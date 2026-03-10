Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Galata-Liverpool ÉLŐ

Szoboszlai isztambuli gólpasszát elvette a videobíró

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden este 18:45-től a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a török Galatasaray az angol bajnok Liverpool csapatát fogadja. A török együttesben Sallai Roland ezúttal csak kispados, az angol gárdában viszont Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is tagja a kezdőcsapatnak. Folyamatosan frissülő összefoglalónkban kövessék velünk a találkozót!

A Liverpool kőkemény meccsre készülhetett, ugyanis a Bajnokok Ligája alapszakaszában már találkozott a Galatasaray együttesével. Szoboszlai Dominik azon a meccsen jobbhátvédként összehozott egy tizenegyest, amit Victor Osimhen értékesített. 

Szoboszlainak nem sikerült jól a szeptemberi Galata elleni meccs
Szoboszlainak nem sikerült jól a szeptemberi Galata elleni meccs
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A nigériai csatár megállítása most is kulcsfeladat lesz, de ezúttal nem Szoboszlaira vár a feladat, ugyanis az angol csapatban ezúttal Joe Gomez lesz a jobbhátvéd, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig az eredeti posztján került be a kezdőcsapatba

Szoboszlai és Kerkez a kezdőben, Sallai csak a kispadon

A Galatasaray tizenkét év után először jutott be a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe és pályaválasztóként még veretlen volt a Liverpool ellen, két győzelem, egy döntetlen a mérlege, ráadásul a legutóbbi kilenc nemzetközi kupamérkőzéséből csak egyet veszített el hazai pályán angol csapattal szemben. 

A Liverpoolnak a szeptemberi találkozótól függetlenül idegenben, török ellenféllel szemben nincs sok sikerélményben része, mivel a legutóbbi hét nemzetközi kupamérkőzése közül ötöt elveszített, s csak egyet nyert meg, még 2010 őszén az Európa-ligában.

Roland Sallai of Galatasaray SK talks with Liverpool player before the match. Galatasaray SK and Liverpool FC faced each other at UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2. The match took place in Ali Sami Yen Rams Park Stadium on September 30, 2025. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Sallai Roland ezúttal csak csere a Galatában
Fotó: Burak Basturk/Middle East Images via AFP

Szeptemberben a BL-alapszakaszban a török együttes 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Sallai Roland akkor az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott nyolc BL-mérkőzésen rendre a kezdő volt, most azonban a kispadra került. 

A Galatasaray a Cakir - Singo, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Lemina, Torreira - Yilmaz, Sara, Lang - Osimhen összeállításban kezdte a találkozót, míg a Liverpool a Mamardasvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké összetételű kezdővel futott ki az isztambuli Rams Park gyepszőnyegére.

A Liverpool kezdte jobban a meccset, és már a második percben majdnem megszerezte a vezetést. Ugurcan Cakir kipasszolt labdáját Mario Lemina adta el 30 méterre a kaputól, a lecsorgóra Florian Wirtz érkezett, aki megpróbált az üresen maradt kapuba lőni, azonban a német támadó jó egy méterrel célt tévesztett. 

Liverpool supporters display a giant tifo in honour of Galatasaray's Nigerian forward #45 Victor Osimhen and his late mother during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Galatasaray SK and Liverpool FC at the Ali Sami Yen Sports Complex in Istanbul on March 10, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
A Galata-szurkolók ezzel a koreóval kedveskedtek Victor Osimhen elhunyt édesanyja tiszteletére
Fotó: Yasin Akgul/AFP

A Liverpool rendkívül agresszívan kezdte a meccset, ez láthatóan meglepte a Galatasarayt. A negyedik percben újabb hatalmas angol helyzet maradt ki. A támadóharmadban szerzett labdát az angol csapat, az akció végén Wirtz került helyzetbe, lövés helyett viszont lekészítette a labdát Szoboszlainak, de a magyar középpályás 12 méteres lövésébe az utolsó pillanatban bele tudott lépni egy védő. 

A hetedik percben aztán jött egy nem várt fordulat: 

megszerezte a vezetést a Galatasaray. Egy bal oldali szöglet után a hosszún érkező Victor Osimhen fejelte vissza a labdát a rövid oldalra, a berobbanó Lemina pedig közelről könnyedén fejelt a Liverpool kapujába (1-0).

Galatasaray's Gabonese midfielder #99 Mario Lemina (C) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Galatasaray SK and Liverpool FC at the Ali Sami Yen Sports Complex in Istanbul on March 10, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)
A Galatasaray az első helyzetéből megszerezte a vezetést a mérkőzésen
Fotó: Yasin Akgul/AFP

A bekapott gól érezhetően megzavarta az angol csapatot, a Galata pedig támadásban maradt és a 11. percben majdnem növelni is tudta az előnyét. A szenegáli Ismail Jakobs balról betekert labdáját Osimhen fejelte el a hosszú oldalon, de a nigériai sztárjátékosa próbálkozása fél méterről elkerülte a bal felső sarkot. 

