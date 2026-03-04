A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolra papíron könnyű meccs várt, hiszen a sereghajtó Wolverhampton Wanderers várt a bajnoki címvédőre.

Szoboszlai Dominik új frizurával készült a Wolves elleni meccsre

Fotó: Darren Staples/AFP

A Wolvest azonban nem lehetett leírni, ugyanis Rob Edwards együttese a legutóbbi két hazai meccsén pontot szerzett a listavezető Arsenal ellen, majd legyőzte a dobogóért harcoló Aston Villát.

​Szoboszlai csak az új frizurájával tűnt ki

A Liverpool rendkívül tompán futballozott, az első félidőben csak kétszer találta el a Wolverhampton Wanderers kapuját, de egyik kísérlet sem volt komoly helyzet. A folytatásban sem volt átütőerő a Vörösökben, akkor pörögtek fel, amikor hátrányba kerültek. A Wolves első góljára Szalah még válaszolni tudott, de a hajrában végül a Wolverhampton egy szerencsés góllal ismét előnybe került, és végül megnyerte a mérkőzést.

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is kiemelték Szoboszlai új frizuráját, de több helyen is kiemelték, hogy ezzel sikerült kitűnnie a játéka helyett.

A liverpool.com Kerkez Milos játékát 6-os osztályzattal díjazta. Azt írták róla, hogy többször is ígéretes helyzetbe került, de nem mindig találta meg a megfelelő passzt, néha pedig kissé túl sokáig hezitált a döntéshozatalnál. Szoboszlai Dominik szintén 6-ost kapott. Róla azt írták, hogy Wirtz hiányában ő játszott legelőrébb a középpályások közül, de nem tudott olyan hatást gyakorolni a játékra, mint a korábbi meccseken. Megjegyezték, hogy új frizurával lépett pályára, és ez volt vele kapcsolatban a legfeltűnőbb dolog ezen a mérkőzésen.

Dominik Szoboszlai debuts a new hairstyle ahead of @LFC's match against Wolves 💇 pic.twitter.com/v1lmoJr5Pk — Premier League (@premierleague) March 3, 2026

A Liverpool Echo 6-osra értékelte Kerkezt. Azt írták, hogy akadt néhány nehéz pillanata a gyors Manéval szemben, de megoldotta a feladatát, és amikor csak tudott, fellépett a támadásokhoz. Szoboszlai szintén 6-ot kapott. Vele kapcsoltban azt írták, hogy az utóbbi időszakához képest ezúttal kevésbé volt meghatározó, de így is vitt némi lendületet a Liverpool középpályás játékába.

A This is Anfield is 6-ost adott Kerkeznek, bár az értékelése már korántsem volt ennyire pozitív. Azt írták, hogy legfeljebb elfogadható teljesítményt nyújtott a bal oldalon. A Wolves szélsőjének, Jackson Tchatchouának a gyorsasága gondot okozott neki, és néhány előretörésektől eltekintve túl gyakran választotta a hátra passzt vagy a visszalépést. Szoboszlairól (6) azt írták, hogy a fonott frizurája feltűnőbb volt, mint a teljesítménye. A tőle megszokott igyekezet megvolt benne, de ezúttal elmaradt a tőle megszokott ragyogás, de kiemelik, hogy a második félidőben volt egy rendkívül fontos szerelése.