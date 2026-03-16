A szezon egyik legfontosabb mérkőzése előtt áll a Liverpool, amely egygólos hátrányból várja a szerdai Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágót a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray ellen. A regnáló angol bajnok a törökök elleni meccset Szoboszlai Dominikkal hirdeti.

Szoboszlai Domink és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szerdán a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt fogadja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. A Vörösök számára a szezon egyik legfontosabb mérkőzése lesz, ugyanis már csak a BL-ben és az FA-kupában van esélyük trófeát nyerni, ám egyikben sincsenek könnyű helyzetben. 

Szoboszlai Dominik pályafutása során először zárhat trófea nélkül egy futballszezont
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlaival hirdeti a Liverpool sorsdöntő BL-meccset

Az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City lesz a Liverpool ellenfele, a Bajnokok Ligájában pedig egygólos hátrányból várják a Galatasaray elleni hazai visszavágót. Amennyiben egyik kupasorozatban sem sikerülne a végső győzelem, úgy a 2020/21-es idény óta először fordulna elő, hogy a Liverpool trófea nélkül zár egy adott szezont. Mindez nem csak a klub, de a csapatot hosszú hónapok óta a hátán cipelő Szoboszlai Dominik számára is hatalmas kudarc lenne, különösen, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a 2017 óta íródó profi pályafutása során minden szezonban nyert legalább egy trófeát.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a hétvégi Tottenham elleni döntetlen után elmondta, hogy megérti azokat a szurkolókat, akik kifütyülték a csapatát, mivel a parádés szabadrúgásgólt szerző Szoboszlain kívül senki sem nyújtott jó teljesítményt. 

A Liverpool illetékesei talán pont ezért is ismét Szoboszlai Dominikot vették elő a közösségi médiás felületeiken. A szerdai Galatasaray elleni BL-meccset ugyanis a 25 éves magyar középpályással népszerűsítették.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe tizenkét év után először bejutó török bajnok Galatasaray múlt héten az 1-0-s sikerrel megőrizte hazai veretlenségét a Liverpool ellen, ám az Anfielden legutóbb 3-2-re kikapott – igaz, az már 20 éve volt.

