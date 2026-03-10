Szoboszlai isztambuli gólpasszát elvette a videobíró

A Liverpool kőkemény meccsre készülhetett, ugyanis a Bajnokok Ligája alapszakaszában már találkozott a Galatasaray együttesével. Szoboszlai Dominik azon a meccsen jobbhátvédként összehozott egy tizenegyest, amit Victor Osimhen értékesített.

Szoboszlainak nem sikerült jól a szeptemberi Galata elleni meccs

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

A nigériai csatár megállítása most is kulcsfeladat lesz, de ezúttal nem Szoboszlaira vár a feladat, ugyanis az angol csapatban ezúttal Joe Gomez lesz a jobbhátvéd, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig az eredeti posztján került be a kezdőcsapatba.

Szoboszlai és Kerkez a kezdőben, Sallai csak a kispadon

A Galatasaray tizenkét év után először jutott be a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe és pályaválasztóként még veretlen volt a Liverpool ellen, két győzelem, egy döntetlen a mérlege, ráadásul a legutóbbi kilenc nemzetközi kupamérkőzéséből csak egyet veszített el hazai pályán angol csapattal szemben.

A Liverpoolnak a szeptemberi találkozótól függetlenül idegenben, török ellenféllel szemben nincs sok sikerélményben része, mivel a legutóbbi hét nemzetközi kupamérkőzése közül ötöt elveszített, s csak egyet nyert meg, még 2010 őszén az Európa-ligában.

Sallai Roland ezúttal csak csere a Galatában

Fotó: Burak Basturk/Middle East Images via AFP

Szeptemberben a BL-alapszakaszban a török együttes 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Sallai Roland akkor az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott nyolc BL-mérkőzésen rendre a kezdő volt, most azonban a kispadra került.

A Galatasaray a Cakir - Singo, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Lemina, Torreira - Yilmaz, Sara, Lang - Osimhen összeállításban kezdte a találkozót, míg a Liverpool a Mamardasvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké összetételű kezdővel futott ki az isztambuli Rams Park gyepszőnyegére.

A Liverpool kezdte jobban a meccset, és már a második percben majdnem megszerezte a vezetést. Ugurcan Cakir kipasszolt labdáját Mario Lemina adta el 30 méterre a kaputól, a lecsorgóra Florian Wirtz érkezett, aki megpróbált az üresen maradt kapuba lőni, azonban a német támadó jó egy méterrel célt tévesztett.

A Galata-szurkolók ezzel a koreóval kedveskedtek Victor Osimhen elhunyt édesanyja tiszteletére

Fotó: Yasin Akgul/AFP

A Liverpool rendkívül agresszívan kezdte a meccset, ez láthatóan meglepte a Galatasarayt. A negyedik percben újabb hatalmas angol helyzet maradt ki. A támadóharmadban szerzett labdát az angol csapat, az akció végén Wirtz került helyzetbe, lövés helyett viszont lekészítette a labdát Szoboszlainak, de a magyar középpályás 12 méteres lövésébe az utolsó pillanatban bele tudott lépni egy védő.

A hetedik percben aztán jött egy nem várt fordulat:

megszerezte a vezetést a Galatasaray. Egy bal oldali szöglet után a hosszún érkező Victor Osimhen fejelte vissza a labdát a rövid oldalra, a berobbanó Lemina pedig közelről könnyedén fejelt a Liverpool kapujába (1-0).