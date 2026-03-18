Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán este kilenctől a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool Sallai Roland csapatát, a török Galatasarayt fogadja az Anfielden. Múlt héten a magyarok nem írtak történelmet, ugyanis csak Kerkez és Szoboszlai kezdett, Sallai pedig kispados volt, így nem volt a pályán egyszerre három magyar játékos a legrangosabb európai kupasorozatban. De vajon változik-e a helyzet a szerdai meccsen?

Az egy héttel ezelőtt isztambuli első mérkőzésen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdett a Liverpoolban, a Galatasarayban Sallai Roland a 77. percben állt be, így a három magyar válogatott játékos nem volt egyszerre a pályán, pedig az történelmi jelentőségű lett volna a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlai Dominik minden sorozatot figyelembe véve már 11 gólnál jár az idei szezonban
Szoboszlai a Liverpool legutóbbi bajnokiján újabb gólt lőtt szabadrúgásból
Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai mellett Kerkez és Sallai is a kezdőben

Szeptemberben a BL-alapszakaszban Galata 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Sallai akkor az utolsó húsz percre állt be, az azóta lejátszott kilenc BL-mérkőzésen nyolcszor kezdő volt, egyedül a múlt heti isztambuli meccsen szorult ismét kispadra. 

Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen a Liverpoolban, Kerkez Milos szereplése viszont kérdéses volt. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón ugyanis Arne Slot mellett a Liverpool balhátvédje, a klublegenda Andy Robertson vett részt, ebből előzetes arra lehetett következtetni, hogy a magyar balhátvéd kispados lesz a találkozón. 

Bő egy órával a kezdőrúgás előtt aztán eldőlt, hány magyar játékos lesz a pályán. Arne Slot mindenkit átvert Robertsonnal, ugyanis Kerkez Milos lesz a Liverpool balhátvédje, mellette pedig természetesen Szoboszlai Dominik is ott van a kezdőben. A Galatasaray együttesébe ezúttal Sallai Roland is bekerült, így egyszerre három magyar játékos lesz a pályán a kezdő sípszótól kezdve, tehát magyar szempontból történelmi BL-meccset rendeznek az Anfielden. 

A kezdőcsapatok:
Liverpool: Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké.
Galatasaray: Cakir – Singo, Boey, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – B. A. Yilmaz, Sara, Sallai – Osimhen.
 

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!