Az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában a címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a sereghajtó a Wolverhampton Wandererstől a Molineux Stadionban. A Liverpoolban az új frizurával érkező Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkezt a 65. percben cserélték le.

A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool remek formában érkezett a Molineux Stadionba. Arne Slot csapata a legutóbbi négy mérkőzését megnyerte, múlt szombaton a kiesés elől menekülő West Ham Unitednak lőtt egy ötöst. 

Szoboszlai Dominiknak szenzációs szezonja van
Szoboszlai Dominiknak szenzációs szezonja van 
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai a West Ham elleni sikerből is gólpasszal vette ki a részét, így a magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve már tíz gólnál és nyolc gólpassznál jár az idei szezonban

​Szoboszlai új frizurával sokkolt

A találkozónak a Liverpool volt a toronymagas esélyese, hiszen a Wolverhampton Wanderers eddig csak két meccset nyert a Premier League idei szezonjában, a kiesése pedig garantáltnak mondható, ugyanis 14 pontra van a bennmaradást jelentő 17. helytől. Leírni mégsem lehetett a Farkasokat, ugyanis Rob Edwards együttese a legutóbbi négy meccséből csak egyet veszített el, az előző fordulóban pedig legyőzte a BL-szereplésért harcoló Aston Villát. 

A Liverpool kezdőjében Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is ott volt, utóbbi ráadásul elképesztő, fonott frizurával sokkolta rajongóit. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai looks on during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik új frizurával készült a Wolves elleni meccsre
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool a kezdő sípszótól kezdve intenzívebben futballozott, többet birtokolta a labdát, mint a Wolverhampton, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. A Vörösök első kaput eltaláló lövésére egészen a 35. percig kellett várni, ekkor Szoboszlai harminc méterről megkínálta egy bombával José Sát, de a lövése pont a portugál kapus kezébe ment. 

A Liverpool rendkívül gyengén futballozott az első félidőben, így Arne Slot már a szünetben cserére szánt el magát, a holland Ryan Gravenberch helyére pedig Curtis Jonest küldte pályára, így Szoboszlai Dominik húzott vissza hatos pozícióba. 

A Liverpool első nagy helyzetére az 50. percig kellett várni. Mohamed Szalah jobb oldali szögletét megcsúsztatták a rövid oldalon, a hosszún Jones érkezett, aki azonban egy méterről nem tudta a kapuba sodorni a labdát. 

Wolverhampton Wanderers' Portuguese-born English striker #36 Mateus Mane fouls Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos ezúttal is rengeteget robotolt a Liverpool csapatában 
Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban is a Pool akarta érvényesült, de a helyzetek továbbra is elmaradtak, így a 65. percben Arne Slot frissítette csapata bal oldalát. Kerkez Milos helyére Andy Robertson érkezett, Cody Gakpót pedig a 17 éves Rio Ngumoha váltotta. 

Ezt követően próbálkozott a Liverpool, de a 78. percben valóságos hidegzuhanyt kapott a Mersey-parti csapat, ugyanis megszerezte a vezetést a Wolves. Egy előreívelt labdát Emmanuel Arokodare tartott meg Virgil van Dijk mellett, majd indította Rodrigo Gomest, aki egy óriási versenyfutása végén Ibrahima Konaté szorításában a kapuba pöckölte a labdát (1-0). 

Wolverhampton Wanderers' Portugese midfielder #21 Rodrigo Gomes celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Wolverhampton Wanderers meglepte a Liverpoolt
Fotó: Darren Staples/AFP

A bekapott gól után ritmust váltott a Liverpool, és két perccel később egyenlíthetett volna, de Rio Ngumoha nyolcméteres tekerését José Sá óriási bravúrral kiszedte a bal alsóból. A 83. percben aztán mégiscsak összejött a liverpooli gól. Mohamed Szalah csapott le egy eladott labdára, betört a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-1). 

Az egyenlítés után ment előre a Pool, amely a 92. percben meg is nyerhette volna a meccset, de Ngumoha bal oldali beadása után Van Dijk öt méterről José Sá kezébe fejelt. Ráadásul a 94. percben jött a slusszpoén, ugyanis egy labdaszerzés után a brazil André tört kapura, akinek a 18 méteres lövése megpattant Joe Gomezen, így pedig védhetetlen lett Alisson Becker számára (2-1). 

Ezzel a győzelemmel a Wolves még mindig behozhatatlannak tűnő hátrányban van, azonban Rob Edwards együttese a legutóbbi három hazai mérkőzésén pontot szerzett a listavezető Arsenal ellen, majd legyőzte a dobogóért harcoló Aston Villát, most meg a Liverpoolt. 

A Liverpool ezzel sorozatban három megnyert bajnoki után kapott ki, és az ötödik helyről várhatja a folytatást. 

Premier League, 29. forduló:
Wolverhampton Wanderers-Liverpool 2-1 (0-0)
Bournemouth-Brentford 0-0
Everton-Burnley 2-0 (1-0)
Leeds United-Sunderland 0-1 (0-0)

