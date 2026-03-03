Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szemmel láthatóan erős a csapategység a Liverpoolnál, a játékosok remek viszonyt ápolnak egymással. Nemrég Mohamed Szalah rendezett kisebb összejövetelt, amelyre Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is meghívta.

A Liverpool ugyan ingadozó formában teljesít az idei szezonban, az eredmények nem mindig tükrözik a csapatban rejlő minőséget, azonban a játékosok közötti összetartásra nem lehet panasz. A csapategységet erősítendő céllal nemrég Mohamed Szalah szervezett összejövetelt, otthonában több klubtársát, köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is vendégül látta.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) walks off with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Mohamed Szalah vendégei voltak
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai és Kerkez Szalah otthonában lazított

A PoolBarátok szurkolói oldala szúrta ki, hogy a Liverpool egyiptomi sztárja az Instagramon osztott meg egy történetet, amely tanúsága szerint áthívta a házába néhány csapattársát. 

Köztük volt Szoboszlai és Kerkez, mindketten fehér pólóban és baseballsapkában ücsörögtek a kanapén Ibrahima Konaté társaságában 

– rajtuk kívül még Jeremie Frimpong is tiszteletét tette a klublegenda Szalah otthonában.

A Liverpoolra fontos meccsek várnak, Arne Slot csapata előbb a bajnokságban, majd az FA-kupában látogat a Wolverhamptonhoz, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében pedig a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray együttesével csap össze.

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlai durva játékossá vált? A Liverpool magyar sztárjával még nem történt ilyen
A Liverpool Szoboszlainak köszönhetően egy mutatóban vezeti a Premier League-t
Itt a válasz a Szoboszlai Dominikról terjedő álhírre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!