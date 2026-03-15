A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a hét közben 1-0-ra kikapott Isztambulban a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén.
A visszavágót jövő szerdán rendezik Liverpoolban, előtte viszont a Premier League legrosszabb formában lévő csapata, a Tottenham Hotspur látogat az Anfieldre.
Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a kispadon
A Liverpool a BL-szereplésért harcol, így hazai pályán kötelező legyőznie azt a Tottenhamet, amely tavaly karácsony óta nem nyert meccset a Premier League-ben, most pedig a tabella 16. helyéről várhatta az összecsapást.
A találkozó előtt Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik helyet kapott a középpálya közepén, Kerkez Milos viszont kispadra került, az ő helyén Andy Robertson játszik majd.
A Liverpool kezdője:
Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.
