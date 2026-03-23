A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy a nemzeti csapat játékosai megérkeznek a válogatott telki edzőtáborába. A felvételeken látható, amint kisebb tömeg fogadta a Szoboszlai Dominikékat, akik lelkesen osztogatták az aláírásokat a szurkolóknak.

Schäfer András (b) és Szoboszlai Domini is már a magyar labdarúgó-válogatott edzőközpontjában készül

Szoboszlaiék már a szlovénok és a görögök ellen készülnek

A nemzeti csapat edzőtáborába ezúttal is jó hangulatban érkeztek a magyar válogatott focisták, Schäfer András még viccelődött is egyet Szoboszlai Dominik Lamborghinijével, mondván a csomagját rátámasztja a 215 milliós luxusautóra.

A játékosok aztán az autogramok kiosztása után már rögtön bele is vetették magukat a munkába, hiszen Marco Rossi együttese szombaton Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később a görög csapat ellen lép pályára.