlai a 2026-os évad során is bekerült a „Gullit Gang”-be. Ami a számokat illeti, az új lap 87-es futással és kiemelkedő, 90-es lövéssel és passzolással rendelkezik, míg a cselezése elérte a 92-es értéket. Sokszínűségét pedig jól mutatja, hogy a 85-ös fizikuma mellett 80-as értéket kapott a védekezése is.

Mélyebbre ásva észrevehető, hogy maximális, ötcsillagos értéket kaptak a trükkmozdulatai, vagyis bármilyen cselt kivitelezni lehet vele, valamint a gyengébbik lába is öt csillagot kapott az ötből. Szoboszlai alapesetben támadó középpályást tud játszani a virtuális térben, de alternatív megoldásként egy sorral hátrébb, de még jobbhátvédként is bevethető lehet.

Íme, Szoboszlai brutális lapja

Fotó: fut.gg

A promóció különlegessége, hogy ezek a lapok plusz képességek (PlayStyle) nélkül érkeznek, így a játékosok a saját belátásuk szerint építhetik fel a virtuális kártyákat. Például Szoboszlai esetében érdemes lehet az alap értékekhez képest még tovább növelni a távoli lövéséinek erejét, a beadásai pontosságát, valamint a játékos sebességét.

This party's only just getting started.



FUT Birthday Team 2 drops with more fresh faces and plenty more 5-Star upgrades.



Daily Evolutions incoming, and the FUT Birthday Bakery is still serving plenty of hot and fresh PlayStyles and PlayStyles+. — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 13, 2026

Mit kínál az EA FC a játékosoknak?