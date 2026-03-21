Szombaton Brightonba látogatott a bajnoki címvédő Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában. A magyar idő szerint 13.30-kor kezdődő találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott lehetőséget. Frissítés: a kezdés 15 percet késik az A27-es autópályán történt közúti baleset miatt.

Szoboszlai Dominikék szerdán meggyőző fölénnyel, 4-0-s hazai sikerrel ejtették ki a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasarayt, sok idejük azonban nem volt a pihenésre, mert szombat kora délután már Brightonban vendégszerepelnek.

Szoboszlai Dominik nem pihen, ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet
Szoboszlai Dominik nem pihen, ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet
Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapatban van?

A szerdai BL-találkozót a meccs legjobbjának megválasztott, gólt szerző Szoboszlai, valamint Kerkez Milos is végigjátszotta, nagy kérdés az volt, hogy Slot mennyire meri majd rotálni a csapatát annak fényében, hogy a Liverpoolnak minden pontra égető szüksége van a bajnoki hajrában, ha ősztől is az elitsorozatban kíván szerepelni.

Nos, meg is érkezett a válasz: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapatban kapott helyet. A névsort elnézve nagy valószínűséggel ismét jobbhátvéd lehet a magyar válogatott csapatkapitánya, míg Frimpong jobbszélsőként bizonyíthat. 

A Liverpool kezdőcsapata: Mamardashvili - Kerkez, Van Dijk, Konate, Szoboszlai - Gakpo, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Frimpong - Ekitike

Ami a Premier League-meccset illeti, a 12. helyen álló ellenfél a legutóbbi négy bajnokijából háromszor nyert, így jó formában várja a liverpooliakat, akik február közepén az FA-kupában egy sima, 3-0-s sikerrel jutottak tovább az egymás elleni csatából. Intő jel lehet azonban az ötödik helyezett, BL-főtáblás szereplésért küzdő Vörösök számára, hogy az előző idény végén - igaz, tét nélküli összecsapáson - 3-2-re kikaptak mostani vendéglátójuktól. 

