Kedden este a 21:15-től a bajnoki címvédő Liverpool az utolsó helyen álló Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára a Premier League 29. fordulójában. A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató csapat játékosai remek formában vannak, a legutóbbi négy meccsüket megnyerték és óriási harcban vannak a dobogóért. A Liverpool két magyarja végigjátszotta a legutóbbi bajnokit, és mivel sűrű hét elé néz a Mersey-parti csapat, kérdéses volt, hogy ezúttal is ott lesznek-e a kezdőben.

A Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool rendkívül sűrű hét napnak néz elébe. A Mersey-parti csapat ma este a Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára a Premier League 29. fordulójában. 

Szoboszlai Dominik a szezonbeli 8. gólpasszát adta
Szoboszlai Dominik a West Ham United ellen is gólpasszt adott
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlaiék pénteken ismét visszatérnek a Molineux Stadionba, ugyanis az FA-kupa nyolcaddöntőjében szintén a Wolverhampton Wanderers lesz az ellenfelük. Ezt pedig jövő héten kedden egy Galatasaray elleni isztambuli BL-nyolcaddöntő követi majd. 

Szoboszlaiék háromszor mennek idegenbe

Egy ilyen sűrű héten egészen biztosan lesz rotáció a Liverpool kezdőcsapatában, így könnyen lehet, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is pihenőt kap majd. Azonban a pihenő ideje nem ma este jött el, ahogy arra számítani lehetett. 

Legutóbb mindketten 90 percet játszottak, és készen állnak a következő feladatra” 

mondta a mérkőzés előtt a magyarokról a Liverpool holland edzője, aki Kerkezt és Szoboszlait is kezdőként küldi pályára a Wolves ellen. 

A Liverpool kezdője:
Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberc, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.

