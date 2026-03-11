Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a 2025-2026-os szezon során immáron második alkalommal lépett pályára a Galatasaray otthonában, és ezúttal is 1-0-s hazai siker született a Bajnokok Ligájában. A találkozó egyetlen gólját Mario Lemina szerezte a hetedik percben, ezt követően pedig egy-egy érvénytelenített találatig jutottak a csapatok.
Szoboszlai végigjátszotta az odavágót, míg Kerkez Milost a 60. percben cserélte le Arne Slot, ami részben érthető is volt, hiszen a magyar balhátvéd már a mérkőzés elején sárga lapot kapott.
Szoboszlai és Kerkez is szigorú osztályzatokat kapott
A Liverpool nem tudta a legjobbját nyújtani a Galatasaray otthonában, az isztambuli csapat egészen hamar vezetést szerzett, majd több alkalommal is tesztelte az Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvili kapust. A Vörösök Szoboszlai révén távolról is próbálkoztak, a 73. percben pedig az ő szögletéből egyenlítettek, azonban később kiderült, hogy szabálytalan keretek között, ugyanis Konaté kézzel szerzett gólt.
A Liverpool együttesével foglalkozó oldalak kiemelték, Arne Slot csapata ismét kiábrándító teljesítményt nyújtott.
A liverpool.com Kerkez Milos teljesítményére egy 5-öst adott, kiemelve, hogy szigorú volt a sárga lap a találkozó elején. Ami a teljesítményét illeti, várható volt, hogy a kezdőcsapatba kerül, azonban több Galata-játékos is nyomás alá helyezte, ráadásul a labdákat is eladta. Szoboszlai Dominikkel sem bántak kesztyűs kézzel, ő is csupán egy ötöst kapott az oldaltól, amely szerint az elmúlt hetekben nem volt olyan hatékony, mint a szezon elején.
A Liverpool Echo Szoboszlainak adta a legjobb osztályzatot, egy 7-est. Mint írják, a magyar középpályás letámadásai eleinte helyzeteket teremtettek, de aztán elvesztették a lendületüket, ráadásul egy sárga lapot is begyűjtött. Kerkez esetében az Echo sem volt elnéző, ötöst kapott a balhátvéd, kiemelve, hogy rengeteg elhamarkodott döntése volt Isztambulban.
A This is Anfield Mamardasvilit jelölte meg a mérkőzés legjobbjának a maga 8-as osztályzatával, míg Kerkez Milos ennek a felét kapta. Szerintük a magyar válogatott hátvéd élénk volt a találkozó elején, az isztambuli atmoszféra érezhetően felvillanyozta, és talán ez is vitte bele az elkerülhető sárga lapos megmozdulásba. Szoboszlai itt is az egyik legjobb értékelést kapta: „az egyetlen Liverpool-játékos, aki valóban magabiztosnak tűnt, és tényleg készen állt egy szoros ütközetre. Alexis Mac Allisterrel együtt ő teremtette a legtöbb gólhelyzetet, kettőt.”
Kerkez esetében a piros lap esélye is a levegőben lógott
A goal.com angol kiadása lesújtó véleményt írt a Vörösökről, akik állításuk szerint semmilyen előrelépést nem tettek, ez pedig a BL-szereplésükbe kerülhet. Azt írják, Kerkez az első félidőben sárga lapot kapott egy ügyetlen belépőért Sara ellen, ezért Slot bölcsen lecserélte a második félidő közepén, mivel harcos játékstílusa miatt fennállt a kiállítás veszélye. A jobbhátvéd négyest kapott, míg Szoboszlai egy ötöst, de vele sem voltak teljesen megelégedve...
Rengeteg energiával és céltudatosan játszott, de nem tudott valódi befolyást gyakorolni a mérkőzésre, legjelentősebb megmozdulásai közé tartoztak a távoli lövései.
A liverpoolworld.uk is kritikus volt a Vörösökkel, szerintük Kerkez (5) nem tudott hatással lenni az első félidőre, bár egy sárga lapot így is begyűjtött, majd a 60. percben lecserélték. Szerintük Szoboszlai (6) az első félidőben meglehetősen észrevétlen volt, a fordulást követően javult a helyzet, hiszen két lövése is volt a Galata kapujára.
A hátrány ellenére nincs megállás, a Liverpool a Premier League soron következő fordulójában a Tottenham ellen lép pályára, hogy aztán Sallai Rolandékat fogadja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.
