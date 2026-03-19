A szerda esti mérkőzést Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta. A találkozón a Liverpool elképesztő dominanciát mutatott: 62%-ban birtokolta a labdát és 32-szer próbálkozott kapura lövéssel, nem csoda, hogy a találkozó végére 5.02-es xG-t hozott össze az angol csapat, amely négy találattal zárta az estét.
Az UEFA hivatalosan Szoboszlai Dominikot választotta a mérkőzés legjobbjának, aki az első félidőben gyönyörű gólt lőtt, majd kiharcolt egy tizenegyest, amit végül Mohamed Szalah kihagyott.
Szoboszlai az UEFA-nál, Kerkez a liverpooli portáloknál lett a meccs legjobbja
Szoboszlai a folytatásban remekül mozgatta a Liverpoolt, kulcsszerepet játszott csapata második góljában is, Kerkez Milos pedig rendkívül magabiztos volt a védelem bal oldalán.
Lenyűgöző estét produkált Szoboszlai, aki a szezonban eddig Liverpool legjobb játékosa volt, de Kerkez Milos is kitűnt. Lassan illeszkedett be, de az év eleje óta igazán kezdi megtalálni a ritmusát. Meg kell jegyezni, hogy Cody Gakpo cserepadra kerülésével Kerkez előtt több hely nyílt, hogy előretörjön. A magyar balhátvéd kényelmesebben érezte magát ebben a szerepkörben, miközben Florian Wirtz és Hugo Ekitike a középső területeket foglalták el. Ő volt az egyik legjobb játékos a pályán, 7.7-es SofaScore-értékeléssel, ami a legmagasabb a Liverpool védői közül. Hat védekező akcióval, egy kulcspasszal és egy pontos beadással igazán kitűnt a pálya mindkét oldalán. Összességében Kerkez remek estét produkált, akárcsak a csapata”
– olvasható a GiveMeSport hasábjain.
A szurkolók is el voltak ájulva a magyar balhátvéd játékától a Galatasaray elleni mérkőzésen.
- „Kerkez elit.”
- „Kerkez csodálatosan játszik, amikor hagyják, hogy a legjobb szerepkörében szerepeljen.”
- „Kerkez ma úgy játszik, mintha ő lenne a legjobb játékosunk a pályán.
- „Kerkez jelenleg a legjobb játékosunk, csúcs kategória.
- „Érezhető, hogy Kerkez ki van biztosítva.”
A This is Anfielden azt írják, hogy könnyen elragadhatja az embert az Anfield zajos légköre, de Kerkez nagyon fegyelmezett estét produkált. Jól lépett be a szélen a játékba, a lábmunkája pedig elsőrangúnak tűnt. Ez a nyugalom azt eredményezte, hogy a Galatasaray nem nagyon próbálkozott az oldalán, és Florian Wirtz ennek köszönhetően több teret kapott a futáshoz. A magyar balhátvéd végül 8-as osztályzatot kapott a portáltól.
Szoboszlai viszont 9-est, csakúgy mint Mohamed Szalah. A magyar válogatott csapatkapitányát figyelemre méltó, páratlan jelzőkkel illetik. Hangsúlyozzák, hogy ő az idény legjobb liverpooli játékosa, aki hétről-hétre remekel, anélkül hogy a teljesítménye akár egy százalékot is csökkenne. Kiemelik, hogy Szoboszlai uralta a mérkőzés elejét, ezzel felállította a mércét a Liverpool számára, ami az Anfield közönségét és hangzavarra ösztönözte. Az értékelést azzal zárják, hogy Szoboszlainak azonnal új szerződést kell adni.
A Liverpool Echo a mérkőzés után külön cikket szentelt a magyar középpályásnak „A Liverpoolnak meg kell adnia Szoboszlai Dominiknak, ami jár neki” címmel. Hangsúlyozzák, hogy a formája alapján mindenképpen szerződést kell hosszabbítani a magyar középpályással, akinek a teljesítményét 8-asra értékelték. Kiemelik, hogy rendkívül hatékony a középpályán, mert labdákat szerez, előre juttatja azokat, mellette pedig gólokat is képes lőni. Végezetül pedig megjegyzik, hogy Szoboszlai nem jobbhátvéd.
Kerkez 9-es osztályzatot kapott a portáltól, ezzel ő lett a meccs embere. Azt írják róla, hogy már a mérkőzés elején felkorbácsolta a közönséget néhány kemény szereléssel, és a minden területen aktív és lenyűgöző játékával megadta a meccs alaphangját. Hangsúlyozzák, hogy Kerkeznek elképesztő a mentalitása, mert még az utolsó percben is sprintben közlekedett, amikor a Liverpool már eldöntötte a párharcot.
A liverpool.com portálnál Kerkez „csak” 7-es osztályzatot kapott. Azt írják, hogy a folyamatos rohamaival segített fenntartani a Liverpool támadó intenzitását a bal oldalon. Kiemelik, hogy a csapat támadójátéka sokkal jobban működött a holland Cody Gakpo nélkül, aki látványosan nem érti meg magát Kerkezzel, ellenben a helyén futballozó Florian Wirtz és a magyar bálhátvéd között remekül működik a kémia.
Szoboszlainak 8-as osztályzatot adtak. A gólja mellett megemlítik, hogy nem sokkal később egy veszélyes lövéssel próbára tette a Galatasaray kapusát, majd kiharcolt egy tizenegyest is. Kiemelik, hogy Szoboszlai a szezon legjobbja, aki ezen a meccsen folyamatosan gyorsította a Liverpool játékát.
A goal.com angol nyelvű kiadása 8-ast adott Kerkeznek, hangsúlyozva, hogy kiváló teljesítményt nyújtott, számos nagyszerű előretöréssel. Szoboszlai 9-es osztályzatot kapott, a góljai, a kiharcolt tizenegyese és a második liverpooli találatban játszott szerepe miatt briliánsnak nevezik a teljesítményét.
A Liverpool legközelebb szombat délután 13.30-kor lép pályára. A Vörösök ezúttal a Brighton vendégei lesznek a Premier League 31. fordulójában.
