A Liverpool ugyan ingadozó formában teljesít az idei szezonban, az eredmények nem mindig tükrözik a csapatban rejlő minőséget, azonban a játékosok közötti összetartásra nem lehet panasz. A csapategységet erősítendő céllal nemrég Mohamed Szalah szervezett összejövetelt, otthonában több klubtársát, köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is vendégül látta.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Mohamed Szalah vendégei voltak

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és Kerkez Szalah otthonában lazított

A PoolBarátok szurkolói oldala szúrta ki, hogy a Liverpool egyiptomi sztárja az Instagramon osztott meg egy történetet, amely tanúsága szerint áthívta a házába néhány csapattársát.

Köztük volt Szoboszlai és Kerkez, mindketten fehér pólóban és baseballsapkában ücsörögtek a kanapén Ibrahima Konaté társaságában

– rajtuk kívül még Jeremie Frimpong is tiszteletét tette a klublegenda Szalah otthonában.

A Liverpoolra fontos meccsek várnak, Arne Slot csapata előbb a bajnokságban, majd az FA-kupában látogat a Wolverhamptonhoz, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével csap össze.

Kapcsolódó cikkek