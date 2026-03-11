Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a 2025-2026-os szezon során immáron második alkalommal lépett pályára a Galatasaray otthonában, és ezúttal is 1-0-s hazai siker született a Bajnokok Ligájában. A találkozó egyetlen gólját Mario Lemina szerezte a hetedik percben, ezt követően pedig egy-egy érvénytelenített találatig jutottak a csapatok.

Szoboszlai Dominik kis híján gólpasszt adott a Galatasaray ellen

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

Szoboszlai végigjátszotta az odavágót, míg Kerkez Milost a 60. percben cserélte le Arne Slot, ami részben érthető is volt, hiszen a magyar balhátvéd már a mérkőzés elején sárga lapot kapott.

Szoboszlai és Kerkez is szigorú osztályzatokat kapott

A Liverpool nem tudta a legjobbját nyújtani a Galatasaray otthonában, az isztambuli csapat egészen hamar vezetést szerzett, majd több alkalommal is tesztelte az Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvili kapust. A Vörösök Szoboszlai révén távolról is próbálkoztak, a 73. percben pedig az ő szögletéből egyenlítettek, azonban később kiderült, hogy szabálytalan keretek között, ugyanis Konaté kézzel szerzett gólt.

A Liverpool együttesével foglalkozó oldalak kiemelték, Arne Slot csapata ismét kiábrándító teljesítményt nyújtott.

A liverpool.com Kerkez Milos teljesítményére egy 5-öst adott, kiemelve, hogy szigorú volt a sárga lap a találkozó elején. Ami a teljesítményét illeti, várható volt, hogy a kezdőcsapatba kerül, azonban több Galata-játékos is nyomás alá helyezte, ráadásul a labdákat is eladta. Szoboszlai Dominikkel sem bántak kesztyűs kézzel, ő is csupán egy ötöst kapott az oldaltól, amely szerint az elmúlt hetekben nem volt olyan hatékony, mint a szezon elején.

🚨❌ Domink Szoboszlai vs. Galatasaray:



· 0 goals

· 0 assists

· 2 key passes

· 3 shots

· 65 touches

· 19 lost possessions

· 1 defensive contribution

· 3 recoveries pic.twitter.com/vZMd8eJwhm — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 10, 2026

A Liverpool Echo Szoboszlainak adta a legjobb osztályzatot, egy 7-est. Mint írják, a magyar középpályás letámadásai eleinte helyzeteket teremtettek, de aztán elvesztették a lendületüket, ráadásul egy sárga lapot is begyűjtött. Kerkez esetében az Echo sem volt elnéző, ötöst kapott a balhátvéd, kiemelve, hogy rengeteg elhamarkodott döntése volt Isztambulban.

A This is Anfield Mamardasvilit jelölte meg a mérkőzés legjobbjának a maga 8-as osztályzatával, míg Kerkez Milos ennek a felét kapta. Szerintük a magyar válogatott hátvéd élénk volt a találkozó elején, az isztambuli atmoszféra érezhetően felvillanyozta, és talán ez is vitte bele az elkerülhető sárga lapos megmozdulásba. Szoboszlai itt is az egyik legjobb értékelést kapta: „az egyetlen Liverpool-játékos, aki valóban magabiztosnak tűnt, és tényleg készen állt egy szoros ütközetre. Alexis Mac Allisterrel együtt ő teremtette a legtöbb gólhelyzetet, kettőt.”