A Liverpool edzője négy helyen változtatott a hétközi bajnoki mérkőzéshez képest. Az egyik legnagyobb változás az volt, hogy Szoboszlai Dominik a középpályáról visszakerült a védelembe, Kerkez Milos helyén Andy Roberston futballozott, mellette pedig a szezon során másodszor kapott kezdőként lehetőséget Rio Ngumoha.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Wolves elleni meccset

Fotó: Liverpool FC/X

A 31 éves Robertson góllal és gólpasszal vette ki a részét a Pool győzelméből, remek értékeléseket kapott a skót klublegenda, azonban a liverpooli portálok a 17 éves támadóról írtak szuperlatívuszokban a meccs után.

Szoboszlai után már Ngumoha miatt is nyüstölik a Liverpool edzőjét

Az idei szezonban Szoboszlai Dominik a Liverpool legkiemelkedőbb játékosa, elképesztő kreatív számai vannak a magyar középpályásnak. Azonban Arne Slot gyakran jobbhátvédként szerepelteti Szoboszlait, ilyen esetekben pedig elképesztően hiányzik a kreativitása a Liverpool középpályájáról. A szurkolók gyakran meg is jegyzik ezt a holland szakembernek, akinek sokszor kell Szoboszlaival kapcsolatos kérdésekre válaszolnia, most azonban új témát találtak a szurkolók.

A 17 éves Rio Ngumoha szenzációsan játszott péntek este, minden megmozdulása életveszélyes volt, ennek ellenére az idei szezonban eddig alig kapott lehetőséget – a Premier League-ben mindössze 128 percet játszott.

Az FA-kupa mérkőzés után a szurkolók nekiestek Arne Slotnak, amiért a szezon eddigi részében látványosan jegelte a fiatal támadót, akit az egyik legnagyobb angol tehetségnek tartanak.

Rio Ngumoha szenzációsan futballozott a Wolves ellen

Fotó: Darren Staples/AFP

A 17 éves támadó a Wolves elleni meccset úgy zárta, hogy neki volt a legtöbb labdaérintése az ellenfél tizenhatosán belül (9), és a legtöbb sikeres csele (3/4). Emellett egy helyzetet is kialakított, valamint három lövéséből kettő kaput talált. A szurkolók elfogadják, hogy még fejlődőben lévő játékosról van szó, de a Wolves ellen pontosan azt hozta, amire a Liverpoolnak szüksége volt: tempót és direktséget.

Egyszerűen látni lehet, mit ad Rio a csapatnak, amikor nála van a labda. Felejtsük most el a technikai képességeit és azt, milyen gyorsan képes átjutni a védőkön. Az is nagyszerű, de az, amit az ellenfélre gyakorol, egészen figyelemre méltó. Megváltoztatja, ahogyan a csapatok ellenünk játszanak és védekeznek. Taktikailag ez hatalmas különbséget jelent”

– írta az X-re egy kommentelő, míg egy másik azt emelte ki, hogy többet kellene egyszerre futballoznia Roberstonnak és Ngumohának.