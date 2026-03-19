Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligájának szerdai játéknapján a Liverpool egyik legjobbja volt a magyar válogatott középpályás a Galatasaray elleni továbbjutás során. Szoboszlai Dominik lőtte csapata első gólját, a mérkőzés legjobbja lett, ráadásul most még a kedvenc zenekara is bejelentkezett nála.

Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy a Red Bull egy érdekes interjút hozott tető alá, amelyben Musimbe Dennis humorista elvitte Szoboszlai Dominiket egy jó hosszú körre Budapest utcáin kocsival, és mindeközben forgott a kamera. A hosszúra sikerült beszélgetés során olyan témákat is érintettek a felek, mint az apaság, a házas élet, Szoboszlai kedvenc filmjei és zenéi, utóbbival kapcsolatban a Liverpool középpályása megjegyezte, hogy a kedvenc magyar együttese a Döndi Duó & Roli.

Szoboszlai Dominik szárnyal a Bajnokok Ligájában
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Szoboszlai Dominik kedvenc zenekara szívesen adna privát koncertet

Az Index szúrta ki, hogy a Story ennek kapcsán megkereste a zenekart, akik őszinte örömmel fogadták a hírt, egészen pontosan azt mondták: „Meghökkentő volt, amikor megtudtuk, hogy Szoboszlai Dominik hallgat minket, mi több, a kedvencei között vagyunk. Nagyon örülünk, és büszkék vagyunk erre!” Azt is hozzátették, régóta követik Szoboszlai pályafutását, nagy szurkolói és személyesen még nem találkoztak a sportolóval, de szívesen összefutnának vele, sőt akár egy privát koncertet is örömmel adnának neki, ha erre lehetőség nyílna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!