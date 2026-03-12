A magyar válogatott csapatkapitánya híres mesteri szabadrúgásairól. Szoboszlai Dominik 2026 februárjában viszont akkora gólt ragasztott a Manchester City ellen, hogy inkább az lett volna a meglepő, ha nem ő nyeri ezt a díjat.

Szoboszlai szerezte a hónap góljá Liverpoolban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool FC rendszeresen megszavaztatja a hónap legszebb gólját szurkolóival. A fanatikusok már többször is megválasztották a magyar középpályást, most azonban Szoboszlai Dominik két gólja is ott van a legjobb ötben.

Az ötödik egy akadémiai játékos, La'more Lee Forrester gólja az Everton ellen. A negyedik Alexis Mac Allister West Ham United ellen szerzett találata. A harmadik az U21-es Rio Ngumoha West Bromwich Albionnak lőtt gólja. A második Szoboszlai Brighton elleni tökéletes megoldása, az első pedig szintén a magyar válogatott csapatkapitányának találata, a Manchester City elleni bombagól szabadrúgásból.