A Liverpool többek között Szoboszlai Dominik góljának köszönhetően 4-0-ra győzött és 4-1-es összesítéssel ment tovább a Bajnokok Ligájában. A Bayern München a vártnál is nagyobb, 10-2-es összesítéssel búcsúztatta az Atalantát. A Tottenham Hotspur 3-2-re nyert az Atlético Madrid ellen, de búcsúzott.

Szoboszlaiékra nagyon nehéz feladat vár: a címvédő PSG testén vezet az út a négy közé a BL-ben

A címvédő vár Szoboszlaiékra: milyen csaták jönnek a nyolc között a BL-ben?

Korábban a Barcelona 7-2-re győzte le a Newcastle Unitedet és 8-3-as összesítéssel ment tovább. Kedden pedig Chelsea-t kiütő címvédő Paris Saint-Germain mellett a nyolc közé jutott a Real Madrid, az Arsenal és a háromgólos hátrányból felálló Sporting is.

Ezzel kialakult a negyeddöntő párosítsa, amely igazi csemegéket tartogat. Rögtön kezdjünk Szoboszlai Dominikékkal: a Liverpoolra hihetetlenül nehéz feladat vár, a Chelsea-t összesítésben 8-2-vel kiütő, címvédő PSG.

Talán mégsem ez lesz a négy közé jutásért rendezett párharcok slágercsatája, hanem a Real Madrid és a Bayern München találkozása. A másik ágon is lesznek érdekes párharcok: az FC Barcelona spanyol riválissal, az Atlético Madriddal találkozik, míg papíron a Premier League éllovasára, az Arsenalra vár a legkönnyebb feladat a portugál Sporting ellen.

A negyeddöntő párosítása:

Paris Saint-Germain - Liverpool FC

Real Madrid-Bayern München

FC Barcelona-Atlético Madrid

Sporting CP-Arsenal

Az első mérkőzéseket április 7-én és 8-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik.