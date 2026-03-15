Szoboszlai Dominiknak elképesztő szezonja van. A Liverpool magyar válogatott középpályása minden sorozatot figyelembe véve már 11 gólnál és nyolc gólpassznál jár.

Szoboszlai Dominik újabb elképesztő szabadrúgást lőtt a Premier League-ben

Nem mellesleg a Tottenham elleni találata volt a negyedik szabadrúgásgólja az idei Premier League-szezonban, ennél többet soha egyik Liverpool-játékos sem lőtt egy idény alatt. A rekordot David Beckham, a Manchester United legendája tartja, aki a 2000/01-es szezonban öt szabadrúgásgólt lőtt, valamint a francia Laurent Robert, aki a Newcastle United játékosaként szintén ötöt szerzett a 2001/2002-es idényben.

Szoboszlai nem akar a Konferencia-ligában játszani

A 25 éves magyar középpályás elképesztő nevekkel került egy polcra, a lefújás után mégis csalódottan nyilatkozott a Sky Sports kamerája előtt.

Hatalmas csalódottság van bennem. Nem tudom, mi történt a csapat teljesítményével, nem tudok rá mit mondani. Megint az utolsó percben. Nem tudom, hányszor történt már meg ez ebben a szezonban. Tényleg nem tudom, mit mondjak. Fel kell ébrednünk, mert még nyolc mérkőzés van hátra, és ha így folytatjuk, akkor a következő szezonban már annak is örülhetünk, ha a Konferencia-ligában játszhatunk”

– kezdte Szoboszlai, aki ezúttal is jobbhátvédként futballozott Arne Slot együttesében.

„Az első félidőben nagyon jól játszottunk. Az egész meccset kontrolláltuk, alig alakítottak ki helyzetet, talán volt egy-két fejesük. Úgy éreztem, kézben tartjuk a meccset. A második félidőben viszont mintha kijöttünk volna, és nem is tudom, egyszerűen nem ugyanazokat a dolgokat csináltuk, mint az első félidőben. A kérdés az, hogy miért? Valószínűleg majd leülünk és átbeszéljük. Ez a legnehezebb időszak, de össze kell tartanunk” – folytatta a 25 éves középpályás, aki a csapat jelen pillanatban két ponttal van lemaradva a BL-szereplést érő negyedik helytől.

A csalódást keltő eredmény után a Liverpool-szurkolók a lefújás után kifütyülték a csapatot.

Nem hallottam a füttyszót, de meg tudjuk érteni a szurkolókat. De szerintem a szurkolóknak mögöttünk kellene állniuk, mert a tavalyi szezonban már négy fordulóval a vége előtt bajnokok lettünk, és akkor mindenki boldog volt. Most is támogatniuk minket, amikor nehéz időszakon megyünk keresztül. Még van időnk megmutatni, mennyire akarjuk ezt. Össze kell tartanunk, küzdenünk kell egymásért és a klubért, mert mindenki a Bajnokok Ligájában akar játszani a következő szezonban”

– tette hozzá Szoboszlai Dominik, akinek a Tottenham elleni volt a szezonbeli hetedik gólja, amit a tizenhatoson kívülről lőtt.