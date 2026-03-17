Egy héttel ezelőtt a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaraytól, amelybe Sallai Roland a második félidőben állt be.

Szoboszlai a hétvégén a szezonbeli hetedik gólját lőtte a tizenhatoson kívülről

Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

Ezt követően a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Premier League-ben a kiesés elől menekülő Tottenham ellen. A találkozón Szoboszlai Dominik megszerezte szezonbeli ötödik szabadrúgásgólját, csapata viszont ezúttal is a hajrában szórakozta el a győzelmet.

Szoboszlai edzőjét kirúghatják kudarc esetén?

A Tottenham elleni pontvesztés után felerősödtek azok a hangok, hogy Arne Slot alatt inog a liverpooli kispad, egy Galatasaray elleni BL-kiesés pedig nagy valószínűséggel megpecsételné a sorsát a holland szakembernek, az aki előző szezonban bajnoki címre vezette a Mersey-parti csapatot.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Liverpool edzője mellett Andy Robertson, a csapat balhátvédje állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére, ebből arra lehet következtetni, hogy a szerda esti találkozón a skót klublegenda fog majd kezdeni Kerkez Milos helyett.

A 32 éves balhátvéd szerződése a szezon végén lejár a Liverpool csapatánál, először a jövőjével kapcsolatban kapott kérdést.

Nem hiszem, hogy ez a megfelelő idő arra, hogy erről beszéljünk, egy nappal egy sorsdöntp Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt szerintem senkinek sem szabadna a jövőjéről beszélnie. Hatalmas meccs előtt állunk, mindenki erre összpontosít” – kezdte Robertson, aki elmondta, a Liverpool játékosa rendkívül frusztráltak, amiért nem tudnak kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani az idei szezonban.

Tavaly ez különböztetett meg minket a többiektől. Nehéz megmondani, mi a baj. Mindannyian dolgozunk rajta, de valamiért még nem találtuk meg a megoldás, de nem adhatjuk fel a próbálkozást. Csak így tudjuk megfordítani ezt a szezont”

– folytatta a skót hátvéd, aki hangsúlyozta, hogy a BL-mellett a Liverpool még áll az FA-kupában is, így egy jó hajrával menthető lenne a csapat szezonja.

Andy Roberston lesz a Liverpool balhátvédje szerdán este?

Fotó: Peter Powell/AFP

Roberston a szurkolókról is kérdezték, akik a Liverpool legutóbbi bajnoki mérkőzésén kifütyülték a csapatok, ráadásul sokan a már a mérkőzés lefújása előtt hazaindultak az Anfieldről. A skót játékos elmondta, kiábrándító, ha a szurkolóknak csalódottan kell hazamenniük a mérkőzésről. Hangsúlyozta, hogy a Liverpool csapatánál töltött közel kilenc éve alatt rengeteg támogatást kapott a szurkolóktól és biztos benne, hogy ez holnap este is így lesz.