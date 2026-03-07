A Liverpool edzője négy helyen változtatott a hétközi bajnoki mérkőzéshez képest. Az egyik legnagyobb változás az volt, hogy Szoboszlai Dominik a középpályáról visszakerült a védelembe, Kerkez Milos helyén Andy Roberston futballozott, mellette pedig a szezon során másodszor kapott kezdőként lehetőséget Rio Ngumoha.
A 31 éves Robertson góllal és gólpasszal vette ki a részét a Pool győzelméből, remek értékeléseket kapott a skót klublegenda, azonban a liverpooli portálok a 17 éves támadóról írtak szuperlatívuszokban a meccs után.
Szoboszlai után már Ngumoha miatt is nyüstölik a Liverpool edzőjét
Az idei szezonban Szoboszlai Dominik a Liverpool legkiemelkedőbb játékosa, elképesztő kreatív számai vannak a magyar középpályásnak. Azonban Arne Slot gyakran jobbhátvédként szerepelteti Szoboszlait, ilyen esetekben pedig elképesztően hiányzik a kreativitása a Liverpool középpályájáról. A szurkolók gyakran meg is jegyzik ezt a holland szakembernek, akinek sokszor kell Szoboszlaival kapcsolatos kérdésekre válaszolnia, most azonban új témát találtak a szurkolók.
A 17 éves Rio Ngumoha szenzációsan játszott péntek este, minden megmozdulása életveszélyes volt, ennek ellenére az idei szezonban eddig alig kapott lehetőséget – a Premier League-ben mindössze 128 percet játszott.
Az FA-kupa mérkőzés után a szurkolók nekiestek Arne Slotnak, amiért a szezon eddigi részében látványosan jegelte a fiatal támadót, akit az egyik legnagyobb angol tehetségnek tartanak.
A 17 éves támadó a Wolves elleni meccset úgy zárta, hogy neki volt a legtöbb labdaérintése az ellenfél tizenhatosán belül (9), és a legtöbb sikeres csele (3/4). Emellett egy helyzetet is kialakított, valamint három lövéséből kettő kaput talált. A szurkolók elfogadják, hogy még fejlődőben lévő játékosról van szó, de a Wolves ellen pontosan azt hozta, amire a Liverpoolnak szüksége volt: tempót és direktséget.
Egyszerűen látni lehet, mit ad Rio a csapatnak, amikor nála van a labda. Felejtsük most el a technikai képességeit és azt, milyen gyorsan képes átjutni a védőkön. Az is nagyszerű, de az, amit az ellenfélre gyakorol, egészen figyelemre méltó. Megváltoztatja, ahogyan a csapatok ellenünk játszanak és védekeznek. Taktikailag ez hatalmas különbséget jelent”
– írta az X-re egy kommentelő, míg egy másik azt emelte ki, hogy többet kellene egyszerre futballoznia Roberstonnak és Ngumohának.
„Ngumoha és Robertson tíz perc alatt több összhangot mutattak a bal oldalon, mint Gakpo és Kerkez a szezon nagy részében. Ez főként Gakpo miatt van, de amikor Kerkez Rióval játszott, még nem igazán értette meg, hogy Riót labdákkal kell kiszolgálni és hagyni kell cselezni, nem pedig ráhúzni a védőket és beszorítani” – olvasható egy másik vélemény, amit a This is Anfield szemlézett.
„A legnagyobb dicséret Rio Ngumoha számára az volt, ahogyan a Wolves szurkolói reagáltak minden alkalommal, amikor sikerült megállítani őt” – írja egy Liverpool-szurkol.
Annyira üdítő látni Robbót és Riót a pálya bal oldalán. Egy szélső, aki mindkét irányba tud menni és meg tudja verni az emberét, igazán szép látvány, és több fegyvert ad a csapat eszköztárába. Most már velük kell tovább mennünk”
– olvasható egy másik vélemény.
Andy Robertson és Ngumoha azt mutatják, hogy ennek a menedzsernek és a szakmai stábnak fogalma sincs, mit csinálnak. Mindkettőjüknek sokkal többet kellett volna játszania ebben a szezonban”
– vélekedett egy drukker.
„A szezon hátralévő részében többet kellene látni Rio és Robbo párosából. Rio félelem nélkül játszik, Robbo pedig továbbra is klasszis” – jelentette ki egy Liverpool-szurkoló.
A Liverpool nyolcaddöntős a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában negyeddöntős, a Premier League-ben pedig harcol a dobogóért. Arne Slot csapatára rendkívül fontos meccsek várnak még az idei szezonban, Robertson és Ngumoha péntek este nyújtott teljesítménye pedig pozitívum lehet az idény hátralévő részére.
A kérdés már csak az, hogyan dönt Arne Slot a Liverpool következő BL-meccsén, amely kedden lesz esedékes a Galatasaray otthonában.
- kapcsolódó cikkek: