Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 30. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool a Tottenham együttesét fogadja az Anfielden. A Liverpool hét közben fontos Bajnokok Ligája-meccset játszik majd, ezért volt rá némi esély, hogy Arne Slot, a csapat vezetőedzője megforgathatja együttesét, így akár Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kispadra kerülhet. Nézzük, hogy döntött a holland szakember a két magyar játékos szerepeltetéséről.

A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a hét közben 1-0-ra kikapott Isztambulban a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Victor Osimhen (45) of Galatasaray argues with Dominik Szoboszlai (8) of Liverpool during the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Bunyamin Celik / Anadolu (Photo by Bunyamin Celik / Anadolu via AFP)
Szoboszlai Dominik hét közben 90 percet játszott a Galatasaray ellen
Fotó: Bunyamin Celik/Anadolu via AFP

A visszavágót jövő szerdán rendezik Liverpoolban, előtte viszont a Premier League legrosszabb formában lévő csapata, a Tottenham Hotspur látogat az Anfieldre.

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a kispadon

A Liverpool a BL-szereplésért harcol, így hazai pályán kötelező legyőznie azt a Tottenhamet, amely tavaly karácsony óta nem nyert meccset a Premier League-ben, most pedig a tabella 16. helyéről várhatta az összecsapást. 

A találkozó előtt Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik helyet kapott a középpálya közepén, Kerkez Milos viszont kispadra került, az ő helyén Andy Robertson játszik majd. 

A Liverpool kezdője:
Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!