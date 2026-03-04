Live
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára a Liverpool Wolverhampton Wanderers elleni bajnoki mérkőzésén, amely a sereghajtó 2-1-es győzelmével zárult. A találkozóra Szoboszlai új frizurával érkezett, amivel felrobbantotta az internetet. A Liverpool kínos veresége miatt azonban nem csak fonott frizurája, hanem a játéka is terítékre került a klubbal foglalkozó portáloknál.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolra papíron könnyű meccs várt, hiszen a sereghajtó Wolverhampton Wanderers várt a bajnoki címvédőre. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai looks on during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik új frizurával készült a Wolves elleni meccsre
Fotó: Darren Staples/AFP

A Wolvest azonban nem lehetett leírni, ugyanis Rob Edwards együttese a legutóbbi két hazai meccsén pontot szerzett a listavezető Arsenal ellen, majd legyőzte a dobogóért harcoló Aston Villát. 

​Szoboszlai csak az új frizurájával tűnt ki

A Liverpool rendkívül tompán futballozott, az első félidőben csak kétszer találta el a Wolverhampton Wanderers kapuját, de egyik kísérlet sem volt komoly helyzet. A folytatásban sem volt átütőerő a Vörösökben, akkor pörögtek fel, amikor hátrányba kerültek. A Wolves első góljára Szalah még válaszolni tudott, de a hajrában végül a Wolverhampton egy szerencsés góllal ismét előnybe került, és végül megnyerte a mérkőzést.

A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok is kiemelték Szoboszlai új frizuráját, de több helyen is kiemelték, hogy ezzel sikerült kitűnnie a játéka helyett. 

A liverpool.com Kerkez Milos játékát 6-os osztályzattal díjazta. Azt írták róla, hogy többször is ígéretes helyzetbe került, de nem mindig találta meg a megfelelő passzt, néha pedig kissé túl sokáig hezitált a döntéshozatalnál. Szoboszlai Dominik szintén 6-ost kapott. Róla azt írták, hogy Wirtz hiányában ő játszott legelőrébb a középpályások közül, de nem tudott olyan hatást gyakorolni a játékra, mint a korábbi meccseken. Megjegyezték, hogy új frizurával lépett pályára, és ez volt vele kapcsolatban a legfeltűnőbb dolog ezen a mérkőzésen.

A Liverpool Echo 6-osra értékelte Kerkezt. Azt írták, hogy akadt néhány nehéz pillanata a gyors Manéval szemben, de megoldotta a feladatát, és amikor csak tudott, fellépett a támadásokhoz. Szoboszlai szintén 6-ot kapott. Vele kapcsoltban azt írták, hogy az utóbbi időszakához képest ezúttal kevésbé volt meghatározó, de így is vitt némi lendületet a Liverpool középpályás játékába.

A This is Anfield is 6-ost adott Kerkeznek, bár az értékelése már korántsem volt ennyire pozitív. Azt írták, hogy legfeljebb elfogadható teljesítményt nyújtott a bal oldalon. A Wolves szélsőjének, Jackson Tchatchouának a gyorsasága gondot okozott neki, és néhány előretörésektől eltekintve túl gyakran választotta a hátra passzt vagy a visszalépést. Szoboszlairól (6) azt írták, hogy a fonott frizurája feltűnőbb volt, mint a teljesítménye. A tőle megszokott igyekezet megvolt benne, de ezúttal elmaradt a tőle megszokott ragyogás, de kiemelik, hogy a második félidőben volt egy rendkívül fontos szerelése. 

Wolverhampton Wanderers' Portuguese-born English striker #36 Mateus Mane fouls Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos ezúttal jobb osztályzatokat kapott, mint Szoboszlai
Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpoolworld.uk is 6-ost adott Kerkeznek. Azt írták, hogy az első félidőben néhányszor megindult, de elszalasztott egy ígéretes beadási lehetőséget, amikor nem tudta eldönteni, hogy a csapattársat keresse vagy kapura lőjön. A második félidőben nem igazán tudott hatással lenni a játékra, a 65. percben le is cserélték. Ez a portál 5-öst adott Szoboszlainak, és szűkszavúan csak annyit írtak róla, hogy az első félidőben igazán nem tudott hatással lenni a játékra, de a szünet után valamivel jobb teljesítményt nyújtott.

Az express.co.uk portál azt írta Kerkezről (6), hogy az első tíz percben lefoglalta, utána viszont ritkán jelentett veszélyt. Megemlítik, hogy a bal oldalon volt lehetőségei, de a beadásai jobb minőségűek is lehettek volna. Ráadásul a második félidőben rosszul mért fel egy lecsorgó labdát, amikor Curtis Jones helyzete után könnyen gólt szerezhetett volna. Szoboszlai játékát 5-ösre értékelték. Vele kapcsolatban arról írtak, hogy az első félidőben nem tűnt ki a mezőnyben, bár volt egy ígéretes távoli lövése. A második játékrészben mélyebbre húzódott Ryan Gravenberch lecserélése után, és több kulcspasszt is adott, de nem ez volt a szezonbeli legemlékezetesebb meccse. 

A goal.com is Szoboszlai új frizurájával foglalkozott. Azt írták, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a kinézettel akár rapsztár is lehetne. 

A Liverpool legközelebb péntek este lép pályára. Arne Slot csapata akkor is a Wolverhampton Wanderers vendége lesz, csak ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjébe. 

