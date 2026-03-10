Szoboszlai isztambuli gólpasszát elvette a videobíró

A Liverpool kőkemény meccsre készülhetett, ugyanis a Bajnokok Ligája alapszakaszában már találkozott a Galatasaray együttesével. Szoboszlai Dominik azon a meccsen jobbhátvédként összehozott egy tizenegyest, amit Victor Osimhen értékesített.
A nigériai csatár megállítása most is kulcsfeladat lesz, de ezúttal nem Szoboszlaira vár a feladat, ugyanis az angol csapatban ezúttal Joe Gomez lesz a jobbhátvéd, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig az eredeti posztján került be a kezdőcsapatba.
Szoboszlai és Kerkez a kezdőben, Sallai csak a kispadon
A Galatasaray tizenkét év után először jutott be a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe és pályaválasztóként még veretlen volt a Liverpool ellen, két győzelem, egy döntetlen a mérlege, ráadásul a legutóbbi kilenc nemzetközi kupamérkőzéséből csak egyet veszített el hazai pályán angol csapattal szemben.
A Liverpoolnak a szeptemberi találkozótól függetlenül idegenben, török ellenféllel szemben nincs sok sikerélményben része, mivel a legutóbbi hét nemzetközi kupamérkőzése közül ötöt elveszített, s csak egyet nyert meg, még 2010 őszén az Európa-ligában.
Szeptemberben a BL-alapszakaszban a török együttes 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Sallai Roland akkor az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott nyolc BL-mérkőzésen rendre a kezdő volt, most azonban a kispadra került.
A Galatasaray a Cakir - Singo, Sánchez, Bardakci, Jakobs - Lemina, Torreira - Yilmaz, Sara, Lang - Osimhen összeállításban kezdte a találkozót, míg a Liverpool a Mamardasvili - Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Szalah, Szoboszlai, Wirtz - Ekitiké összetételű kezdővel futott ki az isztambuli Rams Park gyepszőnyegére.
A Liverpool kezdte jobban a meccset, és már a második percben majdnem megszerezte a vezetést. Ugurcan Cakir kipasszolt labdáját Mario Lemina adta el 30 méterre a kaputól, a lecsorgóra Florian Wirtz érkezett, aki megpróbált az üresen maradt kapuba lőni, azonban a német támadó jó egy méterrel célt tévesztett.
A Liverpool rendkívül agresszívan kezdte a meccset, ez láthatóan meglepte a Galatasarayt. A negyedik percben újabb hatalmas angol helyzet maradt ki. A támadóharmadban szerzett labdát az angol csapat, az akció végén Wirtz került helyzetbe, lövés helyett viszont lekészítette a labdát Szoboszlainak, de a magyar középpályás 12 méteres lövésébe az utolsó pillanatban bele tudott lépni egy védő.
A hetedik percben aztán jött egy nem várt fordulat:
megszerezte a vezetést a Galatasaray. Egy bal oldali szöglet után a hosszún érkező Victor Osimhen fejelte vissza a labdát a rövid oldalra, a berobbanó Lemina pedig közelről könnyedén fejelt a Liverpool kapujába (1-0).
A bekapott gól érezhetően megzavarta az angol csapatot, a Galata pedig támadásban maradt és a 11. percben majdnem növelni is tudta az előnyét. A szenegáli Ismail Jakobs balról betekert labdáját Osimhen fejelte el a hosszú oldalon, de a nigériai sztárjátékosa próbálkozása fél méterről elkerülte a bal felső sarkot.
Öt perccel később az angol csapat előtt adódott óriási helyzet.
Egy gyönyörűen megkomponált támadás végén Alexis Mac Allister tálalt remek labdát a hosszún érkező Wirtz elé, aki senkitől sem zavartatva lőhetett, azonban a 12 méteres próbálkozása pont a középen álló Cakir kezéhez ment.
A 21. percben ismét a török csapat veszélyeztetett. Ezúttal a holland Noa Lang kapu elé tekert labdája suhant el a fejek felett, de így lett igazán veszélyes a beadás, azonban a kapu bal oldalába tartó labdát a grúz Giorgi Mamardasvili egy gyors reflexmozdulattal ki tudta piszkálni. Három perccel később ismét a Liverpool grúz kapusa villant. Egy bal oldali beadás után Davinson Sanchez fejelt kilenc méterről kapura, de Mamardasvili a levegőben úszva szögletre tudta tolna a kapu jobb oldalába tartó labdát.
A 34. percben Kerkez Milos besárgult. A Liverpool magyar válogatott balhátvédje felborította Barış Alper Yılmazt, aki a jobb szélen próbált előretörni.
Hét perccel később ismét a magyar játékos volt a főszereplő. Egy 30 méteres keresztlabdára Kerkez érkezett a hosszún, a védőjét túlugorva középre fejelte a labdát, az érkező Wirtz nyolc méterről Cakir kezébe bólintott, így a Liverpool nem tudott egyenlíteni az első félidőben.
A szünetben a Liverpool nem cserélt, pedig Arne Slot vezetőedző korábban többször is lekapta a pályáról Kerkezt, ha a magyar balhátvéd sárga lapot kapott egy mérkőzés első félidejében. A fordulás után jól kezdett a Liverpool, a 46. percben akár az egyenlítés is összejöhetett volna Szoboszlai révén, de a magyar középpályás 20 méteres bombáját védeni tudta a Galata kapusa.
A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani az angol csapat, a török együttes gyors kontrái viszont rendkívül veszélyesek voltak. Az 57. percben megint Szoboszlai jelentkezett egy lövéssel. A magyar középpályás felvette a labdát a bal oldalon, elkezdett befelé húzni, majd 19 méterről megcélozta a bal alsót, a tekerése viszont fél méterrel elkerülte a kaput.
A 60. percben Arne Slot kettőt is cserélt. Kerkez Milos helyére az FA-kupában góllal és gólpasszal jelentkező Andy Robertsont küldte pályára, Mohamed Szalah helyére pedig a holland válogatott Jeremie Frimpongot küldte pályára.
A 62. percben kis híján növelte előnyét a török csapat. Ibrahima Konaté hibázott hatalmasat utolsó emberként, az akció végén Osimhen lőtt közelről a Liverpool kapujába, a Galata gólját azonban les miatt érvénytelenítette a játékvezető.
A 66. percben aztán majdnem egyenlített a Liverpool.
A francia válogatott Hugo Ekitiké lépett ki ziccerben, a közeli lövését azonban Cakir óriási bravúrral hárította.
A 70. percben összejött a gól a Liverpoolnak. Szoboszlai bal oldali szögletére Konaté robbant be, a francia védő könyökéről továbbcsorgott a labda, ami Cakir hátát is érintve a kapuban kötött ki. A Liverpool játékosai elsőre nem is örültek a gólnak, Jesús Gil Manzano játékvezető mégis középre mutatott.
- Azonban hosszas videózás után a VAR-szobából jelezték a spanyol játékvezetőnek a kezezést, így a Liverpool gólját érvénytelenítették.
A 77. percben ismét két magyar játékos volt a pályán, ugyanis Okan Buruk is cserélt, Lemina helyére pedig Sallai Rolandot küldte pályára az utolsó bő negyedórára.
A 81. percben majdnem egyenlített a Liverpool.
A bal oldalon felfutó Robertson középre lőtt labdája Sanchez lábán változtatott irányt, Cakir azonban résen volt, és bravúrral védeni tudta a rövid alsóba tartó játékszert.
Cikkünk folyamatosan frissül!
- kapcsolódó cikkek: