A Liverpool magyar válogatott középpályása élete formájában futballozik, ám akad egy nem túl pozitív mutató is, amiben szintén élen jár. Szoboszlai Dominik neve mellett rengeteg gól és gólpassz áll az idei szezonban, de a játékvezetőktől kapott büntetésekből is lényegesen többet gyűjtött a megszokottnál.

Minden sorozatot figyelembe véve Szoboszlai Dominik már 10 gólnál és 8 gólpassznál jár az idényben, és tulajdonképpen élete formájában futballozik, de nem csak ezekben a mutatókban ért el kiemelkedő számot. A magyar válogatott csapatkapitánya már hat sárga lapot és egy pirosat is begyűjtött, ez pedig több, mint amit korábban megszokhattunk tőle.

Referee Stuart Attwell (R) shows a yellow card to Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Aston Villa at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik eddig már hatszor kapott sárga a szezonban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik durva játékos lenne?

A Bors észrevette, hogy a 25 éves középpályás már egyéni rekordot jelentő hét figyelmeztetésnél jár, és szinte az összes lapját a mérkőzések hajrájában gyűjtötte be. Az egyetlen piros lapját a Manchester City elleni rangadó végén kapta, kifejezetten balszerencsés körülmények között, hiszen utolsó emberként kellett versenyt futnia Erling Haalanddal. A korábbinál több figyelmeztetés annak is köszönhető, hogy a meccsek vége felé közeledve már kimerültebb, ezért egy-egy szerelési kísérletnél elkésik, valamint az sem elhanyagolható, hogy a mostani szezonban Arne Slot számtalan alkalommal játszatta jobb oldali védőként. 

Ebben a szerepkörben lényegesen több védekező feladat hárul Szoboszlaira, akinek így többször kell megállítania az ellenfelek szélsőit, 

és mivel nem ez az elsődleges posztja, érthető, ha olykor elkésik és nem a megfelelő ütemben lép oda. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool plays during the Premier League match between Nottingham Forest and Liverpool at the City Ground in Nottingham, England, on February 22, 2026. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Hiába a több sárga lap, Szoboszlai így is élete szezonját futja
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Premier League idei szezonjában a hét lapjával holtversenyben a 13. helyen áll Szoboszlai, 

aki a Liverpool játékosai között azonban első ebben a mutatóban.

A PL-címvédő legközelebb a sereghajtó Wolverhampton otthonában lép pályára kedden, pénteken pedig az FA-kupában csap össze egymással a két együttes.

