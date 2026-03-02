Szoboszlai Dominik Manchester City ellen lőtt káprázatos szabadrúgásgólját nem lehet elégszer megnézni. A Liverpool magyar válogatott klasszisa közel 30 méterről ágyúzott Gianluigi Donnarumma kapujába, az olasz kapus mozdulni sem tudott az elemi erejű lövésre.

Szoboszlai Dominik óriási gólt lőtt a Manchester Citynek

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool a City elleni rangadót végül 2-1-re elveszítette, Szoboszlait ráadásul a meccs végén kiállították, de a gólja megkapta a méltó elismerést.

A BBC-nél is fejet hajtottak Szoboszlai előtt

A BBC Match of the Day televíziós műsorában Kevin (Fulham), Dominic Solanke (Tottenham), Chemsdine Talbi (Sunderland), Benjamin Sesko (Manchester United), Hugo Bueno (Wolverhampton), Anton Stach (Leeds), valamint Szoboszlai találata volt versenyben a „február legszebb gólja” címért. A Liverpool klasszisának szabadrúgása nagy fölénnyel nyert, a szavazatok 35 százalékát gyűjtötte be a második Stach (21%) és a harmadik Sesko (18%) előtt.

You voted Dominik Szoboszlai's stunning free kick against Man City as February's Goal of the Month 🤩 pic.twitter.com/pnpkp00XRr — Match of the Day (@BBCMOTD) March 1, 2026

Zseniális szabadrúgásgóljával Szoboszlai a szurkolókat és a szakértőket is lenyűgözte,

a remekbe szabott találat kapcsán a precízen kivitelezett technikát, a pontosságot és a hatalmas erőt emelték ki az ítészek.

A Liverpool 28 forduló elteltével az 5. helyen áll a Premier League-ben, a címvédő a következő körben a sereghajtó Wolves otthonába látogat.

