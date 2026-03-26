A német sajtó szerint komoly fordulat jöhet a Liverpool kispadján. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató PL-címvédőnél kirúghatják Arne Slotot, és ha ez megtörténik, akkor Xabi Alonso állítólag nyitott arra, hogy átvegye az irányítást – de csak bizonyos feltételek mellett.

A BILD újságírója, Axel Hesse arról számolt be, hogy a spanyol Xabi Alonso „készen áll” csatlakozni Szoboszlai Dominiék klubjához, a Liverpoolhoz, amennyiben a klub konkrét ajánlatot tesz neki. 

Xabi Alonso lehet Szoboszlaiék edzője Liverpoolban – de van egy feltétele 
Fotó: FADEL SENNA / AFP

Új edzőt kapnak Szoboszlai Dominikék?

Ugyanakkor Xabi Alonso 

ragaszkodik ahhoz, hogy komoly beleszólása legyen a keret kialakításába és az átigazolási döntésekbe.

Ez a feltétel nem véletlen: a beszámoló szerint korábbi tapasztalatai – különösen a Real Madrid kapcsán – arra késztetik, hogy ezúttal ne mondjon le a szakmai kontrollról. Emellett azt sem vállalná, hogy egy idény közben, ideiglenes megoldásként vegye át a csapatot.

A jelenlegi vezetőedző, Arne Slot helyzete egyre inkább kérdésessé válik, különösen Mohamed Szalah távozásának hírével összefüggésben. 

Bár Slot együtt dolgozik a sportigazgatóval, Richard Hughes-szal, hivatalosan nem ő irányítja az átigazolásokat – ez pedig éppen az a terület, ahol Alonso nagyobb hatáskört szeretne.

A klubvezetésen belül is lehetnek változások. Kérdésessé vált Michael Edwards jövője is, különösen azután, hogy a tulajdonos Fenway Sports Group (FSG) egyelőre jegelte a többklubos modell bővítését. Mindez egy újabb átalakulást vetíthet előre az Anfielden, ami Alonso számára is kulcskérdés lehet.

Hesse szerint a Liverpool már „intenzíven dolgozik” Alonso megszerzésén, akit a legjobb jelöltnek tartanak arra, hogy a jelenlegi, egyébként erős játékoskeretből kihozza a maximumot.

Ezzel szemben The Independent újságírója, 

Miguel Delaney úgy tudja, egyelőre nincs napirenden Slot menesztése. A klubvezetés szerint több „enyhítő körülmény" is közrejátszott a gyengébb szezonban. Ugyanakkor más források szerint a változások elkerülhetetlenek lehetnek – függetlenül az idény végkimenetelétől.

A jelenlegi vezetők – Slot, Hughes és Edwards – szerződése 2027-ig szól, de egyelőre nincs jele hosszabbításnak, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Minden jel arra utal, hogy a nyár kulcsfontosságú lesz a klub jövője szempontjából.

A Liverpool tehát sorsdöntő időszak elé néz: új vezetőedző érkezhet, a klubhierarchia átalakulhat, kulcsjátékosok távozhatnak, miközben az átigazolási stratégia is új irányt vehet. Mindezt ráadásul egy világbajnoki nyár árnyékában, ami a keret felkészülését is megnehezítheti. Egy biztos: az előttünk álló hónapok hosszú távon meghatározhatják a Liverpool jövőjét.

