Hol a határ az értékes sokoldalúság és az önsorsrontó kompromisszum között? Elpazaroljuk a zsenit, ha Arne Slot után Marco Rossi is „ipari munkára” fogja Szoboszlait? A korábban három és fél éven át a magyar válogatott edzőjeként dolgozó Csábi József szerint a válasz nem fekete vagy fehér. A modern futballban az alkalmazkodás alapelvárás – de nem mindegy, kinél és meddig.

Szoboszlai és Kerkez többet támadhat a válogatottban, mint a Liverpoolban, de ez egyáltalán nem rossz hír a számukra

Csábi szerint a modern futballban a „hol szeretsz játszani?” kérdés ideje lejárt.

„Én mindig azt tartom fontosnak, hogy egy játékosnak meg kell találnunk azt a posztját, ami a csapat érdekében a legtöbbet tud tenni, nem azt, ahol leginkább szeret lenni. Meg is szoktam kérdezni a játékosokat, hogy szerinted te hol vagy a leghasznosabb a csapatnak? Nem azt a posztot kérdezem, ahol a legjobban szeretsz játszani, hanem ahol a legtöbbet tudod önmagadból kihozni”

– nyilatkozta az Origo Sportnak Csábi József, aki elmondhatja magáról, amit kevesen a világon: százszázalékos a mérlege szövetségi kapitányként. 2013-ban, egyetlen beugró meccsén magabiztosan verte Andorrát, így pontosan tudja, mekkora súlya van egy-egy döntésnek a kispadon.

Szoboszlaiék mentalitása: amit itthon is tanítani kellene

Szoboszlai Dominik liverpooli szerepei sokakat megleptek. Nem azért, mert ne tudná megoldani őket, hanem mert első ránézésre távol állnak attól a szerepkörtől, amit a válogatottban megszoktunk tőle. Hogy a magyar válogatott csapatkapitánya olykor egészen szokatlan, mélyebb szerepkörben is helytáll? Csábi József szerint ebben nem a taktika az érdekes, hanem az az alázat, amivel Szoboszlai ebbe beleáll.

Természetesen nem az álmai posztja a jobbhátvéd, de hatalmas alázattal megoldotta, amikor ott kellett Liveproolban bizonyítania. Azt mondta: a Liverpoolban bármit játszani dicsőség. Ezzel teljesen egyetértek. Ez egy nagyon-nagyon jó mentalitás, és ezt nagyon sokaknak a különböző lépcsőfokokon meg kellene tanulniuk, akár a magyar másodosztályban, akár az NB I-ben. Ez bizonyítja, miért nőtte ki magát Szobó ennyire

– fogalmazott a szakember.