Öt perccel később az angol csapat előtt adódott óriási helyzet. 

Egy gyönyörűen megkomponált támadás végén Alexis Mac Allister tálalt remek labdát a hosszún érkező Wirtz elé, aki senkitől sem zavartatva lőhetett, azonban a 12 méteres próbálkozása pont a középen álló Cakir kezéhez ment. 

A 21. percben ismét a török csapat veszélyeztetett. Ezúttal a holland Noa Lang kapu elé tekert labdája suhant el a fejek felett, de így lett igazán veszélyes a beadás, azonban a kapu bal oldalába tartó labdát a grúz Giorgi Mamardasvili egy gyors reflexmozdulattal ki tudta piszkálni. Három perccel később ismét a Liverpool grúz kapusa villant. Egy bal oldali beadás után Davinson Sanchez fejelt kilenc méterről kapura, de Mamardasvili a levegőben úszva szögletre tudta tolna a kapu jobb oldalába tartó labdát. 

A 34. percben Kerkez Milos besárgult. A Liverpool magyar válogatott balhátvédje felborította Barış Alper Yılmazt, aki a jobb szélen próbált előretörni. 

Hét perccel később ismét a magyar játékos volt a főszereplő. Egy 30 méteres keresztlabdára Kerkez érkezett a hosszún, a védőjét túlugorva középre fejelte a labdát, az érkező Wirtz nyolc méterről Cakir kezébe bólintott, így a Liverpool nem tudott egyenlíteni az első félidőben. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Galatasaray’s Gabriel Davi Gomes Sara in action against Dominik Szoboszlai of Liverpool during the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Cem Tekkesinoglu / Anadolu (Photo by Cem Tekkesinoglu / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik sokat dolgozott az első félidőben
Fotó: Cem Tekkesinoglu/Anadolu via AFP

A szünetben a Liverpool nem cserélt, pedig Arne Slot vezetőedző korábban többször is lekapta a pályáról Kerkezt, ha a magyar balhátvéd sárga lapot kapott egy mérkőzés első félidejében. A fordulás után jól kezdett a Liverpool, a 46. percben akár az egyenlítés is összejöhetett volna Szoboszlai révén, de a magyar középpályás 20 méteres bombáját védeni tudta a Galata kapusa. 

A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani az angol csapat, a török együttes gyors kontrái viszont rendkívül veszélyesek voltak. Az 57. percben megint Szoboszlai jelentkezett egy lövéssel. A magyar középpályás felvette a labdát a bal oldalon, elkezdett befelé húzni, majd 19 méterről megcélozta a bal alsót, a tekerése viszont fél méterrel elkerülte a kaput. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Galatasaray’s Ismail Jakobs (R) competes against Liverpool’s Dominik Szoboszlai (8) during the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Abdulhamid Hosbas / Anadolu (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP)
Szoboszlainak több veszélyes lövése is volt a második félidőben
Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu via AFP

A 60. percben Arne Slot kettőt is cserélt. Kerkez Milos helyére az FA-kupában góllal és gólpasszal jelentkező Andy Robertsont küldte pályára, Mohamed Szalah helyére pedig a holland válogatott Jeremie Frimpongot küldte pályára. 

A 62. percben kis híján növelte előnyét a török csapat. Ibrahima Konaté hibázott hatalmasat utolsó emberként, az akció végén Osimhen lőtt közelről a Liverpool kapujába, a Galata gólját azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető. 

A 66. percben aztán majdnem egyenlített a Liverpool. 

A francia válogatott Hugo Ekitiké lépett ki ziccerben, a közeli lövését azonban Cakir óriási bravúrral hárította. 

A 70. percben összejött a gól a Liverpoolnak. Szoboszlai bal oldali szögletére Konaté robbant be, a francia védő könyökéről továbbcsorgott a labda, ami Cakir hátát is érintve a kapuban kötött ki. A Liverpool játékosai elsőre nem is örültek a gólnak, Jesús Gil Manzano játékvezető mégis középre mutatott. 

  • Azonban hosszas videózás után a VAR-szobából jelezték a spanyol játékvezetőnek a kezezést, így a Liverpool gólját érvénytelenítették. 

A 77. percben ismét két magyar játékos volt a pályán, ugyanis Okan Buruk is cserélt, Lemina helyére pedig Sallai Rolandot küldte pályára az utolsó bő negyedórára. 

A 81. percben majdnem egyenlített a Liverpool. 

A bal oldalon felfutó Robertson középre lőtt labdája Sanchez lábán változtatott irányt, Cakir azonban résen volt, és bravúrral védeni tudta a rövid alsóba tartó játékszert. 

Cikkünk folyamatosan frissül!

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai világszenzáció, most Ronaldo, Messi és Yamal is a hátát nézi
Szoboszlai Dominik történelmi meccsen bizonyíthatja újra, hogy a világ egyik legjobbja
Arne Slot napjai meg vannak számlálva, a Liverpool megegyezett az utódjával
Tóth Alex Szoboszlai nyomában, Sallai Rolandot már maga mögött hagyta

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!