A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolra papíron könnyű meccs várt, hiszen a sereghajtó Wolverhampton Wanderers várt a bajnoki címvédőre.
A Wolvest azonban nem lehetett leírni, ugyanis Rob Edwards együttese a legutóbbi két hazai meccsén pontot szerzett a listavezető Arsenal ellen, majd legyőzte a dobogóért harcoló Aston Villát.
Szoboszlai csak az új frizurájával tűnt ki
A Liverpool rendkívül tompán futballozott, az első félidőben csak kétszer találta el a Wolverhampton Wanderers kapuját, de egyik kísérlet sem volt komoly helyzet. A folytatásban sem volt átütőerő a Vörösökben, akkor pörögtek fel, amikor hátrányba kerültek. A Wolves első góljára Szalah még válaszolni tudott, de a hajrában végül a Wolverhampton egy szerencsés góllal ismét előnybe került, és végül megnyerte a mérkőzést.
A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is kiemelték Szoboszlai új frizuráját, de több helyen is kiemelték, hogy ezzel sikerült kitűnnie a játéka helyett.
A liverpool.com Kerkez Milos játékát 6-os osztályzattal díjazta. Azt írták róla, hogy többször is ígéretes helyzetbe került, de nem mindig találta meg a megfelelő passzt, néha pedig kissé túl sokáig hezitált a döntéshozatalnál. Szoboszlai Dominik szintén 6-ost kapott. Róla azt írták, hogy Wirtz hiányában ő játszott legelőrébb a középpályások közül, de nem tudott olyan hatást gyakorolni a játékra, mint a korábbi meccseken. Megjegyezték, hogy új frizurával lépett pályára, és ez volt vele kapcsolatban a legfeltűnőbb dolog ezen a mérkőzésen.
A Liverpool Echo 6-osra értékelte Kerkezt. Azt írták, hogy akadt néhány nehéz pillanata a gyors Manéval szemben, de megoldotta a feladatát, és amikor csak tudott, fellépett a támadásokhoz. Szoboszlai szintén 6-ot kapott. Vele kapcsoltban azt írták, hogy az utóbbi időszakához képest ezúttal kevésbé volt meghatározó, de így is vitt némi lendületet a Liverpool középpályás játékába.
A This is Anfield is 6-ost adott Kerkeznek, bár az értékelése már korántsem volt ennyire pozitív. Azt írták, hogy legfeljebb elfogadható teljesítményt nyújtott a bal oldalon. A Wolves szélsőjének, Jackson Tchatchouának a gyorsasága gondot okozott neki, és néhány előretörésektől eltekintve túl gyakran választotta a hátra passzt vagy a visszalépést. Szoboszlairól (6) azt írták, hogy a fonott frizurája feltűnőbb volt, mint a teljesítménye. A tőle megszokott igyekezet megvolt benne, de ezúttal elmaradt a tőle megszokott ragyogás, de kiemelik, hogy a második félidőben volt egy rendkívül fontos szerelése.
A liverpoolworld.uk is 6-ost adott Kerkeznek. Azt írták, hogy az első félidőben néhányszor megindult, de elszalasztott egy ígéretes beadási lehetőséget, amikor nem tudta eldönteni, hogy a csapattársat keresse vagy kapura lőjön. A második félidőben nem igazán tudott hatással lenni a játékra, a 65. percben le is cserélték. Ez a portál 5-öst adott Szoboszlainak, és szűkszavúan csak annyit írtak róla, hogy az első félidőben igazán nem tudott hatással lenni a játékra, de a szünet után valamivel jobb teljesítményt nyújtott.
Az express.co.uk portál azt írta Kerkezről (6), hogy az első tíz percben lefoglalta, utána viszont ritkán jelentett veszélyt. Megemlítik, hogy a bal oldalon volt lehetőségei, de a beadásai jobb minőségűek is lehettek volna. Ráadásul a második félidőben rosszul mért fel egy lecsorgó labdát, amikor Curtis Jones helyzete után könnyen gólt szerezhetett volna. Szoboszlai játékát 5-ösre értékelték. Vele kapcsolatban arról írtak, hogy az első félidőben nem tűnt ki a mezőnyben, bár volt egy ígéretes távoli lövése. A második játékrészben mélyebbre húzódott Ryan Gravenberch lecserélése után, és több kulcspasszt is adott, de nem ez volt a szezonbeli legemlékezetesebb meccse.
A goal.com is Szoboszlai új frizurájával foglalkozott. Azt írták, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a kinézettel akár rapsztár is lehetne.
A Liverpool legközelebb péntek este lép pályára. Arne Slot csapata akkor is a Wolverhampton Wanderers vendége lesz, csak ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjébe.
