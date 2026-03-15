A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a hét közben 1-0-ra kikapott Isztambulban a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő első mérkőzésén.

Szoboszlai Dominik hét közben 90 percet játszott a Galatasaray ellen

Fotó: Bunyamin Celik/Anadolu via AFP

A visszavágót jövő szerdán rendezik Liverpoolban, előtte viszont a Premier League legrosszabb formában lévő csapata, a Tottenham Hotspur látogat az Anfieldre.

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a kispadon

A Liverpool a BL-szereplésért harcol, így hazai pályán kötelező legyőznie azt a Tottenhamet, amely tavaly karácsony óta nem nyert meccset a Premier League-ben, most pedig a tabella 16. helyéről várhatta az összecsapást.

A találkozó előtt Arne Slot, a Liverpool edzője kihirdette kezdőcsapatát, amelyben Szoboszlai Dominik helyet kapott a középpálya közepén, Kerkez Milos viszont kispadra került, az ő helyén Andy Robertson játszik majd.

A Liverpool kezdője:

Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.