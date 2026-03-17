Szerdán este a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool az Anfielden fogadja Sallai Roland együttesét, a török Galatasarayt. Szoboszlaiék az isztambuli odavágón egygólos vereséget szenvedtek, így győzelmi kényszerben lépnek pályára az összecsapáson. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Arne Slotot, a Liverpool edzőjét arról is kérdezték, érzi-e a nyomást a sorsdöntő BL-meccs előtt.

Egy héttel ezelőtt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaraytól, amelybe Sallai Roland a második félidőben állt be. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool is seen during the Premier League match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield, Liverpool, on March 15, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai a hétvégén a szezonbeli hetedik gólját lőtte a tizenhatoson kívülről
Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

Ezt követően a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Premier League-ben a kiesés elől menekülő Tottenham ellen. A találkozón Szoboszlai Dominik megszerezte szezonbeli ötödik szabadrúgásgólját, csapata viszont ezúttal is a hajrában szórakozta el a győzelmet

Szoboszlai edzőjét kirúghatják kudarc esetén?

A Tottenham elleni pontvesztés után felerősödtek azok a hangok, hogy Arne Slot alatt inog a liverpooli kispad, egy Galatasaray elleni BL-kiesés pedig nagy valószínűséggel megpecsételné a sorsát a holland szakembernek, az aki előző szezonban bajnoki címre vezette a Mersey-parti csapatot. 

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Liverpool edzője mellett Andy Robertson, a csapat balhátvédje állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére, ebből arra lehet következtetni, hogy a szerda esti találkozón a skót klublegenda fog majd kezdeni Kerkez Milos helyett. 

A 32 éves balhátvéd szerződése a szezon végén lejár a Liverpool csapatánál, először a jövőjével kapcsolatban kapott kérdést. 

Nem hiszem, hogy ez a megfelelő idő arra, hogy erről beszéljünk, egy nappal egy sorsdöntp Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt szerintem senkinek sem szabadna a jövőjéről beszélnie. Hatalmas meccs előtt állunk, mindenki erre összpontosít” kezdte Robertson, aki elmondta, a Liverpool játékosa rendkívül frusztráltak, amiért nem tudnak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani az idei szezonban. 

Tavaly ez különböztetett meg minket a többiektől. Nehéz megmondani, mi a baj. Mindannyian dolgozunk rajta, de valamiért még nem találtuk meg a megoldás, de nem adhatjuk fel a próbálkozást. Csak így tudjuk megfordítani ezt a szezont” 

– folytatta a skót hátvéd, aki hangsúlyozta, hogy a BL-mellett a Liverpool még áll az FA-kupában is, így egy jó hajrával menthető lenne a csapat szezonja. 

Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson attends a press conference at Anfield stadium in Liverpool, north-west England on March 17, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, last 16 second leg football match against Galatasaray. (Photo by PETER POWELL / AFP)
Andy Roberston lesz a Liverpool balhátvédje szerdán este?
Fotó: Peter Powell/AFP

Roberston a szurkolókról is kérdezték, akik a Liverpool legutóbbi bajnoki mérkőzésén kifütyülték a csapatok, ráadásul sokan a már a mérkőzés lefújása előtt hazaindultak az Anfieldről. A skót játékos elmondta, kiábrándító, ha a szurkolóknak csalódottan kell hazamenniük a mérkőzésről. Hangsúlyozta, hogy a Liverpool csapatánál töltött közel kilenc éve alatt rengeteg támogatást kapott a szurkolóktól és biztos benne, hogy ez holnap este is így lesz. 

„De adnunk kell nekik valamit, amiért szurkolhatnak” – jelentette ki Robertson, aki a 66. BL-meccsére készül a Liverpool csapatában. 

Túl sokat hibázunk, így megadjuk az esélyt az ellenfeleknek, ez pedig a pályán és a lelátón is frusztrációt okozott. Holnap nem vesztegethetünk el egyetlen pillanatot sem. Meg kell próbálnunk megnyerni, és remélhetőleg úgy, hogy kilencven perc alatt eldöntsük a mérkőzést. Mindannyian jó játékosok vagyunk, okkal vagyunk a Liverpoolnál, és ezt a pályán is meg kell mutatnunk. Most a Barcelona elleni fordításból kell erőt merítenünk. Azon a meccsen senki sem adott nekünk esélyt, de most már sokkal bizakodóbbak az emberek. A korábbi tapasztalatainkra kell támaszkodni, mert ezek fognak segíteni” 

– mondta Robertson, aki hangsúlyozta, hogy ha van rá lehetőség, akkor ki kell végezni az ellenfelet, mert ez nem történt meg a hétvégi Tottenham elleni meccsen sem. 

A skót játékos végezetül elmondta, hogy tisztában vannak a Galata képességeivel, hiszen a török csapat az idei szezonban már kétszer is legyőzte a Liverpoolt. Kiemelte, hogy mindkét meccsen segítette a Galatát a hazai pálya előnye és a fanatikus szurkolók támogatása. Hangsúlyozta viszont, hogy mindenkét találkozón gyengén futballozott a Liverpool, ezért a szerdai meccsen több kell, mint az eddigi két összecsapáson.

A mérkőzés előtt kiderült, hogy Alexander Isak már elkezdte az edzéseket a Liverpool csapatával, Arne Slot azonban hangsúlyozta, hogy a svéd válogatott támadó még nem bevethető, mellette pedig Joe Gomez sem százszázalékos. 

A jó hír az, hogy most hazai pályán játszunk majd, és a szurkolóink is támogatnak majd minket. Az idei szezonban nem sok olyan meccsünk volt, ahol alulmaradtunk volna, vagy nem alakítottunk volna ki annyi helyzetet, mint az ellenfél. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolóink olyanok lesznek, mint mindig, különösen egy európai kupameccsen” 

– kezdte Arne Slot, aki elmondta, hogy a hétvégi döntetlen után nem csak a szurkolók voltak frusztráltak, hanem ő és a csapata is, mellette pedig hangsúlyozta, hogy minden egyes döntését a csapat érdekében hozza. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Liverpool head coach Arne Slot speaks during a press conference after the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Cem Tekkesinoglu / Anadolu (Photo by Cem Tekkesinoglu / Anadolu via AFP)
Arne Slot állása múlhat a Galatasaray elleni BL-párharcon
Fotó: Cem Tekkesinoglu/Anadolu via AFP

„Ha bármilyen hatása van a hazai és az idegenbeli játéknak, akkor azt holnap meg kell mutatnunk. A történelem és ez a szezon is megmutatta, hogy itthon erősebbek vagyunk. Megérdemelten jutott be a legjobb nyolcba, mert itthon legyőztük a Real Madridot és az Atlético Madridot is, idegenben meg az Intert és a Marseille-t. A Tottenham góljából kiindulva azt gondolhatjuk, hogy minden ellenünk szól, de keményen dolgozunk azon, hogy ezek a momentumok a mi javunkra váljanak” – vélekedett a holland szakember, akit arról is kérdeztek, hogy érzi-e a rá nehezedő nyomást a mérkőzés előtt.

Természetesen érzem a nyomást, mindannyian érezzük. Ebben az iparágban minden egyes nap nyomás nehezedik ránk. Egy gyönyörű történelemmel rendelkező klubnál dolgozunk, és akár a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe is bejuthatunk. De az is jó, hogy ilyen nyomás nehezedik ránk, mert ha nem így lenne, akkor alacsonyabb szinten szerepelnénk” 

– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy a Galatasaray remek csapat, amely rendkívül energikusan futballozik, ezért roppant kellemetlen ellenfél. 

