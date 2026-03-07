Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Péntek este a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 3-1-re győzött a Wolverhampton Wanderers otthonában az FA-kupa nyolcaddöntőjében. A liverpooli szurkolókat lenyűgözte a Kerkez Milos helyén futballozó Andy Robertson, de igazán csak a 17 éves Rio Ngumohától voltak elájulva, aki új színt vitt a csapat támadójátékába. A szurkolók az idei szezonban többnyire azért vonták kérdőre a Liverpool edzőjét, hogy miért játszatja Szoboszlait jobbhátvédként, a Wolves elleni meccs után viszont már azt is kérdezték Arne Slottól, hogy miért nem ad több lehetőséget fiatal klasszisának.

A Liverpool edzője négy helyen változtatott a hétközi bajnoki mérkőzéshez képest. Az egyik legnagyobb változás az volt, hogy Szoboszlai Dominik a középpályáról visszakerült a védelembe, Kerkez Milos helyén Andy Roberston futballozott, mellette pedig a szezon során másodszor kapott kezdőként lehetőséget Rio Ngumoha. 

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Wolves elleni meccset
Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Wolves elleni meccset 
Fotó: Liverpool FC/X

A 31 éves Robertson góllal és gólpasszal vette ki a részét a Pool győzelméből, remek értékeléseket kapott a skót klublegenda, azonban a liverpooli portálok a 17 éves támadóról írtak szuperlatívuszokban a meccs után. 

Szoboszlai után már Ngumoha miatt is nyüstölik a Liverpool edzőjét

Az idei szezonban Szoboszlai Dominik a Liverpool legkiemelkedőbb játékosa, elképesztő kreatív számai vannak a magyar középpályásnak. Azonban Arne Slot gyakran jobbhátvédként szerepelteti Szoboszlait, ilyen esetekben pedig elképesztően hiányzik a kreativitása a Liverpool középpályájáról. A szurkolók gyakran meg is jegyzik ezt a holland szakembernek, akinek sokszor kell Szoboszlaival kapcsolatos kérdésekre válaszolnia, most azonban új témát találtak a szurkolók. 

A 17 éves Rio Ngumoha szenzációsan játszott péntek este, minden megmozdulása életveszélyes volt, ennek ellenére az idei szezonban eddig alig kapott lehetőséget – a Premier League-ben mindössze 128 percet játszott. 

Az FA-kupa mérkőzés után a szurkolók nekiestek Arne Slotnak, amiért a szezon eddigi részében látványosan jegelte a fiatal támadót, akit az egyik legnagyobb angol tehetségnek tartanak. 

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha runs through the Liverpool defence during the English FA Cup fifth round football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 6, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rio Ngumoha szenzációsan futballozott a Wolves ellen
Fotó: Darren Staples/AFP

A 17 éves támadó a Wolves elleni meccset úgy zárta, hogy neki volt a legtöbb labdaérintése az ellenfél tizenhatosán belül (9), és a legtöbb sikeres csele (3/4). Emellett egy helyzetet is kialakított, valamint három lövéséből kettő kaput talált. A szurkolók elfogadják, hogy még fejlődőben lévő játékosról van szó, de a Wolves ellen pontosan azt hozta, amire a Liverpoolnak szüksége volt: tempót és direktséget. 

Egyszerűen látni lehet, mit ad Rio a csapatnak, amikor nála van a labda. Felejtsük most el a technikai képességeit és azt, milyen gyorsan képes átjutni a védőkön. Az is nagyszerű, de az, amit az ellenfélre gyakorol, egészen figyelemre méltó. Megváltoztatja, ahogyan a csapatok ellenünk játszanak és védekeznek. Taktikailag ez hatalmas különbséget jelent” 

írta az X-re egy kommentelő, míg egy másik azt emelte ki, hogy többet kellene egyszerre futballoznia Roberstonnak és Ngumohának. 

„Ngumoha és Robertson tíz perc alatt több összhangot mutattak a bal oldalon, mint Gakpo és Kerkez a szezon nagy részében. Ez főként Gakpo miatt van, de amikor Kerkez Rióval játszott, még nem igazán értette meg, hogy Riót labdákkal kell kiszolgálni és hagyni kell cselezni, nem pedig ráhúzni a védőket és beszorítani” – olvasható egy másik vélemény, amit a This is Anfield szemlézett. 

Rio Ngumoha of Liverpool FC warms up during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at Molineux in Wolverhampton, on March 3, 2026. (Photo by Stuart Leggett/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A 17 éves támadó a Liverpool-szurkolók új kedvence
Fotó: Stuart Leggett/MI News/NurPhoto via AFP

„A legnagyobb dicséret Rio Ngumoha számára az volt, ahogyan a Wolves szurkolói reagáltak minden alkalommal, amikor sikerült megállítani őt” – írja egy Liverpool-szurkol.

Annyira üdítő látni Robbót és Riót a pálya bal oldalán. Egy szélső, aki mindkét irányba tud menni és meg tudja verni az emberét, igazán szép látvány, és több fegyvert ad a csapat eszköztárába. Most már velük kell tovább mennünk” 

– olvasható egy másik vélemény. 

Andy Robertson és Ngumoha azt mutatják, hogy ennek a menedzsernek és a szakmai stábnak fogalma sincs, mit csinálnak. Mindkettőjüknek sokkal többet kellett volna játszania ebben a szezonban” 

– vélekedett egy drukker. 

„A szezon hátralévő részében többet kellene látni Rio és Robbo párosából. Rio félelem nélkül játszik, Robbo pedig továbbra is klasszis” – jelentette ki egy Liverpool-szurkoló. 

A Liverpool nyolcaddöntős a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában negyeddöntős, a Premier League-ben pedig harcol a dobogóért. Arne Slot csapatára rendkívül fontos meccsek várnak még az idei szezonban, Robertson és Ngumoha péntek este nyújtott teljesítménye pedig pozitívum lehet az idény hátralévő részére. 

A kérdés már csak az, hogyan dönt Arne Slot a Liverpool következő BL-meccsén, amely kedden lesz esedékes a Galatasaray otthonában. 

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai frizurát váltott, Kerkez helyettese volt a Liverpool hőse
Kerkez Milos életre szóló élményt szerzett egy rakás liverpooli gyereknek – videó
Szoboszlai Dominiket szívesen látnák a szurkolók a Real Madridban
Szoboszlai Dominik csodagólja lehet február legszebb találata a Premier League-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!