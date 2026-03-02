Minden sorozatot figyelembe véve Szoboszlai Dominik már 10 gólnál és 8 gólpassznál jár az idényben, és tulajdonképpen élete formájában futballozik, de nem csak ezekben a mutatókban ért el kiemelkedő számot. A magyar válogatott csapatkapitánya már hat sárga lapot és egy pirosat is begyűjtött, ez pedig több, mint amit korábban megszokhattunk tőle.

Szoboszlai Dominik eddig már hatszor kapott sárga a szezonban

Szoboszlai Dominik durva játékos lenne?

A Bors észrevette, hogy a 25 éves középpályás már egyéni rekordot jelentő hét figyelmeztetésnél jár, és szinte az összes lapját a mérkőzések hajrájában gyűjtötte be. Az egyetlen piros lapját a Manchester City elleni rangadó végén kapta, kifejezetten balszerencsés körülmények között, hiszen utolsó emberként kellett versenyt futnia Erling Haalanddal. A korábbinál több figyelmeztetés annak is köszönhető, hogy a meccsek vége felé közeledve már kimerültebb, ezért egy-egy szerelési kísérletnél elkésik, valamint az sem elhanyagolható, hogy a mostani szezonban Arne Slot számtalan alkalommal játszatta jobb oldali védőként.

Ebben a szerepkörben lényegesen több védekező feladat hárul Szoboszlaira, akinek így többször kell megállítania az ellenfelek szélsőit,

és mivel nem ez az elsődleges posztja, érthető, ha olykor elkésik és nem a megfelelő ütemben lép oda.

Hiába a több sárga lap, Szoboszlai így is élete szezonját futja

A Premier League idei szezonjában a hét lapjával holtversenyben a 13. helyen áll Szoboszlai,

aki a Liverpool játékosai között azonban első ebben a mutatóban.

A PL-címvédő legközelebb a sereghajtó Wolverhampton otthonában lép pályára kedden, pénteken pedig az FA-kupában csap össze egymással a két együttes.

