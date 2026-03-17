Egy héttel ezelőtt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaraytól, amelybe Sallai Roland a második félidőben állt be.
Ezt követően a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Premier League-ben a kiesés elől menekülő Tottenham ellen. A találkozón Szoboszlai Dominik megszerezte szezonbeli ötödik szabadrúgásgólját, csapata viszont ezúttal is a hajrában szórakozta el a győzelmet.
Szoboszlai edzőjét kirúghatják kudarc esetén?
A Tottenham elleni pontvesztés után felerősödtek azok a hangok, hogy Arne Slot alatt inog a liverpooli kispad, egy Galatasaray elleni BL-kiesés pedig nagy valószínűséggel megpecsételné a sorsát a holland szakembernek, az aki előző szezonban bajnoki címre vezette a Mersey-parti csapatot.
A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Liverpool edzője mellett Andy Robertson, a csapat balhátvédje állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére, ebből arra lehet következtetni, hogy a szerda esti találkozón a skót klublegenda fog majd kezdeni Kerkez Milos helyett.
A 32 éves balhátvéd szerződése a szezon végén lejár a Liverpool csapatánál, először a jövőjével kapcsolatban kapott kérdést.
Nem hiszem, hogy ez a megfelelő idő arra, hogy erről beszéljünk, egy nappal egy sorsdöntp Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt szerintem senkinek sem szabadna a jövőjéről beszélnie. Hatalmas meccs előtt állunk, mindenki erre összpontosít” – kezdte Robertson, aki elmondta, a Liverpool játékosa rendkívül frusztráltak, amiért nem tudnak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani az idei szezonban.
Tavaly ez különböztetett meg minket a többiektől. Nehéz megmondani, mi a baj. Mindannyian dolgozunk rajta, de valamiért még nem találtuk meg a megoldás, de nem adhatjuk fel a próbálkozást. Csak így tudjuk megfordítani ezt a szezont”
– folytatta a skót hátvéd, aki hangsúlyozta, hogy a BL-mellett a Liverpool még áll az FA-kupában is, így egy jó hajrával menthető lenne a csapat szezonja.
Roberston a szurkolókról is kérdezték, akik a Liverpool legutóbbi bajnoki mérkőzésén kifütyülték a csapatok, ráadásul sokan a már a mérkőzés lefújása előtt hazaindultak az Anfieldről. A skót játékos elmondta, kiábrándító, ha a szurkolóknak csalódottan kell hazamenniük a mérkőzésről. Hangsúlyozta, hogy a Liverpool csapatánál töltött közel kilenc éve alatt rengeteg támogatást kapott a szurkolóktól és biztos benne, hogy ez holnap este is így lesz.
„De adnunk kell nekik valamit, amiért szurkolhatnak” – jelentette ki Robertson, aki a 66. BL-meccsére készül a Liverpool csapatában.
Túl sokat hibázunk, így megadjuk az esélyt az ellenfeleknek, ez pedig a pályán és a lelátón is frusztrációt okozott. Holnap nem vesztegethetünk el egyetlen pillanatot sem. Meg kell próbálnunk megnyerni, és remélhetőleg úgy, hogy kilencven perc alatt eldöntsük a mérkőzést. Mindannyian jó játékosok vagyunk, okkal vagyunk a Liverpoolnál, és ezt a pályán is meg kell mutatnunk. Most a Barcelona elleni fordításból kell erőt merítenünk. Azon a meccsen senki sem adott nekünk esélyt, de most már sokkal bizakodóbbak az emberek. A korábbi tapasztalatainkra kell támaszkodni, mert ezek fognak segíteni”
– mondta Robertson, aki hangsúlyozta, hogy ha van rá lehetőség, akkor ki kell végezni az ellenfelet, mert ez nem történt meg a hétvégi Tottenham elleni meccsen sem.
A skót játékos végezetül elmondta, hogy tisztában vannak a Galata képességeivel, hiszen a török csapat az idei szezonban már kétszer is legyőzte a Liverpoolt. Kiemelte, hogy mindkét meccsen segítette a Galatát a hazai pálya előnye és a fanatikus szurkolók támogatása. Hangsúlyozta viszont, hogy mindenkét találkozón gyengén futballozott a Liverpool, ezért a szerdai meccsen több kell, mint az eddigi két összecsapáson.
A mérkőzés előtt kiderült, hogy Alexander Isak már elkezdte az edzéseket a Liverpool csapatával, Arne Slot azonban hangsúlyozta, hogy a svéd válogatott támadó még nem bevethető, mellette pedig Joe Gomez sem százszázalékos.
A jó hír az, hogy most hazai pályán játszunk majd, és a szurkolóink is támogatnak majd minket. Az idei szezonban nem sok olyan meccsünk volt, ahol alulmaradtunk volna, vagy nem alakítottunk volna ki annyi helyzetet, mint az ellenfél. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolóink olyanok lesznek, mint mindig, különösen egy európai kupameccsen”
– kezdte Arne Slot, aki elmondta, hogy a hétvégi döntetlen után nem csak a szurkolók voltak frusztráltak, hanem ő és a csapata is, mellette pedig hangsúlyozta, hogy minden egyes döntését a csapat érdekében hozza.
„Ha bármilyen hatása van a hazai és az idegenbeli játéknak, akkor azt holnap meg kell mutatnunk. A történelem és ez a szezon is megmutatta, hogy itthon erősebbek vagyunk. Megérdemelten jutott be a legjobb nyolcba, mert itthon legyőztük a Real Madridot és az Atlético Madridot is, idegenben meg az Intert és a Marseille-t. A Tottenham góljából kiindulva azt gondolhatjuk, hogy minden ellenünk szól, de keményen dolgozunk azon, hogy ezek a momentumok a mi javunkra váljanak” – vélekedett a holland szakember, akit arról is kérdeztek, hogy érzi-e a rá nehezedő nyomást a mérkőzés előtt.
Természetesen érzem a nyomást, mindannyian érezzük. Ebben az iparágban minden egyes nap nyomás nehezedik ránk. Egy gyönyörű történelemmel rendelkező klubnál dolgozunk, és akár a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe is bejuthatunk. De az is jó, hogy ilyen nyomás nehezedik ránk, mert ha nem így lenne, akkor alacsonyabb szinten szerepelnénk”
– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy a Galatasaray remek csapat, amely rendkívül energikusan futballozik, ezért roppant kellemetlen ellenfél.
