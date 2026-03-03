A Liverpool ugyan ingadozó formában teljesít az idei szezonban, az eredmények nem mindig tükrözik a csapatban rejlő minőséget, azonban a játékosok közötti összetartásra nem lehet panasz. A csapategységet erősítendő céllal nemrég Mohamed Szalah szervezett összejövetelt, otthonában több klubtársát, köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is vendégül látta.
Szoboszlai és Kerkez Szalah otthonában lazított
A PoolBarátok szurkolói oldala szúrta ki, hogy a Liverpool egyiptomi sztárja az Instagramon osztott meg egy történetet, amely tanúsága szerint áthívta a házába néhány csapattársát.
Köztük volt Szoboszlai és Kerkez, mindketten fehér pólóban és baseballsapkában ücsörögtek a kanapén Ibrahima Konaté társaságában
– rajtuk kívül még Jeremie Frimpong is tiszteletét tette a klublegenda Szalah otthonában.
A Liverpoolra fontos meccsek várnak, Arne Slot csapata előbb a bajnokságban, majd az FA-kupában látogat a Wolverhamptonhoz, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével csap össze.
