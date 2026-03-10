Kedd este a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába tizenkét év után ismét eljutó Galatasaray az alapszakasz harmadik helyén zárt Liverpool csapatát fogadja. A két csapat szeptemberben, a BL-alapszakaszban is összecsaptak egymással, akkor a török együttes 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló angol bajnokot.

Kerkez és Szoboszlai biztosan pályára lép Isztambulban

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Sallai megint kimaradt, Szoboszlai és Kerkez viszont kezd

A kedd esti isztambuli mérkőzés előtt Arne Slot és Okan Buruk is kijelölte kezdőcsapatát. Magyar szempontból pedig külön öröm, hogy két magyar válogatott játékos biztosan ott lesz a pályán, ugyanis az immáron 100 millió eurót érő Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült a Liverpool kezdőjébe, bár talán ez már aligha meglepő.

Az sokkal inkább, hogy a túloldalon Sallai Roland csak a kispadon kezd. A Galatasarayban jobbára jobb oldali védőt játszó magyar válogatott focista a két csapat őszi találkozóján is csak az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott nyolc BL-mérkőzésen viszont rendre a kezdőcsapat tagja volt. Viszont könnyen lehet, hogy Okan Buruk azért döntött Sallai mellőzése mellett, mert a magyar játékost sárga lapos eltiltás fenyegeti.

A Liverpoolban is van egy fontos hiányzó, ugyanis a brazil kapus, Alisson nem utazott el az angol együttessel Isztambulba, így a Vörösök kapuját Giorgi Mamardasvili védi.

A Galatasaray kezdője: Cakir - Singo, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Lemina, Torreira - Yilmaz, Sara, Lang - Osimhen

A Liverpool kezdője: Mamardasvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké