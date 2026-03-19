A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésen a Liverpool Szoboszlai Dominik vezérletével 4-0-ra kiütötte az Anfielden Sallai Roland csapatát, a török Galatasarayt. A Liverpool ezzel bejutott a nyolc közé, az UEFA pedig Szoboszlait választotta a mérkőzés emberének, aki gyönyörű góllal vette ki a részét a sikerből. A lefújást követően Szoboszlai beszélt a góljáról, arról, hogy Steven Gerrardhoz hasonlítják, valamint elárulta azt is, mivel bosszantották fel a törökök.

Szoboszlai Dominikot ismét Steven Gerrardhoz hasonlítják. Napra pontosan 16 évvel ezelőtt a Liverpool a francia Lille csapatát fogadta az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén. 

Szoboszlai Dominik gyönyörű góllal vette ki a részét a sikerből
Fotó: Paul Ellis/AFP

A francia csapat az első mérkőzésen egygólos győzelmet aratott, azonban a visszavágón a Liverpool legendás 8-asa gyönyörű góllal szerzett vezetést az első félidőben, ezzel megágyazva csapata 3-0-s sikerének. 

Mivel húzták fel a törökök Szoboszlait?

16 évvel később Szoboszlai is fontos gólt lőtt a Liverpool színeiben a Galatasaray elleni párharcban, a meccs után pedig az UEFA őt választotta a találkozó legjobbjának, így az idei szezonban már másodszorra érdemelte ki ezt az elismerést. 

A lefújás után Szoboszlai együtt állt a TNT Sports kamerája elé a televíziós szakértőként dolgozó Steven Gerrarddal, akihez egyre többször hasonlítják 

Nem igazán izgat, mikor vagy hogyan szerzek gólt. Csak szeretnék, mindent megtenni a csapat sikeréért. Ha ez egy ilyen mérkőzésen jön össze, az nagyon boldoggá tesz” 

– mondta Szoboszlai, aki a góljával kapcsolatban vicces megjegyzést tett. 

„Látta a mozgásomat és azt, ahogyan megközelítettem a labdát. Reagálnom kellett, mert a labda nagyon közel volt a védők vonalához. Úgy tűnik, nem csak jobb lábam van” – magyarázta a magyar középpályás, aki az argentin világbajnok Alexis Mac Allistertől kapta a labdát a gólja előtt. 

Szoboszlai Dominik az idei szezonban már 20 gólban vállalt szerepet
Fotó: Paul Ellis/AFP

Ezek után nem maradhatott el a szokásos Steven Gerrardhoz hasonlítás sem, hiszen Szoboszlai is 8-asban játszik, nem mellesleg egy tetoválás is díszíti a karját a liverpooli legenda egyik idézetével. 

Ez egy rendkívül megtisztelő összehasonlítás. Gyerekkoromban láttam őt játszani, most pedig a nyolcas mezszámot viselem. Hihetetlen érzés, és szerintem mindannyiunk számára inspiráló. Igazi klublegenda, semmi kétség” 

– folytatta Szoboszlai, aki az idei szezonban már 20 gólban vállalt szerepet a Liverpool együttesében. 

A magyar játékos elmondta, hogy az Isztambulban elszenvedett vereség komoly motivációt jelentett a visszavágóra. 

Az előző mérkőzés után, amikor interjút adtam, hallottam az ünneplésüket. Beszéltem pár sráccal, akik azt mondták, Törökországban ez megszokott, hogy a mérkőzés után ünnepelnek. Nem számít, hogy van-e visszavágó. Szóval ezt egy kicsit személyesre vettem, és szerintem páran a csapatból is így érezték. Mindig az az elvem, hogy soha ne ünnepelj túl korán. Talán nem úgy gondolták, de ez adott nekünk egy kis löketet, és az első pillanattól kezdve mindent beleadtunk” 

árulta el a magyar középpályás, aki elismerte, hogy a Liverpool az utóbbi időben nem játszott elég intenzitással, és hangsúlyozta, hogy minden meccsen ugyanígy kellene játszaniuk. 

ISTANBUL, TURKIYE - MARCH 10: Dominik Szoboszlai of Liverpool in action during the UEFA Champions League round of 16 play-off first leg match between Galatasaray and Liverpool at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on March 10, 2026. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Szoboszlaiban mély nyomot hagyott az egy héttel ezelőtti isztambuli meccs
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

„Tudom, hogy nehéz, mert a Bajnokok Ligája estéken az Anfield fényben úszik, jó az idő, szép a pálya, aztán legközelebb 12:30-kor a Brightonnál játszunk, ami nem ugyanaz. De ugyanaz az energia kell az egész csapattól, mert két nap múlva már újra játszunk” – hangsúlyozta Szoboszlai, aki pályafutása első Bajnokok Ligája negyeddöntőjére készülhet. 

Először ezt a játékot kell átmentenünk szombatra, aztán mindenki megy a válogatott szünetre. Néztem a Paris Saint-Germaint a Chelsea ellen, nem lettek gyengébb csapat tavaly óta, de szerintem megmutattuk, hogy mindent képesek vagyunk megtenni a győzelemért” 

– tette hozzá a magyar középpályás. 

