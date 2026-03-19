A szerda esti mérkőzést Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta. A találkozón a Liverpool elképesztő dominanciát mutatott: 62%-ban birtokolta a labdát és 32-szer próbálkozott kapura lövéssel, nem csoda, hogy a találkozó végére 5.02-es xG-t hozott össze az angol csapat, amely négy találattal zárta az estét.

Szoboszlai Dominik újabb elképesztő meccset játszott a Liverpool csapatában

Fotó: Paul Ellis/AFP

Az UEFA hivatalosan Szoboszlai Dominikot választotta a mérkőzés legjobbjának, aki az első félidőben gyönyörű gólt lőtt, majd kiharcolt egy tizenegyest, amit végül Mohamed Szalah kihagyott.

Szoboszlai az UEFA-nál, Kerkez a liverpooli portáloknál lett a meccs legjobbja

Szoboszlai a folytatásban remekül mozgatta a Liverpoolt, kulcsszerepet játszott csapata második góljában is, Kerkez Milos pedig rendkívül magabiztos volt a védelem bal oldalán.

Lenyűgöző estét produkált Szoboszlai, aki a szezonban eddig Liverpool legjobb játékosa volt, de Kerkez Milos is kitűnt. Lassan illeszkedett be, de az év eleje óta igazán kezdi megtalálni a ritmusát. Meg kell jegyezni, hogy Cody Gakpo cserepadra kerülésével Kerkez előtt több hely nyílt, hogy előretörjön. A magyar balhátvéd kényelmesebben érezte magát ebben a szerepkörben, miközben Florian Wirtz és Hugo Ekitike a középső területeket foglalták el. Ő volt az egyik legjobb játékos a pályán, 7.7-es SofaScore-értékeléssel, ami a legmagasabb a Liverpool védői közül. Hat védekező akcióval, egy kulcspasszal és egy pontos beadással igazán kitűnt a pálya mindkét oldalán. Összességében Kerkez remek estét produkált, akárcsak a csapata”

– olvasható a GiveMeSport hasábjain.

Kerkez Milos mellett nem lehetett elmenni a szerda esti BL-meccsen

A szurkolók is el voltak ájulva a magyar balhátvéd játékától a Galatasaray elleni mérkőzésen.

„Kerkez elit.”

„Kerkez csodálatosan játszik, amikor hagyják, hogy a legjobb szerepkörében szerepeljen.”

„Kerkez ma úgy játszik, mintha ő lenne a legjobb játékosunk a pályán.

„Kerkez jelenleg a legjobb játékosunk, csúcs kategória.

„Érezhető, hogy Kerkez ki van biztosítva.”

A This is Anfielden azt írják, hogy könnyen elragadhatja az embert az Anfield zajos légköre, de Kerkez nagyon fegyelmezett estét produkált. Jól lépett be a szélen a játékba, a lábmunkája pedig elsőrangúnak tűnt. Ez a nyugalom azt eredményezte, hogy a Galatasaray nem nagyon próbálkozott az oldalán, és Florian Wirtz ennek köszönhetően több teret kapott a futáshoz. A magyar balhátvéd végül 8-as osztályzatot kapott a portáltól.