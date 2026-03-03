A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool remek formában érkezett a Molineux Stadionba. Arne Slot csapata a legutóbbi négy mérkőzését megnyerte, múlt szombaton a kiesés elől menekülő West Ham Unitednak lőtt egy ötöst.
Szoboszlai a West Ham elleni sikerből is gólpasszal vette ki a részét, így a magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve már tíz gólnál és nyolc gólpassznál jár az idei szezonban.
Szoboszlai új frizurával sokkolt
A találkozónak a Liverpool volt a toronymagas esélyese, hiszen a Wolverhampton Wanderers eddig csak két meccset nyert a Premier League idei szezonjában, a kiesése pedig garantáltnak mondható, ugyanis 14 pontra van a bennmaradást jelentő 17. helytől. Leírni mégsem lehetett a Farkasokat, ugyanis Rob Edwards együttese a legutóbbi négy meccséből csak egyet veszített el, az előző fordulóban pedig legyőzte a BL-szereplésért harcoló Aston Villát.
A Liverpool kezdőjében Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt, utóbbi ráadásul elképesztő, fonott frizurával sokkolta rajongóit.
A Liverpool a kezdő sípszótól kezdve intenzívebben futballozott, többet birtokolta a labdát, mint a Wolverhampton, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. A Vörösök első kaput eltaláló lövésére egészen a 35. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai harminc méterről megkínálta egy bombával José Sát, de a lövése pont a portugál kapus kezébe ment.
A Liverpool rendkívül gyengén futballozott az első félidőben, így Arne Slot már a szünetben cserére szánt el magát, a holland Ryan Gravenberch helyére pedig Curtis Jonest küldte pályára, így Szoboszlai Dominik húzott vissza hatos pozícióba.
A Liverpool első nagy helyzetére az 50. percig kellett várni. Mohamed Szalah jobb oldali szögletét megcsúsztatták a rövid oldalon, a hosszún Jones érkezett, aki azonban egy méterről nem tudta a kapuba sodorni a labdát.
A folytatásban is a Pool akarta érvényesült, de a helyzetek továbbra is elmaradtak, így a 65. percben Arne Slot frissítette csapata bal oldalát. Kerkez Milos helyére Andy Robertson érkezett, Cody Gakpót pedig a 17 éves Rio Ngumoha váltotta.
Ezt követően próbálkozott a Liverpool, de a 78. percben valóságos hidegzuhanyt kapott a Mersey-parti csapat, ugyanis megszerezte a vezetést a Wolves. Egy előreívelt labdát Emmanuel Arokodare tartott meg Virgil van Dijk mellett, majd indította Rodrigo Gomest, aki egy óriási versenyfutása végén Ibrahima Konaté szorításában a kapuba pöckölte a labdát (1-0).
A bekapott gól után ritmust váltott a Liverpool, és két perccel később egyenlíthetett volna, de Rio Ngumoha nyolcméteres tekerését José Sá óriási bravúrral kiszedte a bal alsóból. A 83. percben aztán mégiscsak összejött a liverpooli gól. Mohamed Szalah csapott le egy eladott labdára, betört a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1).
Az egyenlítés után ment előre a Pool, amely a 92. percben meg is nyerhette volna a meccset, de Ngumoha bal oldali beadása után Van Dijk öt méterről José Sá kezébe fejelt. Ráadásul a 94. percben jött a slusszpoén, ugyanis egy labdaszerzés után a brazil André tört kapura, akinek a 18 méteres lövése megpattant Joe Gomezen, így pedig védhetetlen lett Alisson Becker számára (2-1).
Ezzel a győzelemmel a Wolves még mindig behozhatatlannak tűnő hátrányban van, azonban Rob Edwards együttese a legutóbbi három hazai mérkőzésén pontot szerzett a listavezető Arsenal ellen, majd legyőzte a dobogóért harcoló Aston Villát, most meg a Liverpoolt.
A Liverpool ezzel sorozatban három megnyert bajnoki után kapott ki, és az ötödik helyről várhatja a folytatást.
Premier League, 29. forduló:
Wolverhampton Wanderers-Liverpool 2-1 (0-0)
Bournemouth-Brentford 0-0
Everton-Burnley 2-0 (1-0)
Leeds United-Sunderland 0-1 (0-0)
