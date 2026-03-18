Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a török Galatasarayt fogadta, amelynek a kezdőjében helyett kapott a vendégeknél Sallai Roland is. A Bajnokok Ligája történetében először fordul elő, hogy három magyar játékos egyszerre volt a pályán. Az első gólt a meccsen a hazaiak szerezték, ráadásul nem is akárhogy. A 25. percben a Liverpool végezhetett el egy szögletet, és ezúttal nem Szoboszlai állt a labda mögé.

Szoboszlai Dominik elképesztő formában játszik a BL-ben

Fotó: Darren Staples/AFP

Szoboszlai rendkívül okos gólt lőtt

Jól látható, hogy egy begyakorolt figuráról van szó, Mac Allister szögletére Szoboszlai jó 20 méterről érkezett a kapuval szembe és nagyjából 14-15 méterről lőtt okosan a hálóba, megszerezve a vezetést a Liverpoolnak (az első meccs eredménye 1-0 lett a törököknek, így ezzel a találattal a magyar válogatott csapatkapitánya egalizálta a párharc állását).

