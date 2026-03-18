Az egy héttel ezelőtti isztambuli Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzést a gaboni Mario Lemina hetedik percben szerzett fejesgólja döntötte el a Galatasaray javára. A találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdő volt a Liverpoolban, utóbbit a 60. percben lecserélték, míg a Galatasaraynál Sallai Roland a 77. percben állt be, így a három magyar válogatott játékos nem volt egyszerre a pályán.
Szoboszlai és a magyarok történelmet írtak az Anfielden
A Liverpool a legutóbbi 16 párharcából 11-ben alulmaradt, miután elvesztette az idegenbeli első meccset, viszont amikor 1-0-ra kapott ki vendégként - 13-szor -, akkor kilencszer továbbjutott.
Nem mellesleg a Pool a legutóbbi 19 Anfielden lejátszott nemzetközi kupameccse közül 15-öt megnyert, így Arne Slot együttesének jó esélyei voltak a visszavágóra.
A Liverpool hatszor fogadott török ellenfelet, egy döntetlen mellett ötször győzött úgy, hogy ötször nem is kapott gólt. A Galatasaray angol csapatok ellen nem túl eredményes idegenben, a 12 szigetországi mérkőzése közül mindössze egyet tudott megnyerni, a 2023/24-es szezonban a Manchester United elleni csoportmeccset 3-2-re.
Ezzel együtt az európai porondon 17-szer várhatta előnnyel az idegenbeli visszavágót és 14-szer továbbjutásra váltotta kedvező helyzetét, igaz, a legutóbbi három alkalomból, amikor egygólos előnnyel utazott a második mérkőzésre, kétszer elvesztette a párharcot. Érdekesség, hogy a Galata az utóbbi 33 európai kupamérkőzésén mindössze háromszor nem kapott gólt, de kétszer éppen a Liverpool ellen működött tökéletesen a védelme.
A Liverpool együttesében Szoboszlai Dominik mellett ott volt Kerkez Milos, míg a Galatasaray csapatában Sallai Roland is bekerült kezdőbe, így egyszerre három magyar játékos volt a pályán a kezdő sípszótól kezdve, tehát magyar szempontból történelmi BL-meccset rendeztek az Anfielden.
A Liverpool az Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összeállításban kezdte a mérkőzést, a Galatasaray pedig a Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – B. A. Yilmaz, Sara, Sallai – Osimhen összetételű kezdővel futott ki az Anfield gyepszőnyegére.
A találkozót a Liverpool kezdte aktívabban, a harmadik percben Kerkez lekészítése után Hugo Ekitikének volt egy lövése a tizenhatos előteréből, de a francia támadó lövése nem talált kaput. A folytatásban is a Liverpool birtokolta többet a labdát, bár az angol csapat lendületét Victor Osimhen próbálta megakasztani. A nigériai támadó egy belépőt követően hosszú időre lent maradt a földön, hogy ezzel is próbálja pörgetni az órát, Szoboszlai szóvá is tette neki, hogy abbahagyhatná a színészkedést, ez után a két sztárjátékos heves szóváltásba került, de két perccel később már kedélyesen lepacsiztak.
A Galatasaray védekezésre rendezkedett be, a török csapat először a 14. percben jött át a Liverpool térfelére. Akkor a végre támadóként futballozó Sallai próbált befele törni, de nem járt sikerrel, mert Kerkez egy remek szerelést bemutatva elválasztotta a labdától.
A 18. percben komoly helyzet adódott a Liverpool előtt. Egy Szoboszlaitól indult akció végén Florian Wirtz tört be a tizenhatoson belülre, az alapvonalról középre nyeste a labdát, amit Ekitiké próbált hét méterről kapura fejelni, de a francia támadó nem tudta kapu felé irányítani a labdát.
A Liverpool óriási fölényben futballozott, a 25. percben pedig Szoboszlai gyönyörű góljával megszerezte a vezetést.
Az argentin világbajnok Alexis Mac Allister jobb oldali szögleténél mindenki beadást várt, helyette azonban visszakészítette a labdát a mélységből érkező magyar középpályásnak, aki 14 méterről a jobb alsó sarokba belsőzött (1-0).
A gól után a Liverpool támadásban maradt, és a 28. percben majdnem meg is fordította a párharcot. Egy ajándéklabda után Mohamed Szalah került ziccerbe, de az egyiptomi támadó közeli próbálkozását Uğurcan Çakır bravúrral védeni tudta.
Ezt követően a Liverpoolnak több nagy helyzete volt. Először a német válogatott Florian Wirtz durrantott nyolc méterről fölé, majd a 33. percben Szoboszlai 19 méteres bombáját szedte ki Çakır a bal felsőből. A félidő hajrájában a Liverpool teljesen beszorította a Galatát, a török csapat minden mezőnyjátékosa a saját térfelén védekezett, az angol gárda meg egészen a félpályáig feltolta a védelmi vonalát. A 45. percben Szoboszlai próbálkozott egy 16 méteres kapáslövéssel, de az elefántcsontparti Wilfried Singo blokkolni tudta.
A hosszabbítás második percében ismét Szoboszlai volt a főszereplő.
A magyar középpályás egy remek letámadás után elpiszkálta a labdát Ismail Jakobs elől, a szenegáli védő pedig lendületből felrúgta Szoboszlait, a játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Mohamed Szalah állt oda, azonban az egyiptomi támadó flegmán ellőtt kapura nyesett labdáját Çakır lábbal ki tudta piszkálni.
A ráadás hatodik percében még volt lehetősége a Liverpoolnak. Egy szép támadás végén Szalah lőtt éles szögből, de a Galata kapusa ki tudta ütni a labdát, a kipattanóra Wirtz érkezett, aki nyolc méterről ismételt, de Çakır lábbal tisztázni tudott, így az angol csapat csak egygólos előnnyel mehetett a szünetre.
Cikkünk folyamatosan frissül!
