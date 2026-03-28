Hol a határ az értékes sokoldalúság és az önsorsrontó kompromisszum között? Elpazaroljuk a zsenit, ha Arne Slot után Marco Rossi is „ipari munkára” fogja Szoboszlait? A korábban három és fél éven át a magyar válogatott edzőjeként dolgozó Csábi József szerint a válasz nem fekete vagy fehér. A modern futballban az alkalmazkodás alapelvárás – de nem mindegy, kinél és meddig.
Csábi szerint a modern futballban a „hol szeretsz játszani?” kérdés ideje lejárt.
„Én mindig azt tartom fontosnak, hogy egy játékosnak meg kell találnunk azt a posztját, ami a csapat érdekében a legtöbbet tud tenni, nem azt, ahol leginkább szeret lenni. Meg is szoktam kérdezni a játékosokat, hogy szerinted te hol vagy a leghasznosabb a csapatnak? Nem azt a posztot kérdezem, ahol a legjobban szeretsz játszani, hanem ahol a legtöbbet tudod önmagadból kihozni”
– nyilatkozta az Origo Sportnak Csábi József, aki elmondhatja magáról, amit kevesen a világon: százszázalékos a mérlege szövetségi kapitányként. 2013-ban, egyetlen beugró meccsén magabiztosan verte Andorrát, így pontosan tudja, mekkora súlya van egy-egy döntésnek a kispadon.
Szoboszlaiék mentalitása: amit itthon is tanítani kellene
Szoboszlai Dominik liverpooli szerepei sokakat megleptek. Nem azért, mert ne tudná megoldani őket, hanem mert első ránézésre távol állnak attól a szerepkörtől, amit a válogatottban megszoktunk tőle. Hogy a magyar válogatott csapatkapitánya olykor egészen szokatlan, mélyebb szerepkörben is helytáll? Csábi József szerint ebben nem a taktika az érdekes, hanem az az alázat, amivel Szoboszlai ebbe beleáll.
Természetesen nem az álmai posztja a jobbhátvéd, de hatalmas alázattal megoldotta, amikor ott kellett Liveproolban bizonyítania. Azt mondta: a Liverpoolban bármit játszani dicsőség. Ezzel teljesen egyetértek. Ez egy nagyon-nagyon jó mentalitás, és ezt nagyon sokaknak a különböző lépcsőfokokon meg kellene tanulniuk, akár a magyar másodosztályban, akár az NB I-ben. Ez bizonyítja, miért nőtte ki magát Szobó ennyire
– fogalmazott a szakember.
Rossi is odaszúrt: „Szoboszlai nem jobbhátvéd”
A kérdés a szövetségi kapitányt is elérte. Marco Rossi a márciusi kerethirdetésnél egy félmondattal lényegében kijelölte a határt. „Lehet, hogy azért, mert nem értek a futballhoz, de szerintem Szoboszlai nem jobbhátvéd.”
A mondat egyszerre ironikus és egyértelmű. A klubfutballban előfordulhat, hogy egy játékos más szerepkört is ellát, ha a helyzet úgy kívánja. A válogatottban viszont már nem ez a fő szempont, hanem az, hogy hol tudja a legtöbbet adni.
Csábi József szerint itt jön a lényeg.
Ami egy topklubban működhet kényszerből vagy taktikai okokból, az a válogatottban már könnyen visszaüthet. A válogatottnál ez teljesen más. Itt luxus lenne az ő klasszisát eltávolítani onnan, ahol a legtöbbet tudja adni. Őt kint tartani a szélén, és hagyni, hogy csak kétpercenként érjen labdába, ugyanolyan negatív luxus, mint jobbhátvédet játszatni vele.
„Minél többet kell játékban lennie, mert ő olyat tud, amit más nem.”
A kérdés tehát nem az, hogy Szoboszlai képes-e más szerepkörben játszani. Képes. A kérdés az, hogy a válogatott megengedheti-e magának, hogy ne ott használja, ahol a legnagyobb különbséget jelenti.
Kerkez: a motor, aki elképesztő utat tett meg
Kerkez Milos fejlődési íve Csábit is meglepte. Nem a tehetsége – az eddig is nyilvánvaló volt –, hanem az a tempó, amivel alkalmazkodott az abszolút világelithez. Az útja pedig tankönyvi: az Alkmaarban még egy féktelen, sokszor a vonal mellett felejtkező „rakéta” volt, majd a Bournemouth-nál töltött időszak alatt tanulta meg, mit jelent a Premier League kőkemény darálója. Ott vált belőle igazi alapember, akinek a sebességétől féltek a szélsők.
Azonban a Liverpoolba érve, Arne Slot alatt Kerkeznek meg kellett tanulnia a legnehezebbet: a türelmet és a pozíciós fegyelmet. Angliában a Vörösöknél már nemcsak az a feladata, hogy átrobogjon a pályán, hanem egy fegyelmezett négyvédős lánc bal oldali pilléreként kell hiba nélkül zárnia, sokszor lemondva a látványos megindulásokról a biztonság javára. Ez a liverpooli „inasidő” tette őt taktikailag éretté.
Számomra ő még nagyobb meglepetés, hogy ennyire beleedződött a Liverpoolba. A védekezésben kellett sokat fejlődnie, és a fejjátékban is látok nála nagyon komoly előrelépést. A válogatottban viszont nála is más a képlet: míg a Liverpool egy más rendszer, a mi háromvédős felállásunkban, a szélső ötösben több támadó feladatot tud kapni. Ott jobban ki lehet használni az erősségeit, mint egy statikusabb négyvédős falban.
A válogatottban Marco Rossi gyakorlatilag visszaadja neki a szabadságát. A nemzeti csapat leggyakrabban bevetett 3-4-2-1-es rendszerében Kerkez nem klasszikus balhátvéd, hanem szárnyvédő. Itt a három belső védő biztosítása mellett a teljes bal oldali sáv az övé: ő felel a rombolásért, de ő az is, aki az alapvonalig felfutva beadásokkal tömi a támadókat. Ez a hibrid szerepkör az, ahol Kerkez Milos motorja igazán pörög, hiszen itt nemcsak kiegészítő ember, hanem a támadójáték egyik legfontosabb láncszeme is.
Sallai: A „kapu-kapu-kapu” ösztön nem kopik ki a Galatánál sem
Sallai Roland esete talán a legkülönösebb a három sztár közül. Míg korábban a Freiburgban egyértelműen a támadóharmadban várták tőle a váratlan megoldásokat, a Galatasaraynál olykor egészen szokatlan szerepkörben találja magát. Isztambulban a sztárokkal telezsúfolt támadósor mögött sokszor kőkemény mezőnymunkát, sőt, nem egyszer jobbhátvéd pozíciót kap a bajnoki meccseken. Az idei szezonban elért egyetlen bajnoki gólja látszólag aggasztó statisztika, és sokan attól tartanak: a törökországi robotolás és a rengeteg védekező feladat végleg kiöli belőle a gólérzékenységet.
Csábi József szerint azonban ettől nem kell félni, mert Sallai Roland DNS-ébe bele van kódolva a befejezés, talán az édesapja, talán a nagybátyja révén.
„Én őt olyan futballistának tartom, akiből ez a kapu előtti rész megmarad. Megmondom, miért: mert sokszor olyan helyzetekben is a kaput nézi, amikor lehetne passzolni. Benne van ez az ösztön: kapu, kapu, kapu. Ez nem megy ki belőle egyik napról a másikra. Ő csatár marad fejben akkor is, ha épp rengeteget kell dolgoznia hátul a Galatánál.”
A válogatottban Sallai szerepköre továbbra is a kreativitásról szól. Marco Rossi rendszerében ő az egyik árnyékék, aki a középcsatár mögül, a félterületekből indulva bontja meg az ellenfél védelmét. Míg a klubjában a stabilitásért felel, a nemzeti csapatban ő az, akinek szabad kockáztatnia, aki ráhúzhatja a tizenhatos sarkáról, vagy bemozoghat az üres területekre. Csábi úgy látja, a törökországi „robotolás” valójában még profitálhat is a válogatottnak: Sallai fizikálisan erősebb és fegyelmezettebb lett, de a „gyilkos ösztön” ott maradt a lábában – és ez a legfontosabb pillanatokban úgyis elő fog jönni.
Szüksége is lesz a válogatottnak egy támadó felfogású Szoboszlaira, Kerkezre és Sallaira, elöl ugyanis Varga Barnabás nem bevethető (a helyettesítéséről így beszélt Marco Rossi), így meglehet, a három magyar sztár egyikének kell majd megtalálnia a góllövő cipőjét.