A BILD újságírója, Axel Hesse arról számolt be, hogy a spanyol Xabi Alonso „készen áll” csatlakozni Szoboszlai Dominiék klubjához, a Liverpoolhoz, amennyiben a klub konkrét ajánlatot tesz neki.

Xabi Alonso lehet Szoboszlaiék edzője Liverpoolban – de van egy feltétele

Új edzőt kapnak Szoboszlai Dominikék?

Ugyanakkor Xabi Alonso

ragaszkodik ahhoz, hogy komoly beleszólása legyen a keret kialakításába és az átigazolási döntésekbe.

Ez a feltétel nem véletlen: a beszámoló szerint korábbi tapasztalatai – különösen a Real Madrid kapcsán – arra késztetik, hogy ezúttal ne mondjon le a szakmai kontrollról. Emellett azt sem vállalná, hogy egy idény közben, ideiglenes megoldásként vegye át a csapatot.

A jelenlegi vezetőedző, Arne Slot helyzete egyre inkább kérdésessé válik, különösen Mohamed Szalah távozásának hírével összefüggésben.

Bár Slot együtt dolgozik a sportigazgatóval, Richard Hughes-szal, hivatalosan nem ő irányítja az átigazolásokat – ez pedig éppen az a terület, ahol Alonso nagyobb hatáskört szeretne.

A klubvezetésen belül is lehetnek változások. Kérdésessé vált Michael Edwards jövője is, különösen azután, hogy a tulajdonos Fenway Sports Group (FSG) egyelőre jegelte a többklubos modell bővítését. Mindez egy újabb átalakulást vetíthet előre az Anfielden, ami Alonso számára is kulcskérdés lehet.

Hesse szerint a Liverpool már „intenzíven dolgozik” Alonso megszerzésén, akit a legjobb jelöltnek tartanak arra, hogy a jelenlegi, egyébként erős játékoskeretből kihozza a maximumot.

[🟢] BREAKING: Arne Slot stands on the verge of the sack at Liverpool, with Xabi Alonso waiting in the wings to replace him.



Liverpool’s 10th league defeat of the season, a loss to Brighton at the weekend, has sealed Slot’s fate at Anfield.



He will leave in the summer, and… pic.twitter.com/MJoCqo0gPK — Anfield Sector (@AnfieldSector) March 25, 2026

Ezzel szemben The Independent újságírója,

Miguel Delaney úgy tudja, egyelőre nincs napirenden Slot menesztése. A klubvezetés szerint több „enyhítő körülmény" is közrejátszott a gyengébb szezonban. Ugyanakkor más források szerint a változások elkerülhetetlenek lehetnek – függetlenül az idény végkimenetelétől.

A jelenlegi vezetők – Slot, Hughes és Edwards – szerződése 2027-ig szól, de egyelőre nincs jele hosszabbításnak, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Minden jel arra utal, hogy a nyár kulcsfontosságú lesz a klub jövője szempontjából.

A Liverpool tehát sorsdöntő időszak elé néz: új vezetőedző érkezhet, a klubhierarchia átalakulhat, kulcsjátékosok távozhatnak, miközben az átigazolási stratégia is új irányt vehet. Mindezt ráadásul egy világbajnoki nyár árnyékában, ami a keret felkészülését is megnehezítheti. Egy biztos: az előttünk álló hónapok hosszú távon meghatározhatják a Liverpool jövőjét.