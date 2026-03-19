A Liverpool az egygólos isztambuli vereséget követően 4-0-ra legyőzte az Anfielden a török Galatasaray csapatát, így bejutott a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában. A találkozót Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszott a Liverpool együttesében, utóbbi ráadásul gyönyörű góllal vette ki a részét a sikerből és az UEFA is megválasztotta a meccs emberének. De vajon hogyan vélekedtek a Liverpool együttesével foglalkozó sajtóorgánumok a magyar játékosok teljesítményéről.

A szerda esti mérkőzést Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta. A találkozón a Liverpool elképesztő dominanciát mutatott: 62%-ban birtokolta a labdát és 32-szer próbálkozott kapura lövéssel, nem csoda, hogy a találkozó végére 5.02-es xG-t hozott össze az angol csapat, amely négy találattal zárta az estét. 

Szoboszlai Dominik újabb elképesztő meccset játszott a Liverpool csapatában
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az UEFA hivatalosan Szoboszlai Dominikot választotta a mérkőzés legjobbjának, aki az első félidőben gyönyörű gólt lőtt, majd kiharcolt egy tizenegyest, amit végül Mohamed Szalah kihagyott. 

Szoboszlai az UEFA-nál, Kerkez a liverpooli portáloknál lett a meccs legjobbja

Szoboszlai a folytatásban remekül mozgatta a Liverpoolt, kulcsszerepet játszott csapata második góljában is, Kerkez Milos pedig rendkívül magabiztos volt a védelem bal oldalán. 

Lenyűgöző estét produkált Szoboszlai, aki a szezonban eddig Liverpool legjobb játékosa volt, de Kerkez Milos is kitűnt. Lassan illeszkedett be, de az év eleje óta igazán kezdi megtalálni a ritmusát. Meg kell jegyezni, hogy Cody Gakpo cserepadra kerülésével Kerkez előtt több hely nyílt, hogy előretörjön. A magyar balhátvéd kényelmesebben érezte magát ebben a szerepkörben, miközben Florian Wirtz és Hugo Ekitike a középső területeket foglalták el. Ő volt az egyik legjobb játékos a pályán, 7.7-es SofaScore-értékeléssel, ami a legmagasabb a Liverpool védői közül. Hat védekező akcióval, egy kulcspasszal és egy pontos beadással igazán kitűnt a pálya mindkét oldalán. Összességében Kerkez remek estét produkált, akárcsak a csapata” 

– olvasható a GiveMeSport hasábjain. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) fights for the ball with Galatasaray's German midfielder #10 Leroy Sane during the UEFA Champions League, round of 16 second leg football match between Liverpool and Galatasaray at Anfield in Liverpool, north-west England on March 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Kerkez Milos mellett nem lehetett elmenni a szerda esti BL-meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

A szurkolók is el voltak ájulva a magyar balhátvéd játékától a Galatasaray elleni mérkőzésen

  • „Kerkez elit.”
  • „Kerkez csodálatosan játszik, amikor hagyják, hogy a legjobb szerepkörében szerepeljen.”
  • „Kerkez ma úgy játszik, mintha ő lenne a legjobb játékosunk a pályán.
  • „Kerkez jelenleg a legjobb játékosunk, csúcs kategória.
  • „Érezhető, hogy Kerkez ki van biztosítva.”

A This is Anfielden azt írják, hogy könnyen elragadhatja az embert az Anfield zajos légköre, de Kerkez nagyon fegyelmezett estét produkált. Jól lépett be a szélen a játékba, a lábmunkája pedig elsőrangúnak tűnt. Ez a nyugalom azt eredményezte, hogy a Galatasaray nem nagyon próbálkozott az oldalán, és Florian Wirtz ennek köszönhetően több teret kapott a futáshoz. A magyar balhátvéd végül 8-as osztályzatot kapott a portáltól.

Szoboszlai viszont 9-est, csakúgy mint Mohamed Szalah. A magyar válogatott csapatkapitányát figyelemre méltó, páratlan jelzőkkel illetik. Hangsúlyozzák, hogy ő az idény legjobb liverpooli játékosa, aki hétről-hétre remekel, anélkül hogy a teljesítménye akár egy százalékot is csökkenne. Kiemelik, hogy Szoboszlai uralta a mérkőzés elejét, ezzel felállította a mércét a Liverpool számára, ami az Anfield közönségét és hangzavarra ösztönözte. Az értékelést azzal zárják, hogy Szoboszlainak azonnal új szerződést kell adni. 

Szoboszlai Dominik gyönyörű góllal vette ki a részét a sikerből
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool Echo a mérkőzés után külön cikket szentelt a magyar középpályásnak „A Liverpoolnak meg kell adnia Szoboszlai Dominiknak, ami jár neki” címmel. Hangsúlyozzák, hogy a formája alapján mindenképpen szerződést kell hosszabbítani a magyar középpályással, akinek a teljesítményét 8-asra értékelték. Kiemelik, hogy rendkívül hatékony a középpályán, mert labdákat szerez, előre juttatja azokat, mellette pedig gólokat is képes lőni. Végezetül pedig megjegyzik, hogy Szoboszlai nem jobbhátvéd.

Kerkez 9-es osztályzatot kapott a portáltól, ezzel ő lett a meccs embere. Azt írják róla, hogy már a mérkőzés elején felkorbácsolta a közönséget néhány kemény szereléssel, és a minden területen aktív és lenyűgöző játékával megadta a meccs alaphangját. Hangsúlyozzák, hogy Kerkeznek elképesztő a mentalitása, mert még az utolsó percben is sprintben közlekedett, amikor a Liverpool már eldöntötte a párharcot. 

A liverpool.com portálnál Kerkez „csak” 7-es osztályzatot kapott. Azt írják, hogy a folyamatos rohamaival segített fenntartani a Liverpool támadó intenzitását a bal oldalon. Kiemelik, hogy a csapat támadójátéka sokkal jobban működött a holland Cody Gakpo nélkül, aki látványosan nem érti meg magát Kerkezzel, ellenben a helyén futballozó Florian Wirtz és a magyar bálhátvéd között remekül működik a kémia. 

LIVERPOOL, UNITED KINGDOM - MARCH 18: Kerkez of Liverpool celebrates after the UEFA Champions League Round of 16 2nd leg match between Liverpool and Galatasaray at Anfield Stadium in Liverpool, United Kingdom, on March 18, 2026. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Kerkez Milos játékát egyre jobban kezdik elismerni Liverpoolban
Fotó:  Rasid Necati Aslim/Anadolu via AFP

Szoboszlainak 8-as osztályzatot adtak. A gólja mellett megemlítik, hogy nem sokkal később egy veszélyes lövéssel próbára tette a Galatasaray kapusát, majd kiharcolt egy tizenegyest is. Kiemelik, hogy Szoboszlai a szezon legjobbja, aki ezen a meccsen folyamatosan gyorsította a Liverpool játékát. 

A goal.com angol nyelvű kiadása 8-ast adott Kerkeznek, hangsúlyozva, hogy kiváló teljesítményt nyújtott, számos nagyszerű előretöréssel. Szoboszlai 9-es osztályzatot kapott, a góljai, a kiharcolt tizenegyese és a második liverpooli találatban játszott szerepe miatt briliánsnak nevezik a teljesítményét. 

A Liverpool legközelebb szombat délután 13.30-kor lép pályára. A Vörösök ezúttal a Brighton vendégei lesznek a Premier League 31. fordulójában. 

