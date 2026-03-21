Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
A Chelsea 3-0-ra kikapott az Everton vendégeként szombat este az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában. A londoni együttes így maradt a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool mögött a tabellán.

Mivel szombat délután a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2-1-re kikapott a Brighton otthonban, a klubvilágbajnok Chelsea-nek már egy döntetlen is elég lett volna, hogy fellépjen a tabella ötödik helyére.

A londoniak nem tudtak Szoboszlaiék elé kerülni
A londoniak nem tudtak Szoboszlaiék elé kerülni
Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlaiék elbuktak, mégis remek hírt kaptak

A Chelsea azonban meglepően sima, 3-0-s vereséget szenvedett az Everton otthonában. A Liverpool így maradt az ötödik helyen, az Everton pedig két pontra felzárkózott a hatodik Chelsea mögé.

Az Evertonnak ez volt az eddigi legnagyobb arányú Chelsea elleni győzelme a Premier League-ben. A liverpooli együttes nem mellesleg a legutóbbi nyolc hazai meccséből hatait megnyert a Chelsea ellen. Egyetlen másik csapat ellen sem nyertek több hazai bajnoki mérkőzést a 2018/19-es szezon óta.

Nem gondolom, hogy hős lennék, de úgy érzem, itthon vagyok. Hihetetlen érzés az Evertonban játszani, ezért mindent beleadok és megteszek mindent, hogy gólokkal, gólpasszokkal segítsem a csapatot. Ma kötelező volt a győzelem. Amióta kijöttünk a szállodából, a szurkolók kint kiabáltak. Tudták, hogy nyernünk kell” 

– mondta a mérkőzés után Beto, aki két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből. 

A bissau-guineai támadó volt az Everton hőse
Fotó: Darren Staples/AFP

Premier League, 31. forduló:
Everton-Chelsea 3-0 (1-0)
Fulham-Burnley 3-1 (0-0)
korábban:
Brighton-Liverpool 2-1 (1-1)

