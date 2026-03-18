Az egy héttel ezelőtti isztambuli Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzést a gaboni Mario Lemina hetedik percben szerzett fejesgólja döntötte el a Galatasaray javára. A találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kezdő volt a Liverpoolban, utóbbit a 60. percben lecserélték, míg a Galatasaraynál Sallai Roland a 77. percben állt be, így a három magyar válogatott játékos nem volt egyszerre a pályán.

Szoboszlaiék elvesztették az isztambuli első mérkőzést

​Szoboszlai és a magyarok történelmet írtak az Anfielden

A Liverpool a legutóbbi 16 párharcából 11-ben alulmaradt, miután elvesztette az idegenbeli első meccset, viszont amikor 1-0-ra kapott ki vendégként - 13-szor -, akkor kilencszer továbbjutott.

Nem mellesleg a Pool a legutóbbi 19 Anfielden lejátszott nemzetközi kupameccse közül 15-öt megnyert, így Arne Slot együttesének jó esélyei voltak a visszavágóra.

A Liverpool hatszor fogadott török ellenfelet, egy döntetlen mellett ötször győzött úgy, hogy ötször nem is kapott gólt. A Galatasaray angol csapatok ellen nem túl eredményes idegenben, a 12 szigetországi mérkőzése közül mindössze egyet tudott megnyerni, a 2023/24-es szezonban a Manchester United elleni csoportmeccset 3-2-re.

Ezúttal Sallai Roland is ott volt a Galatasaray kezdőjében

Ezzel együtt az európai porondon 17-szer várhatta előnnyel az idegenbeli visszavágót és 14-szer továbbjutásra váltotta kedvező helyzetét, igaz, a legutóbbi három alkalomból, amikor egygólos előnnyel utazott a második mérkőzésre, kétszer elvesztette a párharcot. Érdekesség, hogy a Galata az utóbbi 33 európai kupamérkőzésén mindössze háromszor nem kapott gólt, de kétszer éppen a Liverpool ellen működött tökéletesen a védelme.

A Liverpool együttesében Szoboszlai Dominik mellett ott volt Kerkez Milos, míg a Galatasaray csapatában Sallai Roland is bekerült kezdőbe, így egyszerre három magyar játékos volt a pályán a kezdő sípszótól kezdve, tehát magyar szempontból történelmi BL-meccset rendeztek az Anfielden.

A Liverpool az Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké összeállításban kezdte a mérkőzést, a Galatasaray pedig a Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – B. A. Yilmaz, Sara, Sallai – Osimhen összetételű kezdővel futott ki az Anfield gyepszőnyegére.