A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool rendkívül sűrű hét napnak néz elébe. A Mersey-parti csapat ma este a Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára a Premier League 29. fordulójában.

Szoboszlai Dominik a West Ham United ellen is gólpasszt adott

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlaiék pénteken ismét visszatérnek a Molineux Stadionba, ugyanis az FA-kupa nyolcaddöntőjében szintén a Wolverhampton Wanderers lesz az ellenfelük. Ezt pedig jövő héten kedden egy Galatasaray elleni isztambuli BL-nyolcaddöntő követi majd.

Szoboszlaiék háromszor mennek idegenbe

Egy ilyen sűrű héten egészen biztosan lesz rotáció a Liverpool kezdőcsapatában, így könnyen lehet, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is pihenőt kap majd. Azonban a pihenő ideje nem ma este jött el, ahogy arra számítani lehetett.

Legutóbb mindketten 90 percet játszottak, és készen állnak a következő feladatra”

– mondta a mérkőzés előtt a magyarokról a Liverpool holland edzője, aki Kerkezt és Szoboszlait is kezdőként küldi pályára a Wolves ellen.

A Liverpool kezdője:

Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberc, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.