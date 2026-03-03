A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool remek formában érkezett a Molineux Stadionba. Arne Slot csapata a legutóbbi négy mérkőzését megnyerte, múlt szombaton a kiesés elől menekülő West Ham Unitednak lőtt egy ötöst.

Szoboszlai Dominiknak szenzációs szezonja van

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai a West Ham elleni sikerből is gólpasszal vette ki a részét, így a magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve már tíz gólnál és nyolc gólpassznál jár az idei szezonban.

​Szoboszlai új frizurával sokkolt

A találkozónak a Liverpool volt a toronymagas esélyese, hiszen a Wolverhampton Wanderers eddig csak két meccset nyert a Premier League idei szezonjában, a kiesése pedig garantáltnak mondható, ugyanis 14 pontra van a bennmaradást jelentő 17. helytől. Leírni mégsem lehetett a Farkasokat, ugyanis Rob Edwards együttese a legutóbbi négy meccséből csak egyet veszített el, az előző fordulóban pedig legyőzte a BL-szereplésért harcoló Aston Villát.

A Liverpool kezdőjében Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt, utóbbi ráadásul elképesztő, fonott frizurával sokkolta rajongóit.

Szoboszlai Dominik új frizurával készült a Wolves elleni meccsre

Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool a kezdő sípszótól kezdve intenzívebben futballozott, többet birtokolta a labdát, mint a Wolverhampton, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. A Vörösök első kaput eltaláló lövésére egészen a 35. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai harminc méterről megkínálta egy bombával José Sát, de a lövése pont a portugál kapus kezébe ment.

A Liverpool rendkívül gyengén futballozott az első félidőben, így Arne Slot már a szünetben cserére szánt el magát, a holland Ryan Gravenberch helyére pedig Curtis Jonest küldte pályára, így Szoboszlai Dominik húzott vissza hatos pozícióba.

A Liverpool első nagy helyzetére az 50. percig kellett várni. Mohamed Szalah jobb oldali szögletét megcsúsztatták a rövid oldalon, a hosszún Jones érkezett, aki azonban egy méterről nem tudta a kapuba sodorni a labdát.

Kerkez Milos ezúttal is rengeteget robotolt a Liverpool csapatában

Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban is a Pool akarta érvényesült, de a helyzetek továbbra is elmaradtak, így a 65. percben Arne Slot frissítette csapata bal oldalát. Kerkez Milos helyére Andy Robertson érkezett, Cody Gakpót pedig a 17 éves Rio Ngumoha váltotta.